SSD vs HDD: como o Xbox Series X e PS5 se beneficiarão dos SSDs

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Tanto o próximo Xbox Series X quanto o PlayStation 5 se beneficiarão das unidades de estado sólido, também conhecidas como SSD.

Essas unidades estão se tornando muito mais populares em laptops, enquanto o armazenamento em estado sólido sempre apareceu em telefones e tablets. Eles são mais robustos que uma unidade de disco rígido (HDD) mais tradicional devido à falta de peças móveis.

Aqui, explicaremos os meandros da tecnologia SSD e HDD em termos simples, para que você saiba exatamente o que elas envolvem, se você está realmente comprando uma ou apenas quer ser mais informado sobre a tecnologia.

É o bit "sólido" que é o termo chave no SSD: essas unidades são compostas a partir de memória flash fixa que não possui partes móveis, como o armazenamento em um smartphone ou pendrive (não é exatamente a mesma tecnologia, mas é semelhante). O acesso aos dados é controlado por um processador integrado embutido na unidade.

Enquanto isso, um HDD clássico usa pratos circulares e giratórios que se movem rapidamente e um cabeçote de leitura e gravação que se move fisicamente através deles, procurando os dados certos conforme necessário - isso é tudo que você ouviu em computadores mais antigos.

Embora a tecnologia SSD ofereça muitos benefícios sobre os HDDs (veja abaixo), até recentemente, era significativamente mais caro pela mesma quantidade de armazenamento. Agora isso mudou um pouco, e é por isso que mais e mais laptops e desktops agora vêm com SSDs instalados.

Além dos consoles de última geração, os SSDs agora são normalmente usados na maioria dos laptops devido às suas vantagens. Em outros casos, como unidades externas ou unidades de armazenamento em rede, os HDDs ainda são populares, embora as opções de SSD estejam aumentando rapidamente.

A velocidade é o principal benefício de um SSD, que pode funcionar muito mais rápido que um HDD - a velocidade exata depende realmente do que você está fazendo no momento e de como está acessando seus dados.

É também por isso que os SSDs estão sendo implementados nos consoles, porque grandes quantidades de dados do jogo precisam ser lidas e gravadas no disco constantemente. E é também por isso que a Sony e a Microsoft têm sido muito específicas com os padrões de armazenamento dos novos consoles.

A Sony, em particular, está falando de vastas velocidades de transferência de dados para a unidade que está usando, capaz de transferir 5,5 GB por segundo, aumentando para 8 ou 9 GB por segundo para dados compactados.

A Sony está fornecendo uma unidade de 825 GB com o PS5, enquanto a Microsoft está falando de 1 TB com o Xbox Series X - ambos são SSDs Non-Volatile Memory Express (NVMe) personalizados.

Coincidentemente, os dois consoles serão expansíveis, mas, embora a opção Xbox seja proprietária, o PS5 poderá usar um SSD NVMe padrão (embora precise ser certificado pela Sony).

Em um laptop, abrindo aplicativos, codificando vídeo, navegando na web ou ouvindo música, você deve observar que tudo acontece mais rápido com um SSD instalado.

Alguns computadores usam um pequeno SSD segurando o sistema operacional ao lado de um HDD para armazenamento geral, porque os tempos de inicialização são muito mais rápidos com a tecnologia de estado sólido. Atualize um disco rígido mais antigo para um SSD mais novo, e a diferença é perceptível.

Se você deseja o computador mais rápido que o dinheiro pode comprar, precisa de um com um SSD, mas lembre-se de que o disco rígido é apenas um componente e pode ser retido se o outro hardware interno não for compatível mesmo nível.

Sem partes móveis, os SSDs também são mais duráveis que os HDDs, se você derrubar o laptop da mesa no chão. Eles tendem a permanecer operacionais por mais tempo, embora possuam um número finito de ciclos de leitura / gravação (esses ciclos geralmente duram anos, para que você não precise se preocupar muito com eles).

Os SSDs também são mais compactos também, o que os tornou a escolha perfeita, pois os laptops continuam cada vez mais finos. Além disso, eles também consomem menos energia do que os HDDs, o que significa que a bateria do seu laptop dura mais tempo.

Então, com todos esses pontos positivos para SSDs, por que os HDDs mais antigos ainda estão por aí? Duas razões: capacidade de armazenamento e preço. Você pode obter unidades de disco rígido tradicionais com muito mais armazenamento nelas (pense em 4 TB e superior), enquanto as unidades de estado sólido tendem a se esforçar nesse limite e acima.

Os HDDs são ótimos para grandes computadores de mesa, unidades externas que precisam ter muita capacidade e unidades NAS em rede.

Depois, temos o preço que abordamos antes: os HDDs ainda estão na liderança quando se trata de preço por gigabyte. Com mais de nós armazenando nossos arquivos na nuvem agora, o armazenamento local não é tão importante como costumava ser, mas os HDDs ainda mantêm mais dados por menos dinheiro.

Não há dúvida de que o SSD é a tecnologia superior no momento: é mais rápida e confiável, e consome menos energia do que as alternativas do HDD. A maioria dos computadores modernos é construída com pelo menos alguma tecnologia SSD.

Você também encontrará computadores com unidades híbridas instaladas, utilizando um pouco de armazenamento SSD para os dados mais importantes (ou acessados regularmente) e deixando o restante para um componente de disco rígido. No que diz respeito ao sistema operacional, é apenas uma unidade.

Os HDDs permanecem por aí - se você precisar de mais armazenamento pelo preço mais barato possível, vale a pena investigar. Digamos que você esteja querendo uma enorme unidade externa para o seu computador: nesse caso, uma unidade de disco tradicional é provavelmente a melhor opção.

No entanto, os SSDs são claramente a melhor opção hoje em dia e são o futuro dos jogos de computação e console nos próximos anos. Preste atenção nos preços que continuam caindo.

Gostou disso? Confira o melhor tablet: Melhores tablets e 2 em 1 para comprar hoje