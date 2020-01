Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A AMD subiu ao palco na CES para revelar uma série de coisas, incluindo novos processadores móveis, o Radeon RX 5600 XT e seu processador principal, o Ryzen Threadripper 3990X.

O novo processador de 64 núcleos aparentemente vem com 128 threads, aumento de até 4,3 GHz e 288 MB de cache. A AMD promete um desempenho sério com este novo CPU e mostrou que está sendo testado contra (e superando) os processadores Xeon da Intel, centrados em servidores.

A AMD certamente parece significar negócios com este novo Threadripper e certamente deve considerar que é um processador de consumidor ao preço de US $ 3.990.

No entanto, essa não é a única coisa que a empresa mostrou. Também anunciou uma nova placa de vídeo "ultimate 1080p gaming" na forma da Radeon RX 5600 XT, que estará disponível no final deste mês por cerca de US $ 279.

Como a Intel , a AMD parece estar colocando algum peso em relação aos laptops este ano . A empresa revelou novos processadores AMD Ryzen 4000, que oferecerão até oito núcleos, 16 threads e 4,2 GHz, melhorando a eficiência e o desempenho em laptops finos e portáteis. A empresa afirma que essas novas CPUs são mais rápidas que os processadores Ice Lake da Intel e também oferecem melhor desempenho gráfico.

A AMD diz que pelo menos 12 dispositivos apresentarão esses novos processadores até o primeiro trimestre de 2020 e haverá pelo menos 100 até o final do ano.

O Ryzen Threadripper 3990X estará disponível para compra a partir de fevereiro.