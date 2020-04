AMD anuncia novos processadores Ryzen acessíveis que superam a concorrência

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A AMD deve expandir sua gama de processadores de desktop AMD Ryzen de terceira geração com os Ryzen 3 3100 e Ryzen 3 3300X. Novos processadores acessíveis que, segundo se diz, trazem "desempenho de classe mundial" aos jogadores tradicionais.

Esses novos processadores vêm com quatro núcleos e oito threads, além de 20% a mais de desempenho em jogos e 75% a mais de desempenho do criador de conteúdo do que a concorrência.

Acrescente a isso o suporte para maior largura de banda com o PCIe 4.0 e um preço palatável e você terá algumas CPUs seriamente interessantes.

A empresa diz que esses novos processadores para desktop Ryzen 3 devem trazer a arquitetura principal "Zen 2" para mais usuários. Com o SMT (Multi-Threading Simultâneo) e o dobro e o dobro da largura de banda, os processadores oferecem o melhor desempenho da categoria para todos, enquanto diminuem a fasquia para criadores de conteúdo com CPUs acessíveis que ainda oferecem.

Saeid Moshkelani, vice-presidente sênior e gerente geral da AMD disse:

"A AMD está comprometida em fornecer soluções que atendam e excedam essas demandas para todos os níveis de computação. Com a adição desses novos processadores Ryzen 3 para desktop, continuamos esse compromisso com nossos principais clientes de jogos. Aumentamos o desempenho em um nível, dobrando os segmentos de processamento de nossos processadores Ryzen 3 para impulsionar as experiências de jogos e multitarefas a novos patamares ".

Modelo Núcleos / linhas TDP

(Watts) FREQ BOOST / BASE. (GHz) CACHE TOTAL (MB) Soquete SEP (USD) Disponibilidade esperada AMD Ryzen3 3300X 4C / 8T 65 4.3 / 3.8 18 AM4 120 Maio 2020 AMD Ryzen 3 3100 4C / 8T 65 3.9 / 3.6 18 AM4 99 Maio 2020

Juntamente com os novos processadores, a AMD também anunciou o novo chipset B550 com novas placas-mãe vindas de parceiros da AMD, incluindo ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE e MSI a partir de 16 de junho.

Tudo isso deve dar aos jogadores acesso a mais poder com um orçamento muito mais acessível. O AMD Ryzen 3 3100 e o AMD Ryzen 3 3300X devem estar disponíveis a partir de 21 de maio. Saiba mais aqui .