Raspberry Pi agora tem um complemento de câmera de alta qualidade

O Raspberry Pi anunciou um novo complemento de câmera de alta qualidade, disponível por US $ 50. Transforma o seu pequeno computador do tamanho de um cartão de crédito em uma câmera digital completa com o foco variável que você esperaria de uma DSLR.

O módulo de câmera de foco fixo de 8 megapixels de segunda geração do Raspbery Pi a partir de 2016 continuará a ser vendido junto com ele - mais de 1,7 milhões foram vendidos até o momento.

Nos últimos três anos, o complemento de câmera de alta qualidade é um sensor Sony IMX477 de 12,3 megapixels com suporte para lentes de montagem C e CS.

Obviamente, você pode usar outras lentes, mas poderá comprar algumas com o produto - uma lente de montagem CS de 6 mm por US $ 25 e uma lente C de montagem de 16 mm por US $ 50. Por coincidência, há um adaptador C-CS incluído para lentes de montagem C.

O Raspberry Pi diz que a lente atrairá hackers de câmeras que há muito tempo usam o Raspberry Pi ao lado de câmeras DSLR. A primeira placa de câmera do Pi, vendida em 2013, foi rapidamente incorporada a outros dispositivos, incluindo telescópios e drones!

O Raspberry Pi Press também publicou um guia completo para a câmera . Ah, e é compatível com praticamente todos os modelos Raspberry Pi, a partir do Raspberry Pi 1 Modelo B.