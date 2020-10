Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Corsair lançou um novo teclado premium na forma do K100 RGB. Este é um teclado carro-chefe em mais do que apenas o preço.

O K100 pega o melhor teclado para jogos anterior da empresa (o K95 Platinum XT) e se baseia nele com uma série de novos recursos que certamente impressionarão.

Esses recursos incluem tudo o que você espera e muito mais. Pegue um chassi de alumínio anodizado preto com acabamento escovado, inclua uma série de teclas de macro e mídia de fácil acesso, keycaps de duplo disparo PBT e iluminação RGB sublime por tecla e você já tem um vencedor.

A Corsair foi muito mais longe com este. O K100 apresenta alguns aprimoramentos insanos que incluem a adição de interruptores ópticos mecânicos OPX. Esses interruptores oferecem atuação "hiper-rápida" graças a um design que usa um feixe de luz infravermelha para detectar as teclas pressionadas, resultando em um rastreamento preciso e zero debounce.

O que isso significa? Bem, a Corsair afirma que esses novos interruptores são capazes de registrar pressionamentos de teclas até quatro vezes mais rápido do que os teclados de jogos mecânicos padrão. Essas teclas também têm garantia de funcionamento de até 150 milhões de pressionamentos de teclas - 100 milhões a mais do que a maioria das outras chaves mecânicas padrão.

O K100 também oferece uma taxa de transferência quatro vezes mais rápida com hyper-polling de 4.000 Hz e varredura de chave de 4.000 Hz. Não apenas é elegante e ágil, mas também pode lidar com 200 perfis integrados e 20 camadas de efeitos de iluminação RGB.

Você pode adquirir o K100 RGB agora por $ 229,99 / £ 229,99.

Escrito por Adrian Willings.