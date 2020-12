Dicas e truques de VPN

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - VPNs são coisas realmente úteis. Nós os usamos para acompanhar a TV quando estamos viajando, para garantir que estamos seguros quando usamos o Wi-Fi público e para ajudar a evitar que as redes de rastreamento criem imagens muito detalhadas de nosso histórico de navegação.

Mas se você é novo em VPNs, talvez não saiba como usar os recursos que são importantes para você ou o que fazer se o desempenho não for tão bom quanto você precisa. Portanto, fornecemos as respostas para algumas das perguntas mais frequentes aqui.

Um dos motivos mais comuns para usar uma VPN é poder acessar conteúdo, como streaming de vídeo, quando está bloqueado geograficamente. Por exemplo, você pode estar viajando a trabalho e deseja assistir à Netflix - mas sua conta da Netflix é para o país em que você mora, não onde você está agora. Muitas VPNs permitem que você altere sua localização aparente para que o serviço de streaming pense que você está em outro lugar. Normalmente, você precisará de uma VPN paga com suporte para streaming.

VPNs podem ser úteis em aviões, que geralmente fornecem Wi-Fi muito limitado que impede que qualquer pessoa faça streaming. Uma VPN significa que a rede não sabe que tipo de site ou serviço você está acessando.

Você não deve acessar o iPlayer do Reino Unido se não for um pagador de taxas de licença do Reino Unido. Mas tecnicamente falando, sim, você pode.

Mude para outro. Isso pode não ser uma opção com uma VPN gratuita ou você pode ter uma escolha limitada de servidores para escolher. Mas VPNs pagos têm acesso a milhares de servidores, então, se sua conexão parece um pouco ruim, você pode tentar se conectar a outros servidores ou servidores em outros países.

Você pode tentar trocar de servidor novamente. Infelizmente, alguns sites operam uma operação whack-a-mole contínua contra provedores de VPN, fechando o acesso sempre que descobrem novos servidores.

Muitos serviços VPN têm aplicativos para todos os tipos de coisas, mas em uma rede doméstica ou de escritório, você pode proteger tudo o que se conecta instalando a VPN no nível do roteador, em vez de em dispositivos individuais. É importante lembrar que isso só funciona quando os dispositivos estão usando o roteador; por exemplo, se um deles for o seu smartphone e você sair, você não estará mais protegido se também não tiver um aplicativo no seu telefone.

Esteja você denunciando ou conversando com uma empresa de recrutamento, é aconselhável não usar seu PC do trabalho para nada que você não gostaria que o chefe visse. O próprio ato de instalar uma VPN no PC do escritório é um sinal bastante claro de que você está fazendo algo que o chefe não vai gostar.

Mas se sua conexão de internet doméstica é fornecida pela empresa para a qual você trabalha - algo que é bastante comum nos EUA, onde algumas organizações de tecnologia ou acadêmicas fornecem moradia para as pessoas que trabalham lá - então você pode querer criptografar o que está fazendo ou use uma VPN para evitar qualquer filtragem nessa rede.

Alguns ISPs procuram tipos específicos de tráfego de dados, como streaming de vídeo ou BitTorrent, e restringem sua velocidade para reduzir as demandas na rede. Uma VPN pode ajudá-lo a escapar dessas restrições criptografando todo o seu tráfego para que o seu ISP não tenha ideia do que seja.

Isso depende do aplicativo. Alguns serviços têm aplicativos que detectam automaticamente novas redes e ligam a VPN para protegê-lo; outros, especialmente os gratuitos, podem exigir que você ligue e desligue manualmente.

Escrito por Carrie Marshall. Edição por Dan Grabham.