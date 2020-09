AMD anuncia novo hardware Ryzen e Athlon especificamente para Google Chromebooks

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A AMD lançou uma linha especial de processadores especialmente para Google Chromebooks em sua última campanha no gramado da Intel.

Os processadores móveis AMD Ryzen e Athlon 3000 série C vêm com gráficos AMD Radeon integrados e também têm alguns ganhos de design confirmados, com Chromebooks a caminho apresentando os novos chips da Acer, Asus, HP e Lenovo.

Todos devem ser entregues antes do final do ano e os sistemas cobrirão toda a gama de Chromebooks, desde dispositivos de consumo de baixo custo até unidades mais caras para negócios e educação.

Os novos chips são baseados na microarquitetura Zen da AMD e variam de um Athlon dual-core e dois threads até o Ryzen 7 3700C quad-core com oito threads e 10 núcleos de GPU com uma frequência de reforço de 4 GHz.

A AMD diz que seus próprios benchmarks colocam o chip final como tendo o dobro do desempenho de produtividade das ofertas anteriores do Chromebook AMD e ainda melhor desempenho de edição de fotos. Eles também têm capacidades de navegação na web até 178 por cento mais rápidas em comparação com a geração anterior de chips AMD usados para Chromebooks.

Os novos chips incluem suporte para o padrão cada vez mais popular Wi-Fi 6, bem como Bluetooth 5.

Escrito por Dan Grabham.