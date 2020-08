Lembra disso? Os anúncios impressos de computação mais icônicos de todos os tempos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você quiser ver o quão longe a tecnologia avançou nos últimos 50 anos, os anúncios impressos podem agir como cápsulas do tempo de uma forma que nenhum número de páginas da Wikipedia ou fotos de produtos poderia.

De kits de computador no estilo Raspberry-Pi vendidos pela DigiComp às primeiras calculadoras eletrônicas, as megamáquinas mecânicas da IBM e o lançamento do Apple 1, os anúncios de computador antigos oferecem um vislumbre fascinante do que já foi considerado tecnologia de ponta e do que já foi considerado "acessível".

Faça uma viagem de volta ao nosso passado tecnológico com esta seleção de anúncios que datam dos anos 1960 a 1990.

Digi Comp 1

O Digi Comp 1 pode ser visto como um precursor do Raspberry Pi. Um computador digital, vendido em forma de kit desde 1963 por apenas $ 4,99, os primeiros modelos desta máquina educacional eram feitos de poliestireno e plástico. Eles poderiam ser programados para jogar jogos baseados em matemática, como o jogo de estratégia Nim, bem como fazer cálculos movendo seus fios e alavancas. Este anúncio chama o "cérebro do computador eletrônico" do Digi Comp 1 um "milagre da era espacial moderna".

HP 150 Touchscreen

Provando que a tela sensível ao toque existe há muito mais tempo do que muitos de nós pensamos, esta página dupla da edição de janeiro de 1984 da Forbes anuncia o Hewlett Packard 150. Tendo sido lançado em outubro anterior e desenvolvido sob o codinome Magic, o HP A tela de 150 não era touchscreen como a conhecemos hoje. Em vez disso, consistia em um display Sony CRT de 9 polegadas cercado por emissores e detectores infravermelhos. Este sistema foi capaz de detectar a posição de qualquer objeto não transparente, ou seja, um dedo, e responder de acordo. A desvantagem dessa configuração é que os pequenos orifícios contendo os emissores e detectores podem se encher de poeira, fazendo com que a tela falhe.

Computador Pessoal Apple

Como o preço dos PCs nas décadas de 1970 e 80 os colocava fora do alcance do consumidor comum, muitos foram comprados e comercializados em empresas, como prova esse anúncio um tanto bizarro da Apple. Não está apenas sendo modelado por um homem de negócios de bigode, a Apple lista todas as maneiras como seus computadores podem ser usados para prever modelos de negócios e o faz comparando-os à “ferramenta de negócios milenar” uma bola de cristal. No momento deste anúncio, a Apple afirma que mais de 300.000 computadores Apple foram vendidos. Para colocar isso em perspectiva, mais de 5,3 milhões de Macs foram vendidos apenas nos últimos três meses de 2018.

HP MX65

O preço deste computador de 1975 pode parecer alto, mas é ainda mais incrível pensar que esse foi o preço com maior desconto se você comprasse 50, mais em dinheiro moderno que é o equivalente a espantosos $ 83k [3]. Ainda assim, em uma época em que empresas como Apple e IBM prometiam kilobytes, 15 megabytes era a computação de próximo nível. O tamanho e o preço do MX65 visavam diretamente as grandes empresas.

Calculadora de bolso Sinclair

As inovações desenvolvidas por empresas como a Friden pavimentaram o caminho para a calculadora de bolso de Sinclair, retratada neste anúncio da Playboy de 1973. Posicionando-a como um símbolo de status, o anúncio a descreve como a "calculadora eletrônica mais leve e fina do mundo", soando notavelmente semelhante a o tipo de linguagem que a Apple agora usa para seus próprios dispositivos. Foi considerado um acessório de moda, Sinclair vendeu em lojas de departamento e joalherias.

Calculadora eletronica de Friden

Como um precursor dos primeiros computadores pessoais, esta calculadora eletrônica de Friden foi fundamental na mudança de grandes máquinas mecânicas para desktops e dispositivos compactos no início dos anos 1960. Seu software computacional era de longo alcance em suas capacidades e a tela usada no Friden 130 representou um novo avanço porque provou que tais telas podiam ser feitas de forma relativamente barata. Dito isto, este anúncio indica que custou “apenas $ 1.695”, barato em comparação com as máquinas anteriores, mas dificilmente uma pechincha. O anúncio também mostra o Friden 130 sendo comercializado como uma ferramenta educacional, mas também era comum nos departamentos de folha de pagamento e contas.

Computador Tandy

Um dos primeiros computadores comercializados para consumidores e escolas, o TRS-80 Color Computer 2, também conhecido como Tandy Color Computer ou CoCo, foi colocado à venda em 1983. Vendido exclusivamente nas lojas Radio Shack, computadores CoCo conectados a uma TV e, como o anúncio descreve, poderia ser usado para “preparar um orçamento doméstico”, jogar e ensinar as crianças a ler e escrever usando softwares educacionais como Disney e Vila Sésamo. Sua capacidade de jogar o opõe ao Commodore 64, mas seu software educacional deu-lhe um USP significativo. Foi sucedido em 1986 pelo Color Computer 3.

Apple II

Muitos anúncios dos primeiros dias da computação pessoal gastavam vastos imóveis em revistas explicando os prós e contras e os benefícios de se obter um PC. Com o Apple I custando US $ 666,66, o equivalente a quase US $ 3.000 em termos modernos, foi difícil vender. Tanto que a Apple colocou este anúncio com o objetivo de ajudar os leitores da Playboy a comprar um computador pessoal. Você ainda precisava de um certo conhecimento técnico para programar e usar o Apple II, mas como o anúncio explica: "Quanto mais você aprende sobre computadores, mais sua imaginação exigirá. Portanto, você desejará um computador que possa crescer com você à medida que sua habilidade e experiência com computadores aumentam. A Apple é a única. "

Commodore 64

Por falar no Commodore 64, este anúncio visa os altos preços exigidos da Apple, IBM e Tandy com o slogan: “Se os computadores pessoais são para todos, por que eles não têm preço para ninguém?” Ele descreve o Commodore 64 de US $ 600 como um computador de alta potência que você não precisa fazer uma segunda hipoteca para pagar e promete a capacidade de jogar jogos “incríveis”. Esse marketing certamente valeu a pena. A Commodore Computers dominou 40% do mercado durante a década de 1980, superando a IBM, Apple e Atari.

Computador Imsai com disco rgido de 10 MB

Que tal essa beleza? Um computador Imsai com um disco rígido de 10 MB por apenas US $ 5995! Que barganha. 64K ou RAM, um processador de 8 bits e um monitor de 12 polegadas também. Que besta! Incrivelmente, esse preço equivale a pouco menos de US $ 19.000 no valor atual.

Computador Pessoal IBM

Fiel à sua palavra, uma das “coisas boas” que ainda estavam por vir foi o IBM Personal Computer, lançado uma década depois. Lançado há quase 40 anos, em agosto de 1981, o IBM PC marcou uma virada para a empresa e também para a indústria como um todo. Os computadores IBM anteriores podiam custar até US $ 9 milhões [1], ocupar salas inteiras e exigir unidades de ar condicionado e 60 engenheiros para funcionar. Os primeiros modelos de PC da empresa não apenas reduziram essa tecnologia, mas também a um preço “acessível”. Este anúncio vai ao encontro disso, embora uma unidade de disquete de 64 KB por $ 2.108 não pareça tão acessível agora.

IBM Computing

Chamando a si mesma de “A empresa por trás do computador”, esta página dupla de uma edição de 1971 da revista Time mostra a variedade de computadores, unidades de fita e unidades de armazenamento da IBM, bem como 88 programas de computador. Inicialmente reserva de grandes empresas altamente especializadas, este anúncio queria destacar que sua tecnologia era para “empresários, cientistas e educadores” e era “apenas o começo de muito mais coisas boas que viriam”.

Apple I

8K bytes de RAM em 16 chips! 960 personagens fáceis de ler! Este anúncio do Apple I original, ou Apple Computer I, como o anúncio o descreve, é totalmente diferente do marketing chamativo e elegante da empresa hoje. Isso aconteceu muito antes de a Apple se tornar um nome familiar global - três décadas antes do lançamento do iPhone - e quando a computação pessoal ainda estava em sua infância. Este anúncio em particular foi publicado nas edições de setembro e outubro da revista Interface Age em 1976. Estava à venda apenas 18 meses antes de seu sucessor, o Apple II chegar às prateleiras.

IBM 5110

A partir de 1978, este anúncio tenta vender o IBM 5110 de $ 18.000 como acessível e "fácil de usar".

Tão fácil de usar, o anúncio diz que "... seu próprio pessoal pode aprender a operar o 5110 em apenas alguns dias".

Incrível.

XComp 10 MB disco rgido

Aqui está, o disco rígido que você estava esperando. 10 MB de armazenamento pelo preço de banana de US $ 3398.

Este maravilhoso pedaço de disco rígido vem com software para teste e formatação se você precisar e prometeu 10 vezes menos erros do que unidades de disquete.

O espartano

O Spartan foi uma atualização de $ 599 para o seu Commodore 64, que adicionou suporte para software e hardware Apple II, bem como outros destaques como a expansão de 64K RAM, quatro slots de cartucho e um preço acessível.

Em vez de comprar um Apple II, os compradores foram apenas encorajados a modificar seu Commodore 64. É uma maravilha.

Sinclair ZX80

O Sinclair ZX80 fez algumas afirmações ousadas de ser um "computador poderoso e com todas as funções" que era capaz de "igualar ou superar outros computadores pessoais que custam várias vezes mais."

Ele também pretendia ser fácil de usar com a linguagem Basic, tornando-o simples de programar em sua TV. O anúncio até prometia que você escreveria programas complexos em uma semana.

Você só podia encomendar o ZX80 por correio tradicional, mas ele vinha com uma garantia de devolução do dinheiro de 30 dias, então isso era algo.

Apple II Plus

O Apple II Plus era um sistema de computador "completo" que acompanhava o Basic, uma maleta leve e várias opções, incluindo "software empresarial".

Este computador vendeu 380.000 unidades antes de se tornar obsoleto, o que é bastante impressionante dada a qualidade deste anúncio. A Apple certamente percorreu um longo caminho.

A mquina da imaginao

A APF Imagination Machine era uma mistura de computador doméstico e máquina de videogame lançada em 1979. Era uma visão e tanto, com um design destinado a competir com a oferta da Atari na época.

A Imagination Machine pretendia oferecer mais por seu preço do que a maioria das outras máquinas disponíveis na época. E ainda vinha com dois controladores de jogo embutidos para que você pudesse não apenas programar nele, mas também jogar até que seu coração estivesse satisfeito.

Sears Video Arcade

No final dos anos 1970, a Atari tinha um relacionamento com a marca de varejo americana Sears, o que significava que esta última empresa foi vista vendendo o Atari VCS rebatizado como "Sears Video Arcade".

A Sears até pegou os jogos da Atari e os reformulou com títulos diferentes também.

O Sears Video Arcade prometeu 27 jogos de vídeo emocionantes para jogar e suporte para TV em cores, bem como um preço baixo de um smidge abaixo de $ 180.

Atari 400

O Atari 400 era um sistema de computador pessoal com foco na educação, ajudando os professores a criar programas de computador sobre várias disciplinas diferentes, incluindo desde história até princípios de economia.

O Atari 400 também tinha quatro portas de joystick, mas apesar de ser um produto Atari, tinha poucos jogos para jogar.

Escrito por Victoria Woollaston. Edição por Adrian Willings.