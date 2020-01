Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A AMD revelou sua nova e acessível placa gráfica com capacidade de 1080p na CES deste ano, juntamente com o monstro CPU Ryzen Threadripper 3990X .

Agora, a Radeon RX 5600 XT está disponível para compra e a empresa está aparentemente sacudindo o mundo das placas gráficas com uma GPU acessível "ultimate 1080p gaming".

Esta nova placa de vídeo tem um preço competitivo em torno de US $ 279 e, portanto, é uma ótima opção se você deseja criar um PC econômico ou de médio porte .

A empresa diz que a Radeon RX 5600 XT oferece desempenho impressionante em 1080p e, quando combinada com software como Radeon Boost , Radeon Anti-Lag e Radeon Image Sharpening, também é capaz de superar a concorrência.

A AMD afirma que a nova GPU pode oferecer até 33% a mais de desempenho em comparação com a Geforce GTX 1660Ti da Nvidia. Essas alegações aparentemente preocuparam a Nvidia, uma vez que baixou recentemente o preço do RTX 2060 para cerca de US $ 300, a fim de torná-lo mais atraente.

O que esperamos é que essa competição comece a ver os preços das placas gráficas, em geral, se tornarem um pouco mais acessíveis. No curto prazo, isso significa que, se você não está jogando em monitores ultra-amplos ou em telas 4K, agora pode ganhar bastante.

Como seria de esperar, a Radeon RX 5600 XT está disponível através de variantes dos parceiros da AMD, incluindo ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE e XFX. Os compradores também terão três meses de acesso gratuito ao Xbox Games Pass para PC , portanto, há muito para jogar.