AMD mostra nova placa de vídeo RX 6000 dentro do Fortnite

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nvidia conseguiu a revelação de suas novas placas de vídeo de infraestrutura Ampere algumas semanas atrás, com um conjunto de revelações que deixaram os jogadores de PC em todos os lugares salivando de ansiedade.

Agora a AMD está dando a sua vez, com um pouco menos de suspense de marketing - em vez de nos dar provocações intermináveis, ela já foi em frente e mostrou o design de sua próxima grande placa, a Radeon RX 6000.

O design tem uma aparência imediatamente robusta, com três grandes ventoinhas de resfriamento ao redor de um invólucro que esconde todas as partes internas, como agora é comum com GPUs carro-chefe.

O Tweet acima lhe dará uma dica sobre a faceta mais interessante de como a AMD revelou o cartão (ou seu design), com aquele código numérico no final, um passe de acesso a um lobby especial no modo Creative Island do Fortnite. Ele permitirá que você dê uma olhada em um modelo 3D enorme e de alta resolução dele suspenso no ar, para aqueles que desejam uma experiência mais interativa.

Claro, a verdadeira carne do anúncio ainda está para vir, sem nenhuma confirmação das especificações ou potência reais da placa, que você pode dizer que são ligeiramente importantes quando se trata de GPUs. Ainda assim, significa que podemos comparar e contrastar com as opções mais recentes da Nvidia em termos de design - e pelo nosso dinheiro, a Nvidia ainda está à frente.

Escrito por Max Freeman-Mills.