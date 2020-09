Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Roccat anunciou três novas variantes de seus populares (e francamente lindos) teclados Vulcan, incluindo duas versões sem chave e modelos Pro que usam o novo switch ótico Titan super rápido da empresa.

A nova versão TKL do Roccat Vulcan é o modelo mais estreito para quem deseja economizar espaço em sua mesa sem fazer concessões. O Vulcan TKL é o mais acessível dessa nova linha disponível a partir do final de outubro, com o Vulcan Pro e o Vulcan TKL Pro configurados para custar um pouco mais para recursos extras.

Como você pode ver, a nova linha de teclados Roccat Vulcan tem tudo o que amávamos nos modelos anteriores. Uma placa traseira de alumínio escovado, design elegante compatível com RGB, estética de baixo perfil e iluminação de fundo lindamente inteligente.

O destaque, porém, não é apenas a opção do fator de forma tenkeyless, mas também a adição dos novos interruptores ópticos Titan. Essas chaves estão incluídas nos modelos Pro e dizem que oferecem uma atuação 40 por cento mais rápida do que uma chave seletora tradicional. Isso se deve a uma configuração que usa feixes de luz para detectar pressionamentos de tecla de maneira semelhante aos interruptores óticos da Razer.

Os interruptores Titan Optical também são avaliados para 100 milhões de cliques, tornando-os mais duráveis do que a maioria dos interruptores mecânicos modernos, que supostamente duram até 50 milhões de cliques.

Como os teclados Roccat Vulcan anteriores, os novos modelos aproveitam ao máximo a incrível iluminação inteligente AIMO com teclas de baixo perfil e caixa com chave seletora transparente, resultando em alguns painéis de aparência magnífica.

Todas as três versões do teclado Vulcan estarão disponíveis a partir do final de outubro com as pré-encomendas abertas agora .

