Todos os anos, a CES - a maior feira de eletrônicos de consumo do mundo - apresenta a melhor e mais recente tecnologia em sua base em Las Vegas. Para 2020 , embora tenha havido o tema das TVs 8K , também houve um fio de dispositivos dobráveis aparecendo.

Aqui, destacamos o melhor do grupo que apareceu no salão do show e atrás de portas fechadas, de telefones dobráveis a tablets PC dobráveis. Isso é um aceno para o futuro dobrável?

Começaremos com o que é sem dúvida o mais impressionante - porque estará à venda em meados de 2020. O ThinkPad X1 Fold é como um tablet de 13,3 polegadas, mas pode ser dobrado em uma posição de laptop com sua fixação magnética teclado (veja a imagem principal) ou dobrado totalmente ao meio para criar um portátil fácil de transportar, folheada a couro, semelhante a um fólio. Mas custará US $ 2.499, portanto, com certeza não é barato.

Apesar de ser um conceito, o Dell Ori é construído de maneira semelhante à Lenovo. O nome é abreviação de origami, não que você possa dobrar este dispositivo em formas complexas. A tela de 13,4 polegadas se dobra ao meio, vem com uma caneta para rabiscar nessa tela flexível, mas não possui um teclado - tornando-o uma perspectiva um pouco diferente da Lenovo.

Essa foi uma surpresa, quando a Intel puxou uma dobrável de maior escala no palco na conferência de imprensa da CES. Com 17 polegadas, o conceito Horseshoe Bend é muito maior do que os outros desta página, mas, como se dobra ao meio, esse tamanho é consideravelmente reduzido para fins de portabilidade - à escala de um laptop de 13 polegadas. Como o conceito da Dell, um teclado está ausente, o que é um pouco desconcertante, dada a escala (e sabemos o quão difícil é a digitação no teclado virtual, como o Lenovo Yoga Book nos mostrou).

Esta não é a primeira vez que vimos o telefone dobrável da TCL, pois a empresa exibiu uma amostra não operacional no Mobile World Congress 11 meses antes. Diferente do equivalente ao Samsung Galaxy Fold, que custa uma pequena fortuna, o objetivo da TCL é fornecer um dispositivo mais acessível. O painel dentro do dispositivo de 7,2 polegadas é, portanto, bastante grande, mas