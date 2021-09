Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As promoções da Black Friday costumam trazer ótimas ofertas para Chromebooks populares. Esses laptops são normalmente mais baratos do que os modelos Windows ou Apple, ótimos para tarefas que giram em torno de atividades baseadas em navegador, como trabalhar com aplicativos online - comum para muitas escolas.

Ainda falta algum tempo para que as vendas da Black Friday comecem adequadamente - o que não é esperado até perto de 26 de novembro, que é a data em que a Black Friday cai. Na semana anterior a essa data, normalmente você encontrará os grandes descontos que começam e é aí que você precisa estar procurando.

Estaremos de olho nas ofertas e destacando as melhores opções de compra aqui mesmo. Se você está procurando outros laptops, temos uma seleção completa das melhores ofertas de laptops da Black Friday aqui .

O que devemos lembrar sobre os Chromebooks é que você realmente deseja procurar um laptop ainda compatível com um conjunto mínimo de recursos e especificações.

Ele deve ter acesso aos aplicativos e serviços da Play Store. Ele também deve ter pelo menos 4 GB de RAM e 16 GB de armazenamento (32 GB de armazenamento é melhor, mas não necessário, e ir para mais geralmente aumenta o preço). Você também deseja procurar um processador Intel. Se ele executar um MediaTek ou algo mais, ainda funcionará perfeitamente; acabamos de descobrir que os Chromebooks Intel têm mais potência para eles.

Depois de encontrar tudo isso, você pode se divertir e procurar laptops grandes com tela sensível ao toque ou conversíveis 2 em 1 com telas de alta resolução. Ou você pode ir por outro caminho ... digamos que você está procurando um dispositivo descartável para dar ao seu filho destrutivo. Então, por todos os meios, vá para o básico, como 2 GB de RAM, uma tela "HD" menor de 11 polegadas e um corpo de plástico preto e formato tradicional.

Você encontrará ofertas de Chromebook de uma ampla variedade de varejistas durante o período de vendas da Black Friday. Estaremos destacando as melhores ofertas abaixo, mas você também pode ir direto aos varejistas e procurar o que deseja por meio dos links abaixo.

• Chromebook Acer de 15,6 polegadas por $ 206,99 (desconto de $ 22): este Chromebook tem 4 GB de RAM e é a escolha perfeita para um estudante do ensino médio ou universitário que precisa de algo para fazer seu trabalho. Veja o negócio na Best Buy.

• Chromebook HP de 14 polegadas por US $ 249: este Chromebook da HP tem mais da metade do preço e possui um processador acelerado AMD A4-9120C e uma memória flash eMMC de 32 GB. Veja o negócio na Best Buy.

• Chromebook Asus C523 de 15,6 polegadas - agora £ 279, £ 50 de desconto (era £ 329): alimentado por Intel Celeron e com 64 GB eMMC e 4 GB de RAM, este é um Chromebook robusto e bastante leve - 1,2 kg - para o dia-a-dia básico usar. Confira a oferta do Asus C523 na Currys .

• Laptop Asus Chromebook Flip C433 com tela sensível ao toque Full HD de 14 polegadas - agora £ 399, economize £ 100 (era £ 499): um excelente negócio para um Chromebook conversível com Intel Core m3, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Confira em Currys

• Chromebook HP x360 2 em 1 de 14 polegadas - agora £ 399, economize £ 100 (era £ 499): um excelente Chromebook com tela sensível ao toque Full HD de 14 polegadas com processador Intel Pentium Gold 6405U e 4 GB de RAM, 64 GB eMMC. Confira esta oferta do Chromebook HP na Currys .

• Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook - agora £ 399: Um laptop 2 em 1 de 14 polegadas com Intel Core i3 de gama média mais 64 GB de armazenamento - se você precisar de mais energia, verifique as versões do Windows abaixo. Obtenha esta oferta da Lenovo com a Currys PC World .

• Laptop Asus Chromebook Flip C436FA de 14 polegadas com tela sensível ao toque Full HD - agora £ 799,99, economize £ 200 (era £ 999,99): um excelente negócio em um Chromebook topo de linha - Intel i5-10210U, 8 GB de RAM, 256 GB M.2 NVMe SSD PCIe. Confira na Amazon UK ou na John Lewis .