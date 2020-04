Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Gigabyte revelou novos modelos da linha Aorus, que incluem os mais recentes processadores Intel de 10a geração, GPUs Nvidia RTX atualizadas e teclados mecânicos também.

Essas máquinas vêm na forma do Aorus 17X, Aorus 17G e Aorus 15G. Notebooks para jogos de alto desempenho e "desempenho ultra" que apresentam os mais recentes processadores Intel e os processadores gráficos Super RTX da Nvidia .

Diz-se que a inclusão desta mais recente tecnologia da Nvidia melhora tanto o desempenho quanto a eficiência - significando visuais aprimorados, melhor FPS e duração otimizada da bateria também.

A Gigabyte está aproveitando ao máximo isso com seus modelos mais recentes, que incluem telas de taxa de atualização de 240Hz para ajudar a reduzir fantasmas e lacerações, além de fornecer recursos visuais de alta velocidade para jogadores profissionais.

Os Aorus 17X, Aorus 17G e Aorus 15G também são considerados os notebooks para jogos mais leves do setor, incluindo teclados mecânicos "verdadeiros".

A Gigabyte trabalhou em estreita colaboração com a Omron (líder do setor em interruptores mecânicos) para criar interruptores de chave simplificados. Eles devem oferecer uma distância de viagem mais curta ao teclado de jogo tradicional , dando a mesma sensação tátil, satisfazendo o som e uma resposta precisa.

Esses novos notebooks para jogos da Aorus também foram atualizados com a tecnologia de refrigeração WINDFORCE Infinity da empresa para manter as máquinas funcionando eficientemente durante os jogos.

A escolha das CPUs Intel Core i9-10980HK, i7-10875H e i7-10750H com capacidade de overclock, juntamente com as novas GPUs Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER e 2070 SUPER, certamente devem tornar essas máquinas verdadeiras potências.

Esses novos notebooks, juntamente com os laptops Aero 17 e 15 Studio atualizados, estão disponíveis para pré-encomenda agora, com lançamento previsto para 16 de abril.