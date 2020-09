A Tecnologia G da Western Digital apresenta o ArmorLock - uma maneira fácil de desbloquear SSDs seguros

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A segurança dos dados é mais importante do que nunca, especialmente para pessoas que lidam regularmente com dados confidenciais. Mas as formas tradicionais de criptografar essas informações têm sido difíceis de usar.

ArmorLock é uma nova tecnologia da divisão G-Technology da especialista em armazenamento da Western Digital que provavelmente veremos chegar a uma gama maior de unidades no futuro.

O produto inicial da linha é um SSD NVMe de 2 TB criptografado de £ 560 para qualquer pessoa que deseja proteger o acesso a grandes volumes de dados, como criadores de conteúdo de vídeo.

E, claro, é ideal para qualquer pessoa que precise proteger um grande banco de dados de informações pessoais. Ele usa criptografia baseada em hardware AES-XTS de 256 bits de alto nível, enquanto a caixa da unidade dispensadora de calor é projetada para proteção contra elementos com resistência IP67 à poeira e água (à prova de poeira mais imersão total de até 1m) mais até 3m proteção contra quedas. Ele também foi projetado para ser protegido contra esmagamento (até 1000 lb).

ArmorLock não funciona com uma senha. Em vez disso, a plataforma funciona com um aplicativo móvel (iOS já disponível, Android entrando) para desbloquear o drive. Você pode controlar quem acessa os dados na unidade, bem como o que eles podem acessar. Ele foi projetado para ser de acesso rápido em apenas alguns segundos e WD

Assim, você pode desbloqueá-lo usando a própria segurança do seu telefone, quer use reconhecimento de rosto, impressão digital ou senha. E você pode gerenciar várias unidades diferentes e dar acesso a usuários específicos, se necessário - usando um código QR se eles estiverem por perto. Ou você pode autorizar usuários remotos se precisar enviar uma unidade para outro lugar.

Como é um SSD NVMe, você pode esperar velocidades rápidas de leitura e gravação - o WD demonstra velocidades máximas de leitura e gravação na região de 1.000 MB por segundo (uau) se você o tiver conectado a uma porta USB-C.

Desde que você tenha acesso, você pode apagar e reformatar a unidade com segurança em uma única etapa ou rastrear sua última localização conhecida em um mapa se você a deixou em algum lugar. Você também pode atualizar o firmware da unidade por meio do aplicativo.

Escrito por Dan Grabham.