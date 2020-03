Como garantir que você obtenha as melhores velocidades do Wi-Fi doméstico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O regulador de telecomunicações do Reino Unido, Ofcom, lançou várias dicas destinadas a nos ajudar a obter o máximo de nossas redes Wi-Fi domésticas.

Embora as notícias estejam cheias de provedores de vapor que abaixam suas taxas de bits de fluxo, a realidade é que a demanda está dentro das capacidades dos provedores de banda larga . A demanda mudou para diferentes partes do dia, com muitas famílias online juntas durante o dia para trabalhar em casa e educar em casa.

Mas, como diz a Ofcom, alguns dos problemas podem estar em nossas casas - todos nós podemos ajudar a gerenciar como usamos nossa banda larga, telefones residenciais e celulares.

Então, aqui está sua lista das principais dicas para obter mais velocidade da banda larga doméstica e da rede Wi-Fi.

Mais pessoas estão fazendo chamadas em sua rede móvel durante o dia. Devido a essa alta demanda, você pode obter uma conexão mais confiável usando seu telefone fixo. Se você precisar usar o celular, tente usar as configurações para ativar as Chamadas Wi-Fi, desde que você tenha um aparelho relativamente novo - no entanto, é claro que isso não reduzirá a demanda na sua conexão!

Alguns smartphones e pacotes móveis permitem que o telefone faça chamadas pela rede de banda larga, o que geralmente oferece a melhor qualidade de som e também ajuda a reduzir a demanda na rede móvel. Da mesma forma, você pode fazer chamadas de voz pela Internet usando aplicativos como Facetime, Skype ou WhatsApp.

Mantenha seu roteador o mais distante possível de outros dispositivos e daqueles que operam sem fio. Telefones sem fio, monitores para bebês, lâmpadas halógenas, interruptores dimmer, aparelhos de som e alto-falantes de computador, TVs e monitores podem afetar o seu Wi-Fi se estiverem muito próximos do roteador.

Você sabia que os fornos de microondas também podem reduzir os sinais de Wi-Fi? Portanto, não use o microondas quando estiver fazendo chamadas de vídeo, assistindo a vídeos em HD ou fazendo algo importante online. Coloque também o roteador em uma mesa ou prateleira, e não no chão, e mantenha-o ligado.

Quanto mais dispositivos conectados ao seu Wi-Fi, menor a velocidade que você obtém. Dispositivos como tablets e smartphones geralmente funcionam em segundo plano. Tente desativar a recepção de Wi-Fi quando não os estiver usando.

Se você estiver realizando videochamadas ou reuniões, desligar o vídeo e usar o áudio exigirá muito menos da sua conexão à Internet; ou tente iniciá-los em horários menos comuns, em vez de uma hora ou meia hora.

Você também pode gerenciar a atividade on-line de sua família para que pessoas diferentes não realizem tarefas com muitos dados (como streaming em HD, jogos ou videochamadas) ao mesmo tempo. Baixar vídeo antecipadamente, em vez de transmiti-lo, também pode ajudar.

Para obter as melhores velocidades de banda larga, use um cabo Ethernet para conectar seu computador diretamente ao roteador, em vez de usar o Wi-Fi. Este é um cabo de rede de computadores que deve fornecer uma conexão mais rápida e confiável. Eles estão disponíveis a partir de apenas £ 3.

Sempre que possível, tente não usar um fio de extensão telefônica, pois isso pode causar interferências que podem diminuir sua velocidade. Se você precisar usar um fio de extensão, use um novo cabo de alta qualidade com o menor comprimento possível. Os cabos enrolados e enrolados também podem afetar a velocidade.

O mesmo ocorre com a interferência da sua linha telefônica - tente conectar microfiltros a cada soquete do telefone em sua casa. Eles se parecem com pequenas caixas brancas e dividem os sinais de telefone e banda larga para que não se afetem. Diferentes fornecedores têm configurações diferentes em casa, portanto, verifique sempre o site antes de desconectar os cabos.

Descubra a velocidade que você está realmente obtendo. Você pode executar um teste de velocidade usando o verificador oficial de banda larga e móvel da Ofcom ou o Speedtest.net (os aplicativos Android e iOS também estão disponíveis lá). Se possível, realize testes por alguns dias e em diferentes horários do dia. Vários fatores internos podem afetar as velocidades do Wi-Fi - você realmente precisa fazê-lo quando a conexão não está sendo usada.

Se sua conexão não estiver funcionando como deveria, você pode encontrar conselhos no site do seu provedor de banda larga - que também está disponível em telefones celulares. Se você precisar contatá-los para obter ajuda, esteja ciente de que, devido ao coronavírus, algumas empresas têm muito menos pessoas para ajudar com suas consultas. A maioria está priorizando clientes vulneráveis e serviços públicos essenciais, portanto leve isso em consideração.