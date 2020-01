Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A internet está repleta de pessoas discutindo sobre o que é melhor para jogos - PC ou console. Agora, graças ao PC personalizado Origin PC, você não precisa mais escolher um lado.

Apresentado na CES , o Big O é uma máquina de jogos personalizada que combina um PC e PS4 Pro ou Xbox One S no mesmo caso. Este novo equipamento, portanto, oferece o melhor dos dois mundos em uma caixa conveniente.

Não é a primeira vez que a empresa se interessa por isso. O Origin PC existe há alguns anos. A versão original desta máquina personalizada começou em 2010 com uma máquina que incluía um PC e um Xbox 360 . Em 2019, uma versão anterior que nunca foi destinada ao varejo foi exibida pela Unbox Therapy .

Agora, a máquina dos sonhos é uma realidade mais realista. Os jogadores podem escolher entre uma máquina com um PC e um PlayStation 4 Pro ou um Xbox One S totalmente digital alojado dentro.

A máquina personalizada é construída dentro do lindo chassi Corsair Crystal Series 280X , com uma variedade de opções de especificação que incluem opções de sistemas de refrigeração líquida Corsair, RAM Vengeance / Dominator, unidades SSD NVMe e placas de captura Elgato. Não é uma surpresa, considerando que tanto o Elgato quanto o Origin PC foram adquiridos pela Corsair nos últimos dois anos.

Esta máquina também não é apenas um PC com um console padrão. Abra o gabinete da Corsair 280X e você verá que a empresa desmontou o console para fazer tudo funcionar perfeitamente.

As especificações do Big O também são bastante robustas. No lado do PC, você pode escolher entre uma variedade de opções, até uma CPU Intel Core i9-9900K, 64 GB de RAM Corsair 3000Mhz, GPU Nvidia GeForce RTX Titan de 24 GB e muito mais.

O Big O está disponível para compra agora , com preço a partir de US $ 2.500. Embora nos perguntemos se agora é o momento certo para comprar com os novos lançamentos do Xbox Series X e PlayStation 5 ao virar da esquina.