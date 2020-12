Problemas de VPN e solução de problemas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - VPNs são coisas maravilhosas, mas inevitavelmente você encontrará alguns problemas com eles de vez em quando: quando você se conecta a servidores distantes, é sempre possível que você encontre um estranho obstáculo online. A boa notícia é que a maioria dos problemas de VPN são fáceis de identificar e resolver. Então, vamos descobrir os mais comuns e como corrigi-los. Mas antes de fazermos isso, vamos recapitular rapidamente o que uma VPN realmente faz.

Uma VPN é uma rede privada virtual e atua como um intermediário entre você e o site ou serviço que está usando. Em vez de seus dados viajarem diretamente para aquele site ou serviço, eles viajam através dos servidores VPN, e esses servidores criptografam seus dados para que não possam ser interceptados e disfarçam sua localização para que o site não saiba onde você está. Freqüentemente, você descobrirá que problemas como sites indisponíveis ou desempenho lento não são da VPN, mas do site ou serviço ao qual você está usando para se conectar.

Para irritações persistentes, como conexões interrompidas com frequência, o problema pode ser interferência. Este é o primeiro aplicativo VPN que você instala ou há várias VPNs na pasta Programas ou Aplicativos? Várias VPNs podem interferir umas nas outras, e não de um jeito bom. Portanto, a regra um da solução de problemas de VPN é certificar-se de que você tenha apenas uma VPN para solucionar o problema. Se você estiver executando um software de Firewall, verifique se isso está atrapalhando sua conexão; se o problema for em um celular, tente desativar seus recursos de economia de bateria.

Os servidores podem falhar e não respondem de vez em quando. Eles podem estar sobrecarregados, podem estar sofrendo de congestionamento da rede local ou podem ter sido adicionados a uma lista de bloqueio de sites. Se a sua VPN permite que você troque de servidor, seja por local específico ou por país (os pagos geralmente permitem), faça isso. Se não funcionar a princípio, tente um local que não esteja nem perto do original.

Funcionou com a VPN desligada? Às vezes, a explicação mais simples é a mais provável e o site que você está tentando acessar pode estar fora do ar. Mas se não estiver e você não estiver se divertindo com a VPN habilitada, tente verificar o seguinte:

Alguns sites bloqueiam serviços VPN conhecidos, então, por exemplo, a Netflix notoriamente não gosta que os usuários VPN contornem suas restrições geográficas e alguns aplicativos VPN simplesmente não funcionam com ele. Vale a pena perguntar ao Google se há algum problema conhecido entre o site que você está tentando acessar e a VPN com a qual está tentando acessá-lo.

Sim, é semelhante a “você desligou e ligou novamente?”, Que temos certeza de que você já fez. Mas muitas irritações são conhecidas pelos serviços VPN e corrigidas em seus lançamentos mais recentes, por isso é importante ter certeza de que você tem o aplicativo cliente mais atualizado.

A maioria dos aplicativos VPN tem uma configuração “automática” que escolhe o protocolo certo (idioma de rede) para o site ou serviço que você está usando. Mas as configurações automáticas nem sempre são infalíveis, e você pode fazer com que sua VPN funcione magicamente mudando para OpenVPN ou outro protocolo. As páginas de ajuda da VPN informarão como fazer isso e se há implicações de segurança; por exemplo, o protocolo L2TP / IPSec é bastante fraco em comparação com outros.

Supondo que sua VPN seja um serviço pago - os gratuitos geralmente priorizam seus membros pagos e normalmente não suportam streaming - então o culpado pode ser o congestionamento da rede, seja entre você e o servidor VPN ou entre o servidor VPN e o site ou serviço você está acessando. A solução potencial para ambos é mudar para um servidor diferente. Se isso não funcionar, tente um protocolo diferente.

Eles aceitam e-mail baseado em navegador? Então, provavelmente o problema é a porta 25. Alguns clientes VPN bloqueiam a porta TCP 25, que é usada por alguns aplicativos e serviços de e-mail para enviar e-mails. Verifique o suporte online do seu provedor de VPN para descobrir quais portas eles não bloqueiam e configure seu aplicativo de e-mail de acordo.

Escrito por Carrie Marshall. Edição por Dan Grabham.