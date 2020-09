Adata revela o SSD NMVe M.2 mais rápido do mundo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As unidades de estado sólido NVMe são conhecidas por suas velocidades impressionantes e agora estão ficando ainda mais rápidas com o lançamento do XPG Gammix S70.

Vários drives PCIe gen 4 lançados recentemente que aproveitam ao máximo essa interface, todos com velocidades incríveis. Mas agora a Adata afirma ter criado o SSD M.2 NMVe mais rápido do mundo, o XPG Gammix S70 .

Esta nova unidade afirma oferecer velocidades de leitura sequencial de 7.400 MB / se gravações sequenciais de 6.400 MB / s. Isso é o dobro da velocidade dos antigos drives PCIe gen 3 e até um pouco mais rápido do que os modelos mais recentes lançados por empresas como a Samsung.

O XPG Gammix S70 não se destaca apenas por sua velocidade. Também é imediatamente identificável graças a um dissipador de calor de alumínio bastante robusto. Este grande dissipador de calor não seria ótimo para uso em laptops, mas em um PC para jogos extremos , ele teria uma ótima aparência e ajudaria a manter as coisas funcionando de maneira rápida e fria. Adata diz que o projeto da câmara oca neste dissipador de calor pode ajudar a melhorar as térmicas em até 30 por cento.

Não há informações sobre preço ou disponibilidade ainda, mas o futuro com certeza é brilhante. Com o PlayStation 5 e o Xbox Series X suportando SSDs PCIe 4.0, esperamos ver mais melhorias no futuro. A redução da velocidade de carregamento do jogo deve proporcionar algumas experiências de jogo bastante satisfatórias.

Escrito por Adrian Willings.