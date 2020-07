Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Somente no espaço de 2020, o Zoom saltou de um pouco relativamente inédito de software de videoconferência para um nome familiar, passando de números de usuários na casa das dezenas de milhões para centenas de milhões em cerca de seis meses.

Esse é o tipo de crescimento que inspiraria muitas empresas a reavaliar seus planos e fazer algumas ambiciosas notícias. Portanto, não é surpresa saber que o Zoom está procurando se dedicar ao lado de hardware da videoconferência.

Seis meses é um pouco rápido demais para montar um braço de hardware inteiro, portanto, é surpreendente que este seja um parceiro dos fabricantes de conferências DTEN ME, e o primeiro fruto dessa parceria é o emocionantemente chamado Zoom for Home - DTEN ME.

O Zoom for Home é, de fato, o nome do intervalo que o Zoom provavelmente irá expandir ao longo do tempo, e este primeiro produto está posicionado de maneira interessante. É uma tela inteligente focada em videoconferência e Zoom especificamente, mas com uma tela de 27 polegadas está do lado robusto para os possíveis trabalhadores domésticos.

O preço do display é de US $ 600, o que também o coloca acima da maioria da concorrência quando se trata de displays inteligentes para uso doméstico, embora o foco deste dispositivo seja obviamente diferente e seja muito maior. Ele possui um conjunto de três câmeras e oito microfones para garantir que você também atinja seus interlocutores com clareza cristalina.

Pode ser que isso seja um sucesso entre os escritórios que têm dinheiro para garantir que seus trabalhadores domésticos estejam em rede da maneira mais eficiente e confortável possível, mas estamos um pouco céticos quanto à possibilidade de as pessoas comprarem isso por si mesmas. Se você estiver tentado, no entanto, poderá encontrar mais informações no site da DTEN, aqui . A tela está pronta para pré-encomenda agora, antes do envio previsto para agosto.