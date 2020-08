Como atualizar sua área de jogo com iluminação, assentos, atualizações de som e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você tem uma máquina de jogos incrível e um espaço de jogo dedicado para se divertir, mas se você já atualizou seu PC para jogos ao máximo, o que mais você pode fazer para melhorar sua área de jogos? Além de adicionar uma geladeira de cerveja, um massageador de pés e uma cadeira de jogos sofisticada, é claro.

Buscamos maneiras de aprimorar nossa experiência de jogo para torná-la um pouco mais divertida. Acontece que existem vários itens impressionantes do kit que você pode adicionar ao seu sistema para torná-lo ainda mais incrível. Alguns deles também são apenas atualizações de software.

Há um tempo, a Philips anunciou uma nova atualização para sua gama de iluminação inteligente que permitia a criação de "Áreas de entretenimento" em sua casa, onde as luzes podiam ser sincronizadas com a TV se você tivesse o equipamento certo.

Agora, uma atualização do Philips Hue Light Sync significa que você pode configurar facilmente as luzes do Hue para responder ao que está acontecendo no seu PC ou Mac.

Para os jogadores, isso significa iluminação imersiva e reativa, que muda de acordo com o que está acontecendo no jogo que você está jogando.

Se você já possui as luzes Philips Hue , a configuração é fácil. Basta baixar a ferramenta Philips Hue Sync para o seu computador, conectá-la à ponte Hue, à área de configuração e entretenimento para incluir as luzes certas e você estará ausente.

As configurações aqui permitem que você faça de tudo, desde obter as luzes para responder ao uso geral da tela, jogos, música e vídeo, além de ajustar como as luzes respondem a cada uma. Se você tiver uma configuração de tela múltipla, poderá escolher a tela preferida para o aplicativo responder e até mesmo configurar atalhos de teclado para alternar rapidamente entre os modos.

Essa configuração funciona com qualquer luz Philips Hue colorida que você possui na sua área de jogos, por isso é uma configuração fácil de começar.

Se você não tem nenhuma luz atualmente, recomendamos a compra de um kit Philips Hue LightStrip e Bridge. Esta é uma excelente maneira de adicionar iluminação de fundo à sua área de jogo e aprimorar realmente sua experiência de jogo.

Tiras de iluminação RGB personalizáveis para jogos para PC

Opções de iluminação personalizadas controladas por software

Até 40 LEDs no total

Compatível com monitores de vários tamanhos

Se você é o tipo de pessoa que adora uma luz de fundo colorida e brilhante para o seu monitor de jogos, o NZXT tem a solução para você.

O kit de iluminação NZXT HUE 2 V2 Ambient RGB inclui faixas de LED com capacidade RGB adequada que permitem iluminar o monitor com facilidade. Essas tiras têm comprimentos diferentes, com até 10 LEDs por tira. Você também pode comprar kits diferentes para monitores de tamanhos diferentes, para que o HUE 2 atenda a tudo, desde monitores de 21 polegadas a ultra-largos de 35 polegadas.

O HUE 2 V2 é uma versão atualizada de um kit anterior que agora é ainda mais fácil de instalar.

O kit vem com toalhetes de limpeza, um punhado de tiras de LED, uma caixa de controle e cabos de energia.

O processo de instalação simplesmente exige que você execute as tiras na parte superior e nas laterais da parte traseira do monitor. Essas tiras são conectadas a uma caixa de controle que se conecta ao seu PC e a uma fonte de alimentação.

Essas tiras RGB com suporte adesivo são, na maioria das vezes, um truque para instalar. Instruções fáceis de seguir mostram onde é melhor encaixar as tiras de comprimento variável, dependendo do tamanho do monitor, para aproveitar ao máximo a iluminação. Instalamos o kit em um monitor ultralargo de 34 polegadas e usamos o HUE 2 para encher nossa mesa e arredores com uma gloriosa iluminação RGB.

Recursos de design inteligentes significam que você pode arrumar os cabos quase sempre fora de vista, incluindo colar a caixa de controle na parte traseira do monitor. O kit recém-atualizado também inclui caixas de conexão de 90 graus, o que as torna muito mais fáceis de instalar. Não é necessário tentar dobrar os cabos em ângulos estranhos para ajustá-lo e tudo é essencialmente um caso plug-and-play.

Depois de instaladas e conectadas, essas luzes podem ser controladas através do software CAM .

O software oferece acesso a uma variedade de opções de personalização que tornam este kit altamente flexível. As opções de iluminação incluem inúmeras predefinições de cores que podem ser personalizadas de acordo com o seu gosto. Incluindo a capacidade de ajustá-lo em dois canais diferentes e definir qualquer coisa, de cores fixas a respiração, desbotamento, pulsação ou ondulação em uma variedade de cores que inclui opções de arco-íris.

Opções de iluminação mais inteligentes incluem definir as luzes para mudar de cor de acordo com as estatísticas do seu PC - ajustando para mostrar as mudanças de temperatura na sua placa de vídeo ou CPU, por exemplo.

Se você é obcecado por taxas de quadros, mas não deseja que um contador seja exibido constantemente enquanto joga, você pode até ajustar as luzes para mudar de acordo com o FPS recebido.

O kit de iluminação ambiente HUE 2 V2 também permite sincronizar com música e áudio de acordo com níveis, baixo ou ganho. Se isso não for suficiente, você também pode tirar proveito das configurações para responder às atividades do jogo. Este também é o nosso recurso favorito. Conhecida como "Modo ambiente", essa configuração altera as cores nas bordas do monitor para corresponder ao que está na sua tela. Isso significa que, se houver um dia ensolarado no mundo do jogo, você terá uma bela tonalidade azul na parte superior do monitor e uma grama verde brilha na parte inferior. Essa iluminação ambiente aumenta ou diminui o brilho e a cor para combinar com o ambiente. Esse recurso contribui para uma experiência surpreendentemente mais envolvente em seus jogos favoritos e também se destaca muito bem na sala.

O modo ambiente também funciona no Windows, para que você possa transmitir o Netflix com uma agradável visualização retroiluminada sincronizada.

Se você deseja um sistema de iluminação totalmente personalizável, que não estrague tudo, é isso. Por cerca de US $ 99,99 / £ 89,99, este é um sistema acessível que é uma excelente adição ao seu espaço de jogo.

O kit inicial inclui 2 tiras de 450 mm e 2 tiras de luz de 250 mm com 84 LEDs RGB totais

Difusores de luz incorporados

iCue compatível com sincronização de links de iluminação nos produtos Corsair

Instalação e expansão simples

Se você investiu no ecossistema Corsair RGB ou mesmo se apenas deseja alguma iluminação RGB impressionante na parte traseira do monitor, o kit iCue LS100 pode ser a solução para você.

Este kit é diferente de outros sistemas de retroiluminação de monitor nesta lista de várias maneiras. Em primeiro lugar, as tiras não são as tiras de LED tradicionais que você está acostumado a ver, mas as tiras de iluminação ambiente difusa que estão cheias de luzes de LED.

Essas tiras se encaixam na parte traseira do monitor usando uma mistura de adesivos e ímãs da 3M e são (de longe) as mais fáceis que usamos. Embora o processo de instalação seja um pouco complicado no começo, é fácil ajustar as tiras e a localização dos ímãs para garantir um encaixe seguro na parte traseira do monitor, para que não caiam constantemente.

Duas faixas grandes de 450 mm percorrem a parte superior e inferior do monitor, com duas faixas mais curtas de 250 mm nas laterais. Tudo isso se transforma em uma caixa de controle que se conecta à sua máquina de jogos.

O kit também é expansível com compras adicionais para ajustá-lo a configurações de dois monitores e monitores maiores também. Testamos em um monitor super ultralargo Samsung de 49 polegadas e conseguimos usar o kit inicial padrão e um kit de expansão de 450 mm para preencher nossa área de jogos com uma luz de fundo fantástica.

Este kit de iluminação também é compatível com o software iCue da Corsair, o que significa que você pode sincronizá-lo com outros periféricos, ventiladores, faixas RGB e muito mais. Dentro do software, você também pode definir a iluminação para responder às luzes e cores da tela (sincronizando com os jogos) ou para visualizar o áudio da música ou dos sons dos jogos.

Nossa parte favorita deste sistema são os difusores internos que espalham a luz e enchem sua mesa, paredes e sala com um brilho satisfatório.

Iluminação RGB em vários periféricos de jogos

Sincronização de iluminação via software Corsair iCue

Configurações de iluminação totalmente personalizáveis

Iluminação dinâmica baseada em eventos no jogo

Se você já viu nosso guia para criar seu próprio PC para jogos , sabe que a Corsair oferece várias ventoinhas RGB e opções de iluminação para sua máquina. Eles funcionam como atualizações brilhantes para o seu equipamento de jogo ou como parte da construção quando você está montando tudo inicialmente.

Como outros fabricantes de periféricos para jogos, a Corsair também vende mouses , fones de ouvido e teclados para jogos que suportam iluminação RGB. Agora, com uma atualização recente do software da empresa, você pode sincronizar a iluminação em todos esses dispositivos.

O novo software Corsair iCue permite criar efeitos de iluminação que funcionam em cada um dos seus dispositivos. Seja para garantir que todas as cores correspondam ou para observar as luzes se moverem pelo teclado e mouse até o estojo e depois voltarem novamente.

Há uma variedade de configurações e efeitos diferentes disponíveis aqui e temos que dizer que todos são incríveis. Especialmente se você é fã da personalização de iluminação RGB. Uma grande quantidade de opções de personalização significa que você pode programar sua configuração da maneira que desejar e até alterá-la, dependendo do que estiver fazendo.

Essas atualizações também incluem compatibilidade com determinados jogos, o que significa que o jogo pode mudar sua iluminação para afetar sua experiência enquanto você joga.

Em Far Cry 5 , por exemplo, a iluminação inicialmente brilha nas cores das Estrelas e Listras quando você carrega o jogo, mas fica vermelha quando você é visto por inimigos ou está em perigo. Sutil ou não, essa sincronização de iluminação e ajuste dinâmico são impressionantes, incríveis e uma atualização brilhante para qualquer configuração de jogo.

Estávamos executando o mouse Corsair K95 Platinum, Corsair Glaive e os ventiladores LL120 RGB e tiras de iluminação RGB para teste e os resultados são certamente espetaculares. Se você já possui hardware Corsair, é fácil baixar o novo software - que substitui o software anterior Corsair Cue e Corsair Link e coloca todos os controles em um só lugar.

Painéis de iluminação RGB personalizáveis

Controlado por aplicativo

Google Home, Amazon Alexa e IFTTT compatíveis

Funciona com o Apple HomeKit

Se a iluminação personalizada apelar, o Nanoleaf é outra excelente opção para atualizar sua área de jogos. O Nanoleaf é um sistema de iluminação totalmente personalizável, composto por painéis de iluminação triangulares que se encaixam em várias configurações diferentes. As limitações são principalmente a sua imaginação e o tamanho da sua carteira.

Esses painéis são controlados por aplicativos via smartphones Apple ou Android, mas também são compatíveis com o Google Home , Amazon Alexa e IFTTT, o que significa que há muitas opções de flexibilidade. Isso lhe dá o poder não apenas de personalizar a iluminação da maneira que deseja através do telefone, mas também de controlá-la com sua voz ou ações de configuração para que as luzes reajam de determinadas maneiras - ligando em determinadas horas, desligando quando você ir para a cama, etc.

Esses painéis de iluminação não apenas podem melhorar sua área de jogo com opções de iluminação aprimoradas, mas também podem adicionar à sua experiência de jogo. O kit inicial Nanoleaf inclui o módulo de atualização Rhythm, que se conecta a qualquer um dos painéis e altera a iluminação de acordo com os sons que capta - seja música tocando na sala ou sons de jogos saindo dos alto-falantes.

Você pode ajustar as cores das luzes facilmente dentro do aplicativo e até escolher entre uma seleção de tons diferentes para alternar no modo ritmo. Os resultados são bastante espetaculares.

Adoramos a facilidade de utilização deste sistema. Os triângulos de luz têm uma porta de cada lado onde um pequeno circuito de papelão se encaixa. Elas são encaixadas, permitindo criar as várias formas. Os painéis grudam na parede com adesivos da 3M; portanto, a instalação e a montagem são fáceis. O sistema vem com um livro de instruções com formas sugeridas, dependendo de quantos painéis você comprou e você também pode obter sugestões do próprio aplicativo.

Você pode usar a ferramenta geradora de layout da própria empresa para sugerir padrões para sua parede, se você estiver interessado em idéias. Certamente, recomendamos o planejamento da forma que você deseja usar primeiro, pois os painéis não são fáceis de desmontar ou mover quando estão presos na parede.

Você também pode adquirir vários acessórios de montagem para um encaixe mais seguro ou até mesmo para montagem angular, o que é uma boa adição se você quiser passar de parede a parede. Um kit de expansão está disponível para compra se os nove painéis no kit inicial não forem suficientes ou você pode combinar vários kits iniciais para um magnífico design de vários painéis.

Esses painéis de luz oferecem 16,7 milhões de cores, incluindo vários brancos para imitar o nascer do sol, o pôr do sol e a luz do dia. Você pode preenchê-los com uma cor ou escolher entre uma seleção de cores. As paletas de cores enviadas pelo usuário também estão disponíveis para download fácil no aplicativo e adoramos designs simples, como o brilho das estrelas à noite.

Painéis de iluminação sensíveis ao toque quadrados de seis polegadas

Compatível com até 500 painéis

Capaz de 16,4 milhões de cores

Se você gosta da aparência dos painéis de luz Nanoleaf, também ficará animado com o Nanoleaf Canvas. Estes são os novos painéis de iluminação inteligentes da Nanoleaf que oferecem funcionalidade aprimorada com um design ligeiramente diferente.

A tela é composta de quadrados de luz de ponta a ponta que, como os painéis originais, podem ser conectados juntos para criar todos os tipos de formas e desenhos. A diferença é que você pode usar até 500 painéis Canvas e potencialmente encher uma parede inteira (ou mais) com iluminação inteligente brilhante.

O Nanoleaf Canvas é compatível com o Google Home, Amazon Alexa e IFTTT, o que significa que você não apenas pode definir essas luzes da maneira que deseja, mas também pode controlá-las de várias maneiras diferentes.

Essas luzes inteligentes são a maneira perfeita de ampliar sua área de jogos e adicionar uma iluminação muito legal que a destaca. Com os microfones embutidos, o Nanoleaf Canvas também pode ser configurado para reagir ao som na sala, para que você possa fazer as luzes dançarem ao som dos seus jogos, o que realmente contribui para sessões de jogos interessantes.

Atualmente, a lona Nanoleaf está disponível para compra diretamente na Nanoleaf aqui .

Compatível com Razer Synapse

Sincronização de iluminação em vários dispositivos

Iluminação dinâmica em vários jogos

Se você está interessado nos painéis de luz Nanoleaf e também é fã dos equipamentos de jogos da Razer, há algumas boas notícias, pois as atualizações recentes da tecnologia de ambas as empresas significam que esses dispositivos agora são compatíveis em termos de sincronização de luz.

No software Razer Synapse, você pode selecionar o Nanoleaf como um "módulo" compatível. Depois disso, é possível sincronizar a iluminação no Chroma Studio. Isso significa que você pode fazer com que os painéis de luz da tela correspondam à iluminação do teclado, escolhendo entre os vários efeitos de iluminação e até personalizando painel a painel.

Você também pode optar por sincronizar essa iluminação com os jogos compatíveis com o Razer Chroma ( cuja lista está em constante crescimento ) para uma experiência de jogo mais imersiva e interessante.

Outro destaque interessante dessa integração é que, se você tiver painéis do Nanoleaf Canvas, também poderá personalizar a funcionalidade de toque para executar ações no seu PC - iniciando programas, pulando / pausando / tocando música, ativando um botão no teclado etc.

Compatível com Razer Synapse

Sincronização de iluminação em vários dispositivos

Iluminação dinâmica em vários jogos

Quando o Philips Hue Light Sync chegou, a Philips fez uma parceria com a Razer para vincular a iluminação ao ecossistema Razer Chroma.

Isso significa que, se você possui mouses , fones de ouvido ou teclados para jogos Razer compatíveis com Chroma , é possível emparelhá-los com a iluminação Philips Hue na sua área de jogos. Fizemos isso com a tira de luz Philips Hue e vários refletores e os resultados foram impressionantes.

A instalação também é bem simples. Primeiro, você precisa adicionar um "grupo de entretenimento" no aplicativo Philips Hue e, em seguida, conectar o módulo Philips Hue ao software Synpase 3 da Razer. O software, em seguida, orienta você através do emparelhamento com a ponte Philips Hue e você está praticamente pronto para começar.

Depois de tudo configurado, você pode ajustar a iluminação ao seu gosto. Mais importante, quando é ligado o equipamento Razer e a iluminação do Philips Hue responde dinamicamente, dependendo dos jogos compatíveis com o Razer Chroma que você está jogando.

Jogando Worms WMD, por exemplo, o equipamento Razer que estávamos usando ficou um belo tom de vermelho quando fomos explodidos por worms inimigos, enquanto durante o jogo normal as teclas principais eram destacadas em cores diferentes para torná-las facilmente acessíveis.

Esse sistema não apenas permite muita personalização de iluminação, mas também permite uma sincronização brilhante em vários dispositivos. A Razer também oferece um sistema de iluminação RGB na forma do Chroma Hardware Development Kit . Isso pode ser instalado em sua mesa, dentro de sua máquina de jogos ou na parte traseira dos monitores para oferecer mais iluminação sincronizada, facilmente personalizável no software Synapse.

