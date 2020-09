HyperX atualizou seu excelente microfone Quadcast USB com RGB

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Atendendo a streamers, rodízios e criadores de conteúdo, o HyperX revelou o QuadCast S, um microfone USB que está repleto de recursos e especificações decentes, bem como RGB.

Como o QuadCast original, que analisamos e amamos , o novo QuadCast S está repleto de tecnologia e recursos úteis, incluindo uma montagem anti-vibração de choque embutida, filtro pop integrado, um sensor tap-to-mute e muito mais.

Possui quatro padrões polares - Estéreo, Omnidirecional, Cardióide, Bidirecional e uma resposta de frequência de 20Hz a 20kHz com uma taxa de amostragem de 48kHz / 16 bits. Tudo isso significa que ele pode capturar áudio excelente enquanto elimina estalos, estrondos e ruídos de fundo incômodos com facilidade.

O foco principal do QuadCast S parece ser o estilo, com a adição de efeitos de iluminação RGB dinâmicos incluídos para adicionar estilo e charme aos seus esforços de streaming.

O QuadCast S pode ser montado na maioria dos braços de lança graças ao suporte para roscas de 3/8 pol. E 5/8 pol.. Isso significa que você pode colocá-lo no ar, perto de sua boca e à vista de sua câmera. Ideal se você deseja se destacar da multidão durante a transmissão. O QuadCast S será personalizável por meio do software NGENUITY da HyperX , oferecendo opções para personalizar o RGB de acordo com seu gosto pessoal.

Agora você poderá ter uma boa aparência e um som ótimo também.

O microfone HyperX QuadCast S USB está disponível para compra agora por € 179,99 / £ 159,99.

Escrito por Adrian Willings.