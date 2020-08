Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para aqueles de nós que vivem em aviões mais mortais, uma velocidade de Internet em torno de 50 MB / s pode ser muito boa - você não precisa se preocupar com páginas carregando lentamente e pode habilitar com facilidade a maioria dos serviços de streaming em alta resolução.

No entanto, descobrimos que todos nós estamos brincando com brinquedos de bebê em comparação com o que os pesquisadores estão conseguindo em laboratórios. Uma equipe da University College London (UCL) alcançou recentemente um novo melhor desempenho mundial em velocidade de Internet, chegando a 178 TB / s.

Para um contexto tão necessário, isso é o suficiente para baixar toda a biblioteca Netflix de programas e filmes, cada um deles, em um único segundo plano. Também é cerca de 24 vezes o pico de tráfego diário em todo o Reino Unido durante o bloqueio no início deste ano, usando os números da BT .

Isso é o quádruplo do recorde anterior, que só foi alcançado no início deste ano na Austrália, então parece que o envelope está sendo empurrado em 2020. A equipe da Dra. Lidia Galdino na UCL alcançou seus resultados impressionantes amplificando os dados por meio de uma gama muito mais ampla de cores de leve para velocidades de transferência mais rápidas.

Isso é empolgante porque teoricamente significa que atualizar os amplificadores já em uso em redes de banda larga poderia aumentar as velocidades significativamente, sem a necessidade de uma forma mais profunda de atualização de hardware ou infraestrutura.

Ainda assim, por enquanto, esses tipos de velocidades ainda são coisas fantásticas para pessoas normais.

Escrito por Max Freeman-Mills.