Como assistir à revelação do AMD Zen 3 em 8 de outubro

(Pocket-lint) - A AMD está preparada para revelar sua nova arquitetura Zen 3 durante um evento ao vivo em 8 de outubro. O lançamento foi confirmado pela CEO da empresa, Lisa Su, e é considerado um momento emocionante para os jogadores.

Este evento deve ver a revelação dos mais recentes processadores de desktop da empresa e mais uma vez continuar a batalha da AMD com a Intel.

Vai ser um outono empolgante para os jogadores ... hora de começar uma nova jornada com @AMDRyzen Zen3 e @Radeon RDNA2 pic.twitter.com/O9SXvLo4y0 - Lisa Su (@LisaSu) 9 de setembro de 2020

O que se diz é que o evento também permitirá que a AMD mostre seus planos para jogadores de PC e criadores de conteúdo e como a nova tecnologia ajudará a levar a liderança da empresa a novos patamares.

A AMD tem uma página dedicada ao evento que você confere aqui . A empresa também costuma transmitir esses eventos em seu canal do YouTube , então você poderá assisti-los lá se preferir.

O evento AMD Zen 3 está programado para acontecer às 17:00 hora do Reino Unido, 18:00 CET, 10:00 PT.

No evento, você pode esperar saber mais sobre a arquitetura Zen 3 e as melhorias que a empresa oferecerá em termos de desempenho, potência e muito mais. Acredita-se que a próxima série de processadores Ryzen 5000 será baseada nesta arquitetura e os processadores para laptop farão o mesmo no próximo ano.

Escrito por Adrian Willings.