Como melhorar seu desempenho em jogos com SSDs NVMe extremamente rápidos

(Pocket-lint) - Já escrevemos sobre como construir seu próprio PC para jogos, mas se você não construiu um recentemente ou não dedicou um tempo para olhar as diferentes opções de armazenamento disponíveis, você pode não perceber as possibilidades.

Os SSDs NVMe são o mais novo padrão de unidades de estado sólido. Esses módulos oferecem velocidades incrivelmente rápidas de leitura e gravação que podem melhorar o desempenho de seus jogos, reduzindo o tempo de carregamento, minimizando a duração da instalação e melhorando também a experiência geral do sistema operacional.

Eles também são extremamente fáceis de instalar. Estamos aqui para mostrar como.

Essas unidades oferecem velocidades de leitura fantásticas que deixam os discos rígidos tradicionais baseados em prato e até mesmo outras unidades de estado sólido para trás. Para se ter uma ideia da diferença, a maioria das unidades de estado sólido tem velocidades de leitura de cerca de 500 MB / sa segundo. As unidades NVME de última geração, em comparação, são capazes de cerca de 5.000 MB / s ou mais.

Aproveite as vantagens da tecnologia de placa-mãe PCIe gen 4 com os mais recentes drives NVMe e você poderá obter velocidades realmente impressionantes.

Em termos do mundo real, o que isso significa é que se você instalar o Windows nessas unidades, verá que o computador inicializará em questão de segundos. Muitas vezes, um piscar de olhos. A maioria dos laptops modernos possui drives NVMe exatamente por este motivo - velocidades de carregamento incríveis levam a uma experiência do usuário muito mais satisfatória.

Para jogadores, os drives NVMe garantem que os jogos carreguem mais rápido. Não há necessidade de ficar esperando por telas de carregamento enfadonhas e em jogos multijogador, você terá a vantagem, pois seu jogo provavelmente carregará antes de seus concorrentes.

Os tempos de instalação também são reduzidos significativamente. Essas unidades não ajudarão você a baixar jogos mais rápido, mas garantirão que o jogo seja instalado o mais rápido possível e que você entre em ação o mais rápido possível.

Se você é o tipo de jogador que gosta de gravar e fazer streaming, essas unidades também podem ajudar nisso. É mais fácil editar vídeos quando eles são carregados ou transferidos rapidamente em sua máquina.

Nossa coisa favorita sobre os drives NVMe é como eles são fáceis de instalar.

A maioria das placas-mãe modernas suporta drives NVMe por meio de um slot M.2. Esses são slots simples que permitem que você conecte seu drive NVMe diretamente ao seu PC sem quaisquer cabos extras. Tudo o que você precisa fazer é conectar a unidade e aparafusá-la.

Recomendamos primeiro verificar o site do fabricante da placa-mãe para o seu dispositivo relevante para ver se eles incluem algum slot M.2 no design. Caso contrário, não se preocupe, pois há uma segunda maneira de instalar com um adaptador PCI-e que também mostraremos a você.

Antes de começar, certifique-se de desconectar o computador da rede elétrica e aterrar-se com uma pulseira antiestática para evitar danificar a máquina ou a unidade durante o processo.

A próxima etapa é encontrar um slot M.2 sobressalente na placa-mãe. Eles podem ser encontrados verificando o manual da placa-mãe ou procurando as marcações na própria placa-mãe. Normalmente, há um ou mais slots disponíveis.

A próxima etapa é remover a unidade NMVe de sua embalagem, inseri-la no slot e aparafusá-la com firmeza. Normalmente você encontrará os parafusos corretos que acompanham as peças que acompanham a placa-mãe ou fornecidas com a própria unidade.

É realmente muito fácil.

Agora você precisará inicializar no Windows e registrar a unidade em seu sistema operacional antes que possa ser usada. Este guia mostra como fazer isso .

Também recomendamos verificar o software dos fabricantes de SSD NVMe, já que frequentemente haverá aplicativos para ajudar a aumentar o desempenho, monitorar as unidades e lidar com quaisquer problemas.

Se você está sem espaço na placa-mãe para drives M.2 ou se a placa-mãe não tem um slot para usar, existem outras opções.

Você pode comprar adaptadores que permitem instalar unidades M.2 em um slot PCIeX4 sobressalente. Isso significa que você ainda pode aproveitar os aprimoramentos de velocidade e aumentar o desempenho de sua máquina com facilidade. A grande questão é que esses adaptadores também não custam muito.

Recomendamos verificar se sua placa-mãe suporta este tipo de atualização antes de você tentar.

Tal como acontece com a instalação padrão, a instalação desta forma também é muito simples e o processo é semelhante. Simplesmente conecte seu drive NVMe no adaptador e aparafuse-o como faria ao conectá-lo à placa-mãe.

O próximo passo é encontrar o slot PCIeX4 vazio na placa-mãe. Novamente, você pode encontrar isso verificando o manual da placa-mãe, o site do fabricante ou através das marcações na própria placa-mãe. O nosso é assim:

Depois de encontrá-lo, remova o parafuso de aperto manual na parte traseira da máquina que se alinha com o slot. Em seguida, remova a placa traseira para ter acesso total. Agora você pode instalar o novo adaptador PCIe e encaixá-lo com firmeza, mas com cuidado no lugar. Em seguida, basta substituir o parafuso para fixá-lo.

Tal como acontece com a instalação padrão, não há necessidade de fios ou cabos de alimentação extras. É um processo de instalação simples e isso é fantástico.

Feito isso, conecte sua máquina novamente, ligue-a e vá para o Windows para registrar a nova unidade.

Existem várias unidades SSD NVMe disponíveis para compra. Com inúmeras unidades mais rápidas e melhores sendo lançadas o tempo todo. A maioria das unidades é capaz de armazenar apenas cerca de 2 TB de dados no máximo no momento e, com esse tamanho, elas se tornam bastante caras.

Porém, vale a pena pagar a mais por tamanhos maiores, pois se você economizar em um disco barato de 250 GB, logo descobrirá que ele fica cheio. O Windows 10 ocupa cerca de 10 GB de espaço e muitos jogos modernos podem ocupar uma grande quantidade de espaço . Red Dead Redemption 2 tem 150 GB, assim como o Flight Simulator, Call of Duty Modern Warfare agora tem 200 GB. Você logo verá que é melhor ir maior.

Tentamos algumas unidades diferentes nos últimos anos, o WD Black SN750 é um desses e foi projetado especificamente para jogadores. Também há uma versão deste dispositivo em breve com um dissipador de calor projetado pela EKWB para melhorar ainda mais o desempenho com um acabamento de design de aparência incrível.

O WD Black SN750 também usa o software de painel SSD da Western Digital que inclui uma opção de "modo de jogo" para aumentar ainda mais o desempenho.

A gama de unidades Evo da Samsung também é altamente considerada e recomendada por muitos como mais rápida, confiável e excelente para qualquer uso.

O Seagate Firecuda 520 foi projetado especificamente para placas-mãe PCIe gen 4 e atinge 5.000 Mb / s, tornando-o um dos mais rápidos que já testamos.

No final do dia, cada uma dessas unidades oferece desempenho incrível, tempo de carregamento de jogo mais rápido e pura alegria de jogar no PC. O que você compra depende de seus planos e de seu saldo bancário.

