Como criar e atualizar seu próprio PC para jogos extremos

Construir seu próprio PC para jogos pode ser uma experiência intimidante, emocionante, angustiante e recompensadora. Criar uma máquina por conta própria, com uma seleção de peças eletrônicas, é uma grande emoção. Também permite que você faça algo personalizado e construído de acordo com seu próprio orçamento, especificações e preferências.

Criar um PC para jogos pode economizar dinheiro ao comprar uma máquina pré-fabricada de um revendedor ou permitir que você crie uma máquina de jogos monstro que rodará jogos com ultra-configurações nos próximos anos. Se você deseja criar algo que possa lidar com jogos de ponta, renderização de vídeo e até streaming, então você veio ao lugar certo.

Reunimos o seguinte guia para mostrar que você precisa criar uma máquina de jogos extrema, incluindo a cobertura de todas as peças necessárias e por que elas valem a pena.

Antes de começar, você precisará considerar seu orçamento. Vamos assumir que você tem uma boa quantia em dinheiro queimando um buraco no seu bolso e deseja investir em algum poder de jogo sério.

Em nossa opinião, sempre vale a pena obter o hardware mais recente, com vista a tornar o seu sistema à prova de futuro. É contraproducente gastar todo o seu dinheiro arduamente ganho em algo que simplesmente precisará ser atualizado em um ano ou dois.

A grande alegria de construir seu próprio PC para jogos é que, se você construir bases sólidas, precisará atualizar apenas algumas peças a cada poucos anos para manter o seu PC funcionando nos próximos anos.

Vale a pena gastar mais nas partes principais da máquina - a CPU e a placa-mãe -, pois estas são a base do computador e muito mais difícil de substituir e atualizar no futuro.

Construir seu próprio PC para jogos requer vários componentes diferentes. É importante fazer sua pesquisa e garantir que você compre as peças corretas para o seu PC e que elas funcionem juntas. Certas especificações de cada componente afetam isso e você precisa ter certeza de que tudo está correto antes mesmo de fazer seu pedido.

Pense na placa-mãe de jogos como a base do seu PC para jogos extremos. Embora cada um dos componentes faça sua parte, nenhum deles poderia funcionar sem o suporte da placa-mãe. Cada dispositivo no PC se conecta a ele para permitir que o computador funcione.

A escolha da placa-mãe certa para você dependerá de outros fatores. É essencial lembrar-se de examinar minuciosamente as especificações da sua placa-mãe antes de comprar outras peças para garantir que elas não apenas se encaixem, mas também funcionem com o sistema.

Como nosso objetivo é criar um PC para jogos extremos, escolhemos uma placa-mãe para combinar. Essas placas-mãe topo de linha suportam grande quantidade de RAM, a possibilidade de instalar várias placas gráficas e muito mais.

A placa-mãe que estamos usando para essa compilação extrema de PCs é a MSI Meg X299 Creation . Esta placa-mãe suporta RAM DDR4 de 2133MHz a 4200MHz no formato de canal duplo ou quádruplo. São três coisas diferentes a serem lembradas apenas em relação a um componente.

Canal duplo significa simplesmente que duas varas de RAM funcionam em pares na placa-mãe. Enquanto quad channel significa que quatro sticks podem ser instalados em grupos. O que você usa aqui pode fazer a diferença, pois a memória máxima é de 128 GB para canal quádruplo ou 64 GB para canal duplo. A RAM de três canais não funcionaria com essa compilação e é importante saber algo simples assim.

A frequência da RAM é medida em MHz. Esta placa-mãe é capaz de receber RAM com uma frequência máxima de 4200MHz, mas não mais nem 2133MHz. Você precisa garantir a compra de RAM que se encaixa na categoria correta.

Tudo isso pode parecer complicado, mas você só precisa garantir a arquitetura correta (canal, MHz, tipo e tamanho) e funcionará.

A Unidade Central de Processamento (CPU), é o cérebro que alimenta seu computador. É outra parte importante para não economizar, pois trabalha muito para jogos, mas também para outras tarefas, como renderizar vídeos e dar suporte ao processamento para streaming, se esse for o seu plano.

Existem dois principais fabricantes de CPUs - AMD e Intel . Esses fabricantes também fabricam uma variedade de processadores com chipsets diferentes. Para descobrir qual CPU se encaixa em qual placa-mãe, você precisa primeiro escolher o fabricante e depois descobrir quanto dinheiro você gasta.

Vamos considerar a Intel como exemplo. O modelo atual de CPU Intel é a nona geração de processador , mas, para essa configuração extrema, usaremos a série X de processadores da Intel. Esses são os processadores finais da empresa, os primeiros a incluir 18 núcleos e os melhores para "jogos extremos, mega-tarefas e criação de conteúdo sofisticado".

Os processadores da série X são o soquete LGA2066 - o que significa que você precisa garantir que a placa-mãe que você compra possa aceitar esse tipo de soquete. As placas-mãe também são vendidas propositadamente como compatíveis com AMD ou Intel para facilitar isso para você.

Esses processadores da série X estão disponíveis apenas no Core i7 e i9 . Em um nível básico, quanto maior o número, mais poderoso o processador. Temos um processador Intel Core i9-9980XE para edição extrema para essa criação extrema de jogos, com base em que queremos criar algo que possa lidar com qualquer coisa que você jogue nele.

Esses processadores extremos de jogos são caros, mas também são incrivelmente capazes. Se você planeja jogar em 4K, transmitir para o Twitch e editar vídeos para o YouTube, não ficará desapontado com o poder de processamento aqui.

Se você não quiser usar o mesmo processador que nós, a Intel possui uma ferramenta útil para encontrar a CPU certa para combinar com sua placa-mãe ou vice-versa.

RAM é a memória do computador. Em um PC para jogos, ele ajuda o computador a agir de maneira rápida e eficiente enquanto você joga. Quanto mais RAM você tiver e quanto maior a frequência de MHz, mais rápido o computador poderá trabalhar.

Os computadores mais modernos executam ram DDR4 em um formato de canal duplo ou quádruplo. Esses, juntamente com a frequência de MHz, são o que você precisa considerar ao garantir que a RAM funcione na placa-mãe escolhida.

O tamanho da RAM é medido em GB. Para um PC para jogos extremos, quanto mais RAM, melhor, especialmente se você também pode oferecer RAM de alta frequência ou com overclock.

Sugerimos que você precise de pelo menos 32 GB de RAM para jogos de alta qualidade. Esse valor é realmente útil para streaming e criação de conteúdo. Você ficaria surpreso com a quantidade de RAM usada ao renderizar vídeos. Além disso, não vamos esquecer como o Chrome com fome de RAM pode ser!

O bom da RAM é que é uma das coisas mais fáceis de atualizar em um PC para jogos. Contanto que você compre RAM que corresponda em termos de tamanho, frequência e número do modelo, poderá dobrar o tamanho no futuro. Se você deseja economizar agora, compre 16 GB para começar e faça upgrade com outros 16 GB no futuro.

O PSU é o coração do seu PC para jogos extremos. Ele fornece energia para todas as peças da sua máquina. É essencial que você não economize aqui, como se a fonte de alimentação desse errado, poderia levar muitas outras peças caras.

Todas as partes do seu build precisam estar conectadas a ele para serem executadas. A placa-mãe consome a maior parte da energia e fornece outras partes, mas a placa de vídeo, os discos rígidos e os ventiladores também precisarão de energia.

Você também precisa escolher uma fonte de alimentação que tenha energia suficiente para operar sua máquina e todas as peças dentro dela. As fontes de alimentação são vendidas de acordo com a potência, que é a quantidade de energia que eles são capazes de produzir. De um modo geral, quanto maior a potência, maior o preço, mas maior nem sempre é melhor.

Se você tem uma fonte de alimentação muito poderosa, ela não funcionará com a mesma eficiência e poderá aumentar sua conta de energia elétrica. Muito fraca e a fonte de alimentação simplesmente não fornece energia suficiente para as peças que podem fazer a sua máquina desligar (ou pior) no meio de um jogo.

Felizmente, há uma calculadora útil que você pode usar para resolver isso - insira todos os componentes e use-a para calcular a fonte de alimentação de potência mínima necessária. Veja quais resultados ele traz de volta e escolha algo com um pouco mais de poder para explicar os futuros dispositivos que você pode adicionar.

Existem várias opções diferentes quando se trata de armazenamento para sua máquina. Estes são ligeiramente diferentes e variam em preço, bem como em velocidade e tamanho de armazenamento.

Você pode querer muito espaço de armazenamento para salvar fotos, vídeos e instalar todos os jogos em sua coleção. Como alternativa, você pode jogar apenas um ou dois jogos e, portanto, a velocidade de carregamento e a redução de atraso são mais importantes. Você também pode combinar e combinar as seguintes opções para maximizar o armazenamento do seu sistema.

Essas pequenas coisas são as melhores e mais novas opções de armazenamento para PCs extremos. Eles são incrivelmente rápidos e oferecem velocidades de transferência ultra rápidas. Essas unidades NVMe oferecem vários benefícios. Instale o Windows e o software neles e sua máquina será inicializada em um piscar de olhos. Instale jogos e você reduzirá o tempo de carregamento ao iniciar um jogo e a espera entre os níveis. Eles também reduzem a chamada "entrada de atraso" durante os jogos, o que pode ajudar a melhorar suas proezas nos jogos.

Para fins de comparação, o disco rígido tradicional padrão pode suportar cerca de 500 MB / sa segundo, enquanto algumas unidades NVMe gerenciam 3.500 MB / s. Isso também é útil para transferir e editar arquivos de vídeo 4K.

Nos PCs de jogos modernos, essas unidades são fáceis de instalar. Eles geralmente se encaixam diretamente na placa-mãe. Como não há cabos para conectar, eles são fáceis de instalar. A única desvantagem é que eles só estão disponíveis no momento em até 1 TB. É bastante fácil preencher uma unidade tão pequena.

Essas unidades de disco são a opção de armazenamento mais barata, mas também a mais lenta. Eles oferecem espaço de armazenamento de maior capacidade por menos dinheiro do que outros sistemas de armazenamento modernos, como os Solid State Drives.

Eles são mais lentos, portanto, você não sentirá o benefício ao inicializar seu PC ou carregar jogos. Ainda gostamos de incluí-los no PC para fazer backup de fotos, vídeos antigos e instalar uma grande quantidade de jogos da nossa biblioteca do Steam.

As unidades de estado sólido clássicas não possuem partes móveis e podem transferir arquivos mais rapidamente do que as unidades de disco rígido tradicionais, mas não tão rapidamente quanto as unidades NVMe. Essas unidades são um meio termo entre as unidades NVMe super rápidas e os HDDs de grande capacidade. Você pode encontrar essas unidades com vários terabytes de capacidade para manter todos os seus jogos com facilidade também.

A placa gráfica é o componente que faz a maior parte da carga de trabalho quando se trata de alimentar seus jogos.

As mais novas placas gráficas rodam os jogos mais recentes em ultra configurações e suportam 4K, além de proporcionar taxas de quadros decentes. O resultado são gráficos incríveis que o deixarão babando no teclado. Esses dispositivos têm um preço alto e, além da CPU extrema, são provavelmente o componente único mais caro que você adicionará à sua máquina.

As placas gráficas são produzidas por dois fabricantes - Nvidia e AMD. Estes variam em preço e no poder que eles fornecem. Nosso objetivo é criar uma máquina de jogos sofisticada, de modo que a série de 20 placas gráficas da Nvidia é o pináculo atual. Essas placas suportam o RTX Ray Tracing e oferecem visuais impressionantes em uma variedade dos jogos mais modernos, além de um desempenho empolgante nos jogos.

Outra consideração também pode ser a realidade virtual . Se você deseja construir uma máquina de jogos capaz de executar VR, precisará estar ciente das especificações mínimas do sistema do HTC Vive Pro ou Oculus Rift S.

Ambos os dispositivos requerem uma Nvidia GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480 ou melhor. Vale a pena pagar pelo poder gráfico extra para aproveitar ao máximo a VR.

O resfriamento é uma parte importante de qualquer PC para jogos, ainda mais com um PC para jogos extremos que você estará enfrentando. Os componentes do seu caso também precisarão ser mantidos frescos, entre os quais a CPU.

Os processadores modernos fazem muito trabalho e esquentam muito quando você está tocando. Manter a calma é essencial - não apenas para evitar superaquecimento e quebra, mas também para garantir o bom funcionamento do PC e jogos ininterruptos.

Dissipadores de calor e sistemas de ventiladores são adquiridos separadamente da CPU. Com um PC para jogos de última geração, um sistema de refrigeração líquida com um radiador grande é a melhor aposta para manter as coisas funcionando sem problemas. Eles trabalham para afastar o calor do processador e sair do gabinete, mantendo tudo funcionando da melhor maneira possível.

Embora você possa comprar e instalar sistemas de refrigeração líquida completos, geralmente é muito mais fácil usar um sistema de refrigeração líquida independente, especialmente se esta for sua primeira compilação séria. Esses sistemas oferecem um resfriamento fantástico, além de evitar o horror de líquidos vazando sobre a eletrônica.

Para essa compilação, usamos um cooler Corsair iCUE H100i PRO XT RGB AIO . Esses resfriadores de CPU líquidos são fáceis de instalar e de instalar, além de terem todo o fantástico desempenho de resfriamento do resfriamento líquido sem todo o perigo de derramamentos.

Você precisará considerar também o tamanho do seu gabinete e se o sistema de refrigeração se encaixará no interior. O radiador no Corsair H100i é de 240 mm, que se encaixa na parte superior do gabinete que estamos usando, mas gabinetes diferentes podem ter tamanhos diferentes e você pode se beneficiar de um radiador maior. Você também precisa verificar as especificações para garantir que elas se ajustem à sua CPU - elas diferem no design, se você estiver usando processadores AMD ou Intel.

As caixas para computadores estão disponíveis em diversos tamanhos, formas, cores e com diversos recursos. O tipo de estojo que você compra afetará a construção da sua máquina de jogos.

A principal diferença é o tamanho. Os gabinetes estão disponíveis em torre completa, torre intermediária, ATX, micro-ATX, mini-ITC e muito mais. Geralmente, preferimos gabinetes maiores com mais recursos de resfriamento, especialmente para compilações de PCs de jogos sofisticados.

Esses gabinetes maiores também oferecem mais espaço para placas gráficas pesadas e massas de periféricos. Um grande gabinete para PC para jogos também facilita a montagem da máquina, pois você terá mais espaço para trabalhar, mais lugares para ocultar cabos, mas o mais importante é ter muito espaço para que o ar flua através do gabinete.

Os gabinetes grandes também oferecem outros recursos, como mais baias de armazenamento para discos rígidos e mais espaço para os ventiladores e os radiadores do dissipador de calor.

A maioria dos gabinetes para PC de jogos decentes vem com vários ventiladores de gabinete diferentes, conectados diretamente à placa-mãe e alimentados para manter o gabinete frio. Você também tem a opção de comprar ventiladores extras para maximizar o fluxo de ar, além de adicionar ventiladores RGB para adicionar iluminação personalizada ao design. Se você está gastando tanto dinheiro, pode parecer incrível.

Dê uma olhada nos casos em oferta, escolha um que se adapte à sua placa-mãe e veja com quais fãs ele vem e quais extras você pode adicionar.

Uma das peças mais baratas que você compra. Esta é uma alça que se prende ao seu pulso e você a usará ao montar seu PC para jogos. A eletricidade estática que se acumula no seu corpo pode fritar os eletrônicos do seu computador enquanto você estiver construindo, portanto, essa é uma precaução que vale a pena. Entender isso errado pode levar à fritura acidental de peças incrivelmente caras e deixá-lo chorando em sua cerveja.

A pasta térmica é outra compra barata, mas essencial. Esta é uma pasta de resfriamento que fica entre a CPU e o sistema de dissipador de calor / refrigeração. Ajuda na convecção e no resfriamento e garante que o seu PC funcione como deveria. Não economize aqui, mas você também não estará gastando a terra. Vale ressaltar, porém, que o sistema de refrigeração líquida da Corsair vem com pasta térmica pré-aplicada, tornando a vida muito mais fácil.

Depois de comprar todas as peças e esperar impacientemente que elas cheguem à sua casa, a verdadeira diversão começa.

Juntar as peças pode ser uma experiência assustadora, especialmente ao construir uma máquina de jogo uber com peças caras. Porém, com a nossa ajuda, você achará isso relativamente fácil e, quando terminar, você terá uma incrível máquina de jogo criada por você. Esta é uma experiência incrivelmente satisfatória e você provavelmente será fisgado depois.

Antes de mergulharmos no âmago da questão, há algumas coisas a serem lembradas que ajudarão a construção a ser mais tranquila:

A construção de PCs geralmente acaba com um excesso de fios / cabos, parafusos e peças que você não precisa. Não entre em pânico se isso acontecer.

Compilações completas de PCs podem incluir cabos que não se conectam a nada e isso pode não ser um problema. Mais uma vez, não entre em pânico.

Use sempre uma pulseira antiestática para evitar a destruição de peças eletrônicas.

Não comece a amarração de cabos até o final, caso haja algo no lugar errado que precise ser movido.

Se o gabinete tiver adesivos protetores, deixe-os até o final para evitar arranhões acidentais enquanto estiver construindo.

Mantenha todos os manuais de instruções à mão para que você possa consultá-los facilmente enquanto trabalha.

Mantenha os parafusos removidos em um local lógico para saber onde eles estão quando precisar voltar.

Para mostrar como criar seu próprio PC para jogos, falaremos sobre cada etapa da compilação e como montá-la. Isso varia um pouco, dependendo das peças que você está usando, mas geralmente requer as mesmas etapas.

Para esta compilação, usamos os seguintes componentes:

Os extras e atualizações opcionais incluem:

Outras coisas que você precisará:

Tempo - se esta é sua primeira compilação, pode levar até um dia ou dois para fazê-lo corretamente e colocar seu PC em funcionamento. Não se apresse.

Chaves de fenda - a maioria das peças requer uma chave de fenda Philips para instalar.

Pulseira antiestática

Composto térmico

Para começar a desembalar o seu estojo, remova todos os cabos e bits extras que vieram com ele e coloque-o de lado.

Tente evitar construir em uma sala com carpete e use a pulseira antiestática durante todo o processo de construção. Isso prende um radiador ou qualquer pedaço de metal aterrado e trabalha para dispersar qualquer eletricidade estática acumulada em seu corpo para evitar danos aos componentes importantes.

Certifique-se de ter bastante espaço, incluindo uma grande área plana para movimentar a máquina. Às vezes, você o coloca no chão, outras vezes, você trabalha com o caso em pé.

Nota - percorra cada galeria de imagens para ver algumas das etapas descritas no processo de construção.

Se você comprou fãs extras ou tem peças de reposição, vale a pena instalá-las agora. Isso varia de caso para caso e depende do que você comprou.

Com o Corsair Crystal 680x, há quatro ventoinhas incluídas no gabinete - três ventoinhas de 120 mm com alimentação RGB na frente e uma ventoinha não RGB na parte traseira.

Para atualizar a aparência deste gabinete (além de melhorar o resfriamento), adicionamos os ventiladores QL120 RGB da Corsair . Eles serão usados para substituir todos os ventiladores instalados, bem como para resfriamento adicional na parte inferior e no resfriador multifuncional.

Os fãs extras sempre valem a pena em uma construção extrema.

Em primeiro lugar, estamos substituindo os ventiladores da frente. Há um suporte de ventilador que é mantido no lugar com parafusos de dedo, remova esse suporte, desconecte os ventiladores instalados, conecte os novos ventiladores e recoloque-os.

Remova o ventilador traseiro e substitua pelo novo alimentado por RGB, tendo o cuidado de corresponder à orientação da fiação.

Vire o estojo de lado e você pode acessar a parte inferior. De lá, você pode deslizar a proteção contra poeira para acessar a parte inferior e instalar as outras duas ventoinhas de 120 mm. Coloque-os com a face para cima para sugar o ar quente da caixa e evite aspirar a sujeira de baixo para dentro da caixa.

Vale a pena notar aqui que o Corsair Crystal 680x vem pré-instalado com um hub de ventiladores RGB e um nó de iluminação LED profissional.

Se você estiver instalando os ventiladores QL120, como nós, precisará usar o Lighting Node Core que está incluído nesses ventiladores. Os QL120s têm muito mais LEDs RGB do que os ventiladores Corsair LL120 incluídos e, portanto, precisam de mais energia.

As ventoinhas QL120 são superiores se você gosta de iluminação RGB, já que ambos os lados têm anéis de iluminação que podem ser facilmente vistos dentro do gabinete. Os fãs tradicionais só têm RGB de um lado (na frente) e a traseira não parece tão boa, não é o caso aqui.

Instalamos dois núcleos de nós de iluminação na parte traseira do gabinete para conectar todos os cabos.

Para o melhor desempenho, os ventiladores são conectados a eles e ao Corsair Commander Pro para permitir o controle e a sincronização da iluminação e da velocidade do ventilador. Recomendamos rotular os fios de energia e LED de cada ventilador para que você saiba a ordem correta para conectá-los e obter sequências e padrões impressionantes de iluminação RGB.

A orientação dos ventiladores também afeta a maneira como o ar frio é puxado pela máquina. A parte de trás dos ventiladores é a parte traseira deles e por onde o ar passa. Pense na frente como sucção, a traseira como soprando. Você está aspirando ar fresco para o seu estojo e soprando ar quente pelas costas (e pela parte inferior).

Certifique-se de instalar os ventiladores do lado certo. Há um debate sobre como orientar seus fãs, nós os montamos para aspirar ar fresco pela frente e soprá-lo do único ventilador na parte traseira e dois na parte inferior. Isso maximiza o RGB e também impede que a poeira entre no gabinete o máximo possível.

Ao instalar os ventiladores, certifique-se de colocar os cabos na parte traseira do gabinete para permitir a arrumação dos cabos posteriormente e para ajudar a alimentá-los na parte traseira, onde eles serão conectados.

A instalação da fonte de alimentação será um pouco diferente de caso para caso. No Corsair Crystal 680x, ele pode ser facilmente escondido e escondido na traseira. Este é um gabinete de câmara dupla, o que significa que é basicamente dividido ao meio. Desaparafuse os parafusos na parte traseira para remover a placa traseira e você terá acesso a esta área.

Aqui é onde os SDDs, HDDs e PSU estão instalados. Também é onde os parafusos da caixa estão localizados em uma caixa dobrada em uma das baias da unidade.

Na parte inferior, você encontrará uma lacuna onde a fonte de alimentação está localizada e protegida. Para ajustá-lo, primeiro você precisa remover uma placa que a mantenha firmemente no lugar.

Retire a fonte de alimentação da caixa. Com o Corsair RM850x, você encontrará os cabos de energia padrão, o plugue de força da rede elétrica e uma bolsa elegante de veludo que comporta o PSU. Há uma grande ventoinha, que é montada voltada para fora, com a alimentação principal voltada para a traseira e os plugues internos voltados para a frente da máquina.

Coloque a fonte de alimentação na mini prateleira na parte traseira do gabinete e empurre-a contra a parte traseira do gabinete. Ele deve alinhar vários orifícios dos parafusos, mostrando onde existem orifícios apropriados no gabinete para conectá-lo. Os parafusos relevantes estão incluídos na caixa do estojo.

Quando a fonte de alimentação estiver conectada, você poderá instalar todos os cabos posteriormente.

Retire sua placa-mãe da caixa e remova-a do saco plástico anti-estático em que ela entra. Achamos uma boa idéia usá-la como um tapete para colocar a placa-mãe em cima, para que ela não toque nem arranhe nada embaixo enquanto você trabalha.

Verifique se o manual da placa-mãe é fácil de acessar - é muito útil fazer referência, especialmente quando se trata de conectar cabos nos lugares certos.

É uma boa idéia ler isso primeiro para ter uma idéia de onde está tudo e o que se encaixa onde.

A CPU é um dos componentes mais fáceis de instalar, mas você precisa tomar cuidado. Forçar o processador na placa-mãe pode resultar em pinos danificados e uma CPU quebrada.

Posicione sua placa-mãe da mesma maneira que colocamos nas fotos. Observe atentamente a carcaça e você verá uma pequena seta em um dos cantos do soquete onde fica a CPU. Se você olhar para a própria CPU, verá uma pequena flecha dourada apontando para um dos cantos. Na maioria das vezes, essa seta aponta para o canto inferior esquerdo do soquete, mas nesta placa-mãe, na verdade, fica no canto superior direito. Dessa forma, a CPU parece estar de cabeça para baixo, mas é realmente impossível montar a CPU incorretamente no MSI Meg X299 Creation, pois há dentes na parte inferior e superior da placa-mãe à qual a CPU se conecta.

O próximo passo é remover a tampa protetora da placa-mãe. Isso está claramente identificado e cobre o slot da CPU. Levante os braços da alavanca para liberar a blindagem e retire a tampa. Observe como a alavanca se encaixa, pois é assim que a CPU será mantida com segurança no lugar.

Coloque a CPU com a seta no canto direito e encaixe-a suavemente. Não é necessário forçar, os braços farão isso por você, assim como a pressão do dissipador de calor.

Agora pronto, solte a tampa de metal e abaixe a alavanca.

O próximo trabalho é instalar a RAM. Estamos colocando quatro sticks de RAM em quatro slots diferentes na placa-mãe. Você verá nas marcações na placa-mãe e instruções no manual que a RAM precisa ser instalada nos slots DIMM A1, B1, C1 e D1. Colocá-los em qualquer outra ordem não funcionará e poderá resultar em problemas, por isso é importante prestar atenção ao assentamento da RAM.

Nesta placa-mãe, a RAM também é instalada em slots alternados, com um espaço entre cada um. Existem quatro slots de cada lado da CPU e, com um kit de quatro canais, você encontrará dois sticks de cada lado com um espaço vazio entre eles.

Primeiro, empurre os clipes para baixo na borda dos slots, para desbloqueá-los, prontos para os sticks de RAM. Em seguida, retire a RAM da caixa e alinhe-a com os slots corretos. Você verá como ele deve se encaixar com bastante facilidade. Conforme você pressiona a RAM, os clipes nas extremidades dos slots que darão um clique satisfatório quando estiverem totalmente inseridos. Não force ou use muita pressão ou você pode arriscar danificar a RAM e a placa-mãe.

Nota - você precisará ativar o perfil XMP nas configurações de BIOS da placa-mãe para aproveitar ao máximo a frequência máxima da sua RAM. A RAM que estamos usando é 3000Mhz, mas não funcionará nesse nível como padrão, a menos que você ative essa configuração. Consulte o manual da placa-mãe para obter instruções sobre como fazer isso.

Opcional: Para melhorar a aparência desta placa-mãe (e a construção em geral), incluímos o Kit de aprimoramento de luz Corsair Vengeance RGB Pro (branco) ao lado da RAM padrão. Isso não aumenta a memória e é puramente para fins estéticos, mas funciona bem para preencher essas lacunas extras entre os drives ativos da RAM. O resultado são oito slots DIMM completos com qualidade de iluminação RGB brilhante e colorida.

Como alternativa, você pode realmente comprar e gastar vários kits de RAM e preenchê-lo com 64 GB ou mais. Isso é ótimo se você planeja fazer coisas como edição e renderização de vídeo, que são muito intensivas.

Além da RAM, a unidade SSD M.2 é uma das coisas mais fáceis de instalar. Essas unidades obtêm energia diretamente da placa-mãe e transferem dados dessa maneira também, portanto, não há necessidade de cabos traquinas.

Na placa-mãe MSI Meg X299 Creation, existem três slots para unidades M.2 NVMe. A localização desses slots também é bastante óbvia, pois estão localizados sob um grande e arrojado campo de produção. Você precisará desaparafusar esta blindagem da placa-mãe removendo os parafusos apropriados. Essa blindagem pode ser reinstalada posteriormente e ajuda a dissipar o calor e melhorar o desempenho.

Com a tampa aberta, você pode instalar a unidade. As unidades encaixam-se facilmente, elas precisam apenas de um parafuso para segurá-las no lugar na outra extremidade. Certifique-se de substituir a blindagem térmica e também parafusá-la novamente.

Usamos várias unidades NVMe em nossa configuração extrema de PC e recomendamos fazer o mesmo. Você pode usar um para Windows, um para jogos e outro para outras coisas - vídeo, fotos, capturas de jogos, qualquer que seja o seu barco. Por serem menores que os discos rígidos tradicionais, são mais fáceis de encher, por isso vale a pena ter alguns.

Opcional: A placa-mãe MSI Meg X299 Creation também vem com uma placa de expansão M.2 na forma do M.2 Expander-Aero . Este é um pequeno dispositivo que permite a instalação de quatro unidades NVMe extras, conectando-o diretamente ao slot PCIe x16 (o mesmo em que você instalará a placa gráfica). Desaparafuse a parte inferior e você poderá acessar os quatro slots - conecte as unidades NVMe e aperte-as como faria na placa-mãe. Retire os adesivos azuis, substitua o suporte e aperte-o novamente.

Posteriormente na compilação, provavelmente quando você estiver instalando a placa de vídeo, também poderá instalar esta placa de expansão. Ele simplesmente requer um cabo PSU de 6 pinos para alimentá-lo e uma conexão à porta de luz LED HDD da sua placa-mãe para monitorar o calor e coisas assim.

Agora você descartou tudo o que pode fazer facilmente fora do gabinete, então é hora de passar para o negócio principal de encaixar tudo no gabinete.

Retire o seu estojo e coloque-o na horizontal para poder ver facilmente o interior. Você deve encontrar alguns parafusos dentro da caixa da placa-mãe. Estes podem ser usados para caber na placa-mãe.

No Corsair Crystal 680x, esses parafusos estão pré-instalados, mas isso pode variar de caso para caso. Existem vários parafusos que atuam essencialmente como a metade inferior dos parafusos que você instalará para manter a placa-mãe no lugar. Os parafusos destacáveis garantem que a parte traseira da placa-mãe não se encaixe na parte traseira do gabinete.

Gabinetes de tamanhos diferentes aceitam placas-mãe de tamanhos diferentes, portanto o layout e o número de parafusos podem ser diferentes, mas o princípio é o mesmo. Vale a pena notar que a Crystal 680x pode levar várias placas-mãe de tamanhos diferentes, portanto, o encaixe pode variar.

Antes de prosseguir, você precisa instalar a blindagem de E / S. Este é um pouco de plástico misturado com metal que fica na parte traseira superior da caixa do PC. Isso abriga as entradas e saídas do PC e protege a parte traseira da placa-mãe do contato com o próprio gabinete.

A blindagem de E / S deve estar na caixa da placa-mãe. Encontre-o, alinhe-o com os orifícios na parte traseira do estojo e empurre-o no lugar. Isso pode ser um pouco complicado e algumas blindagens de E / S têm bordas afiadas, portanto, tome cuidado para ajustá-lo.

Agora você está livre para instalar a placa-mãe no gabinete.

1/5 Pocket-lint

Para instalar a placa-mãe, simplesmente alinhe-a com a blindagem de E / S e os parafusos de fixação. Descobrimos que a melhor maneira de fazer isso é abaixar a placa-mãe no gabinete em um ângulo ligeiramente inclinado, com as portas apontadas para os orifícios nos quais eles serão inseridos primeiro.

Alinhe as portas com os orifícios na blindagem de E / S e empurre a placa-mãe no lugar. Em seguida, abaixe-o suavemente sobre os parafusos de segurança. Isso deve resultar em você conseguir ver os orifícios dos parafusos isolantes através dos orifícios na placa-mãe. Esses orifícios serão mostrados em um diagrama no manual da placa-mãe. Eles também são facilmente identificáveis pelos pequenos pontos prateados ao redor deles.

Use os parafusos fornecidos para colocar a quantidade correta nos orifícios e aperte a placa-mãe com firmeza no gabinete sem apertar demais.

O próximo passo é preparar a instalação do dissipador de calor. Isso varia dependendo do cooler que você escolheu e da CPU que você instalou (a AMD e a Intel usam suportes diferentes), mas o processo é relativamente semelhante.

Primeiro, você precisa começar instalando os ventiladores no radiador. Existem parafusos grandes para prender os ventiladores ao radiador. Você precisa descobrir de que maneira as coisas se encaixam antes de iniciar esse processo. Seguindo o nosso guia, o radiador está montando na parte superior do gabinete. Os ventiladores estarão voltados para cima para sugar o ar de resfriamento através do radiador.

Coloque o radiador para baixo para poder ver a sinalização Corsair na bomba do dissipador de calor e o radiador voltado para a frente e instale os ventiladores com a face voltada para cima e os cabos apontando para trás. Achamos que é útil alinhá-los ao caso para verificar se as coisas estão do jeito certo.

Em seguida, remova a bandeja do ventilador da parte superior do gabinete. É mantido no lugar com dois parafusos de aperto manual. Preste atenção à orientação, pois você deseja colocá-la de volta da mesma maneira. Use os parafusos corretos para montar o radiador na bandeja do ventilador. Existem oito parafusos para este processo. Pode ser complicado, pois às vezes as aletas do radiador atrapalham os parafusos, se não forem fabricadas perfeitamente.

Quando terminar, substitua a bandeja do ventilador e retire o dissipador de calor / bomba temporariamente.

No restante desta tarefa, é mais fácil levantar o estojo na vertical, para que você possa acessar os dois lados.

Siga estas etapas para o Corsair Hydro H150i Pro.

Dentro da caixa, existem vários suportes da placa traseira. Existem diferentes para os processadores Intel e AMD, portanto, você precisa verificar o manual para ver o que precisa.

Para a CPU que estamos usando aqui (soquete LGA2066), nenhuma placa traseira é necessária.

Para outros, a placa traseira direita precisa ser montada e empurrada contra a parte traseira da placa-mãe para sobressair pela frente em torno de cada canto da CPU.

Volte para a frente da máquina. Você verá agora que existem vários lotes de parafusos de afastamento a serem usados para prender nos orifícios no suporte. Verifique as instruções e escolha o conjunto certo de quatro parafusos. Para essa compilação, precisamos dos mais curtos de um lado. Esses parafusos de fixação são presos ao suporte ou à placa traseira e, em seguida, ajudam a manter o resfriador no lugar.

1/12 Pocket-lint

Este dissipador de calor vem com pasta térmica pré-aplicada. Outros podem não. Você precisa usar pasta térmica para a condução e aplicar uma pequena quantidade no dissipador de calor antes de instalar.

Pegue no dissipador de calor e cole-o sobre a CPU, alinhando os orifícios nos braços com os parafusos que você instalou anteriormente. Verifique se o dissipador de calor está na posição correta - com "Corsair" legível da esquerda para a direita. Em seguida, use os parafusos de aperto manual para fixá-lo no lugar. Você pode usar uma chave de fenda para finalizar e certificar-se de que é agradável e firme.

Existem vários cabos aqui que precisam ser instalados para que este sistema funcione corretamente. Na caixa, você encontrará um cabo USB que precisa ser conectado à própria bomba (a parte que você instalou na parte superior da CPU) e depois ao conector USB na placa-mãe (ou Commander Pro). Você pode encontrar essa entrada no manual da placa-mãe - mas está na parte inferior desta placa-mãe.

O cabo do ventilador da CPU se encaixa na placa-mãe na conexão marcada "CPU FAN". Você pode achar esse cabo um pouco longo, portanto, escondê-lo pode ser complicado. Algumas abraçadeiras de cabo podem ser usadas posteriormente para arrumar as coisas.

1/3 Pocket-lint

Observe que os cabos RGB dos ventiladores precisam correr para trás para conectar-se a uma das caixas de controle do Nó do Nó de Iluminação mencionadas anteriormente.

As conexões do cabo de alimentação para os ventiladores, conectam-se aos conectores fêmea na própria bomba. Isso permite que o PC controle a velocidade do ventilador do sistema multifuncional para garantir que a CPU funcione na temperatura ideal.

Há também um cabo de alimentação SATA - um conector grande e fino - que precisa ser conectado diretamente a um cabo da sua PSU para alimentar todo o sistema.

Opcional - se você estiver usando o Corsair Commander Pro, as coisas serão um pouco diferentes. Você pode conectar o USB da bomba ao Commander Pro e depois ao conector USB da placa-mãe. Isso permite que o Commander Pro controle toda a iluminação e os ventiladores por meio do software Corsair iCue.

Agora você pode instalar os outros discos rígidos na máquina. Este é um processo fácil.

O Corsair Crystal 680x possui vários compartimentos de unidade de 3,5 polegadas para HDDs e mais compartimentos de unidade de 2,5 polegadas para unidades SSD. Eles estão localizados na parte traseira do gabinete, na parte superior. Para instalar um SSD, basta deslizar uma unidade nas baias superiores até ouvir um clique e, em seguida, usar um parafuso para prendê-la no lugar.

Esses tipos de unidades SSD precisam ser alimentados por um único cabo de alimentação SATA da PSU e depois conectados à sua placa-mãe usando o cabo fornecido. Existem dois tipos de cabos fornecidos com a placa-mãe - um plano nas duas extremidades e outro plano na extremidade e dobrando 90 graus na outra.

Nota - esta placa-mãe declara que você não deve usar as portas SATA 1 e 2 se estiver usando unidades M.2 NVMe nos dois primeiros slots da placa-mãe.

As unidades de disco rígido padrão baseadas em prato são instaladas em um transportador. Eles saem do estojo e se encaixam com pinos que se soltam em quatro cantos na borda do disco rígido.

No Corsair Crystal 680x, esses caddies estão na parte traseira do gabinete, embaixo da bandeja do SSD. Pressione os clipes na frente e eles deslizam para fora facilmente.

Remova um, oriente-o e deslize o disco rígido para dentro, prendendo os pinos no lugar. Em seguida, basta substituir o disco rígido e deslizando-o de volta para a bandeja.

Como as unidades SSD, as unidades de disco rígido são alimentadas por um único cabo de alimentação SATA da PSU e, em seguida, conectadas à sua placa-mãe usando o cabo fornecido. Consulte o manual para ver onde esses dois tipos de unidade estão conectados à placa-mãe, geralmente ela é montada lateralmente à direita da placa-mãe, portanto, você precisa alimentar os cabos de trás para a frente.

Cada gabinete possui conectores no painel frontal de um tipo ou de outro que precisam ser conectados à placa-mãe para funcionar. Isso inclui cabos USB, cabos de áudio (fones de 3,5 mm para fones de ouvido e microfone), botões liga / desliga e muito mais.

Na maioria dos casos, eles já estão presos à frente e inseridos no gabinete. No Corsair Crystal 680x, eles são alimentados e cuidadosamente guardados na parte traseira do gabinete, prontos para instalar e encaixar. Eles precisam se conectar corretamente à placa-mãe. É aqui que o manual é realmente útil. Cada cabo está claramente identificado no manual do caso, sobre o que é e no manual da placa-mãe, sobre onde ele deve ser plugado.

Opcional - Para melhorar a aparência da frente do gabinete, você pode usar o Kit de extensão do painel frontal com mangas premium da Corsair, 30 cm em branco. Estes são mini cabos que simplesmente se conectam aos cabos padrão e passam pela frente. Nós amamos isso porque eles oferecem mais tempo para você trabalhar e significa que você pode ver mais cabos brancos brilhantes na frente do gabinete.

Para instalar a placa gráfica, você precisará encontrar o slot PCIe correto na placa-mãe. Nesta placa-mãe, existem quatro slots PCIE_X16 para você escolher - perfeito se você deseja instalar duas, três ou quatro placas gráficas e as SLI. Não importa onde você o encaixa, instale-o onde achar que terá a melhor refrigeração e a oportunidade mais fácil de gerenciamento de cabos.

Olhando para a placa gráfica, você encontrará os conectores que se encaixam nesse slot e um lado e exige a instalação da placa gráfica com os ventiladores voltados para baixo na parte inferior do gabinete.

Antes de encaixá-lo, é necessário remover a tampa da parte traseira do gabinete. Esta é uma tira de metal mantida no lugar com um parafuso de dedo. Você precisará remover dois deles para encaixar os conectores na parte traseira do gabinete, para conectá-los ao monitor.

Agora você pode colocar a placa gráfica no slot. Alinhe os conectores com os orifícios. Você notará que há um pequeno próximo ao outro, por isso é impossível instalar esse componente incorretamente, mas não o force. Assim como ao instalar a RAM, você notará um clipe no final do slot, que clicará quando a GPU estiver totalmente instalada.

Depois que a placa gráfica estiver encaixada na placa-mãe, você poderá parafusar os parafusos de volta nos orifícios - através do revestimento de metal na parte traseira da placa gráfica - isso ajudará a mantê-la no lugar.

Outra opção para uma compilação como essa é montar verticalmente a placa gráfica. Alguns gabinetes modernos têm placas de apoio embutidas no design, propositadamente posicionadas verticalmente na lateral do gabinete. Isso permite que você monte sua placa de vídeo para que ela possa ser vista através das portas de vidro na lateral da sua máquina.

Para isso, você precisará do cabo de extensão Premium PCIe 3.0 x16 e remova os parafusos de aperto manual e as placas traseiras na montagem vertical. Coloque a placa gráfica e aperte os parafusos de volta no lugar. O próprio cabo é conectado à placa-mãe no lugar da GPU. Usamos o slot superior na placa-mãe e esticamos o cabo atrás da placa de vídeo para ocultar o cabo e conectá-lo perfeitamente.

Isso parece fantástico, embora valha a pena notar que você não pode fazer isso e use o expansor MSI M.2 ao mesmo tempo, pois não há espaço suficiente. Infelizmente, a placa de expansão é um pouco larga demais.

Nesta próxima etapa, as coisas podem ficar complicadas e complicadas - conectando todos os cabos de energia. Quanto mais componentes você tiver no seu PC para jogos, mais cabos precisam ser conectados. Deve ser relativamente simples, mas manter os cabos limpos pode ser difícil.

Muitos casos têm orifícios, ganchos e canais para arrumar seus cabos. O Corsair Crystal 680x é uma alegria absoluta para o gerenciamento de cabos, graças ao seu layout de câmara dupla. Abra a parte traseira e você encontrará muito espaço para armazenar todos os seus cabos. O hub de ventiladores RGB e o nó de iluminação pro também já estão montados no gabinete, poupando-lhe espaço.

Há muito espaço para trabalhar com cabos aqui, mas também vários lugares para passar os cabos pela frente da maneira mais organizada possível.

Dentro da caixa da fonte de alimentação, você encontrará uma massa de cabos em uma bolsa. Eles são usados para conectar os vários componentes da sua máquina à PSU. Há uma variedade de cabos diferentes, mas não se preocupe, pois os cabos estão etiquetados claramente. Recomendamos o uso de extras opcionais de cabos PSU premium e pentes de cabo premium, pois isso torna as coisas muito mais agradáveis aqui. Caso contrário, as abraçadeiras são suas amigas em um futuro próximo.

É essencial consultar o manual para ver onde cada cabo se encaixa. Algumas placas-mãe requerem mais energia que outras.

Com essa construção, o MSI Meg X299 Creation precisa de três conectores de alimentação de 8 pinos conectados na parte superior, um grande cabo de 24 pinos no lado direito e um cabo de alimentação PCIe na parte inferior também.

No PSU, você encontrará etiquetas para cada um dos cabos e só é possível conectá-los de uma maneira - com um clipe que os prende no lugar, por isso é relativamente fácil de fazer.

Primeiro, conecte os cabos de alimentação ATX e PCIe de 24 pinos, 8 pinos e passe-os pelo gabinete para a frente para conectá-los à placa-mãe. A placa-mãe e o manual têm marcas para mostrar aonde elas precisam ir. Para manter as coisas organizadas, tente passar cada cabo pelo orifício mais próximo de onde você o conectará. Dessa forma, você poderá manter a maior parte do cabo na parte traseira.

Enquanto faz isso, você pode usar os pentes para separar cada fio individual dos cabos e manter tudo limpo e arrumado.

Para energia SSD e HDD, você encontrará cabos e slots na PSU marcados como "periféricos e SATA", que possuem conectores finos e planos que se conectam aos discos rígidos. Você encontrará cabos com várias conexões neles - você pode conectar vários discos rígidos a isso e a qualquer outra coisa que precise de energia SATA (controladores de iluminação, por exemplo).

A placa de vídeo Nvidia RTX 2080Ti também requer energia e usa dois cabos de energia PCIe de 8 pinos. Eles podem ser alimentados pela parte traseira da caixa e alimentados ordenadamente ao longo do lado.

Da mesma forma, se você estiver usando, a placa de expansão MSI M.2 também requer alimentação com um cabo de alimentação de 6 pinos.

Opcional - Para uma aparência aprimorada, você pode usar o kit Corsair Premium PSU Cable. São cabos trançados mais grossos, com mangas individuais que vêm com pentes de cabos já conectados para torná-los limpos. Eles são vendidos em uma variedade de cores, mas os cabos brancos parecem magníficos para essa construção branca.

Com esta compra, também recomendamos a compra do kit Premium Cable Comb. Estes são dispositivos de arrumação de cabos que são essencialmente pentes divididos em três partes que podem ser separadas e deslizadas entre os cabos. Usando esses itens, você pode separar cada fio individualmente e fazê-los funcionar perfeitamente em paralelo.

Passe a parte do meio entre as camadas superior e inferior dos cabos e empurre cada uma delas na ranhura respectiva do pente, depois prenda a parte superior e repita na parte inferior. Uma vez que os pentes de cabo estejam ligados, você pode deslizá-los para cima e para baixo nos cabos para garantir que esteja realmente arrumado. Vale a pena fazer o que parece ótimo. Na parte de trás do gabinete, onde as coisas são menos visíveis, basta usar abraçadeiras para apertar tudo.

Agora que sua compilação está quase concluída, você pode tentar arrumar um pouco e garantir que tudo esteja limpo e arrumado. Não se trata apenas de ser obsessivamente arrumados, os cabos também ajudam com o fluxo de ar no gabinete e ajudam a manter os componentes resfriados. Vale a pena gastar tempo.

Antes de começar, recomendamos verificar novamente tudo que está conectado - verifique o manual da placa-mãe e verifique se todas as entradas estão conectadas como deveriam. Também recomendamos conectar o PC à tomada e ligá-lo. Não toque o interior enquanto faz isso.

O MSI Meg X299 Creation possui um display LED que mostra códigos de aviso, se as coisas não estiverem indo bem, você pode ver o que esses códigos significam consultando o manual. Se não funcionar pela primeira vez, não entre em pânico; pode ser algo simples - talvez a RAM não esteja encaixada corretamente ou a placa gráfica não tenha energia.

Se tudo funcionar, desligue e desconecte o PC e comece a divertir os cabos. Você deve encontrar abraçadeiras na caixa da placa-mãe e na fonte de alimentação. Prenda os cabos e aperte-os para que fiquem bem presos.

O gabinete também possui vários laços de metal na parte frontal e traseira que permitem prender uma braçadeira e puxar os cabos cuidadosamente para dentro do corpo e amarrá-los. Eles podem ser trabalhados em todas as bordas para ocultar os cabos o máximo possível.

Recomendamos manter os cabos de alimentação em ordem para começar. Deixe os cabos do ventilador em paz até ter certeza de que os conectou todos na ordem correta (você precisará usar o software Corsair iCue para descobrir).

O Corsair Crystal 680x inclui vários ventiladores RGB LL120 e nossa compilação inclui extras na forma de mais ventiladores RGB para a parte inferior e traseira, bem como o resfriador hidráulico RGB.

Se você está adicionando tudo isso e trocando por QL120s como nós, vale a pena ter um Commander Pro, pois esse dispositivo une todos os ventiladores, luzes de luzes RGB e outros dispositivos para permitir que você os controle perfeitamente no software.

Já cobrimos a instalação dos ventiladores, mas agora você precisa instalar o Commander Pro para configurar essa iluminação completamente.

As coisas podem ficar complicadas durante a instalação aqui e isso dependerá muito dos fãs e luzes que você adicionou. Recomendamos consultar os fóruns da Corsair para obter orientação .

O gabinete do Corsair Crystal 680x já possui um hub de ventiladores RGB e um nó de iluminação pro instalado. No entanto, para esta compilação, estamos usando ventiladores QL120 e, como dissemos anteriormente, é necessário usar o Nó de Iluminação Principal para eles.

Posicionamos essas caixas de controle na parte traseira em um local onde poderíamos passar os cabos com facilidade. O Commander Pro está na parte superior, com um núcleo do nó de iluminação abaixo. Se você não estiver usando muitos SSDs, também poderá colocar um do outro lado.

A primeira etapa é conectar todos os cabos de LED dos ventiladores nos núcleos dos nós de iluminação. Existem seis slots em cada um. Como temos oito ventiladores RGB no total, instalamos seis ventiladores em um núcleo, dois no outro.

Esse hub é conectado ao Commander Pro instalado usando o cabo USB, que por sua vez é conectado ao conector USB da placa-mãe. Tome cuidado para conectar os cabos RGB aos núcleos dos nós de luz em ordem, para que você possa criar um bom padrão de sincronização com os ventiladores.

Os cabos de energia dos ventiladores também são conectados ao Commander Pro. Isso significa que o dispositivo pode controlar a velocidade de todos os ventiladores conectados a ele. Tente colocar os cabos de energia e de iluminação na mesma ordem nos dois dispositivos.

Você também precisará de cabos de energia SATA para alimentar esses dispositivos, portanto, verifique se você possui conectores de energia sobressalentes para permitir isso.

Em seguida, as tiras de LED RGB podem ser colocadas ao redor do interior do gabinete. Eles precisam ser conectados juntos e depois conectados à outra entrada de LED no Commander Pro. Eles são levemente magnéticos, grudam com facilidade no interior da caixa, mas evite colocá-los onde entrarão em contato com componentes que podem danificar. Ímãs e discos rígidos não se misturam!

As tiras de LED também possuem adesivos na parte traseira, para que você possa prendê-los totalmente ao seu estojo. No Corsair Crystal 680x, você pode anexá-los às bordas do gabinete e vê-los de fora através do vidro. Parece ótimo também.

Agora, seu primeiro PC para jogos foi construído. Parabéns! Mas ainda não acabou. Você precisa instalar o Windows, alguns jogos e outros softwares e, em seguida, se divertir ao jogar enquanto se banha na glória de ter construído sua própria máquina manualmente.

Felizmente, você já viu nossos guias sobre os melhores mouses , fones de ouvido e teclados para jogos e se equipou com eles e um novo monitor brilhante para conectar ao seu PC para jogos.

Você precisará conectá-los para começar com o próximo bit.

Você também precisará de outro PC ou laptop para instalar o Microsoft Windows.

A instalação do Windows 10 é relativamente simples. Você precisará de algumas coisas primeiro:

Uma chave de licença adquirida para Windows 10 Home ou Windows 10 Pro .

Um pen drive ou DVD USB (observe que isso requer uma unidade de DVD em sua compilação, o que não fizemos) com pelo menos 8 GB de espaço livre

Acesso à ferramenta Mídia de Instalação do Windows

Usando a ferramenta Mídia de Instalação do Windows, você pode transformar seu pendrive em uma unidade inicializável - isso significa que você poderá executar o programa de instalação do Windows diretamente a partir dele.

Execute a ferramenta, siga as instruções e instale-a no seu dispositivo USB usando outro PC. Feito isso, conecte-o ao seu PC recém-construído e ligue-o. Você precisará pressionar DEL assim que o computador iniciar e entrar no BIOS. A partir daí, procure o menu de inicialização - essa é uma ordem pela qual o computador tenta carregar e seleciona a unidade USB que você conectou como a primeira unidade a tentar. Isso significa que, quando você sair - salvar as alterações e redefinir - a máquina será carregada a partir da unidade USB e solicitará a instalação do Windows.

Se você não tiver acesso a outro PC ou laptop, poderá comprar um disco físico do Windows, mas também precisará instalar uma unidade óptica de DVD no seu PC. Emprestar o computador de um amigo é uma opção mais fácil.

Depois de fazer isso, a ferramenta orientará você na instalação do Windows - escolha 64 bits e o disco rígido em que deseja instalar. A instalação em uma unidade M.2 ou SSD significa que o Windows carrega mais rapidamente toda vez que você liga o PC.

Depois de um tempo, você será solicitado a inserir a chave de licença e a instalação continuará. Seu PC eventualmente carregará o Windows e você estará ausente! Você precisará conectar seu cabo Wi-Fi aéreo ou Ethernet para conectar-se à banda larga doméstica, mas poderá começar a baixar jogos e configurar o PC da maneira que desejar.

Vale ressaltar que, se você estiver usando a mesma placa-mãe que nós, tivemos um problema durante a instalação do Windows que pode ser corrigido usando esse método .

Como dissemos anteriormente, depois de concluir a compilação, seu PC deve atendê-lo bem nos próximos anos, mas você também pode atualizá-lo adicionando várias partes. As atualizações mais fáceis são RAM extra e uma nova GPU. Você também pode adicionar outro disco rígido com bastante facilidade se precisar de mais armazenamento. A iluminação RGB e as atualizações dos ventiladores também tornam sua máquina mais elegante.

Se, como nós, você é parcial em relação aos discos rígidos de prato padrão pela quantidade de espaço de armazenamento que eles oferecem com uma relação custo-benefício, você também terá sentimentos contraditórios sobre o desempenho deles.

As unidades de disco rígido são ótimas para grandes quantidades de armazenamento, não para grandes velocidades. A boa notícia é que há uma atualização fácil que você pode fazer no seu sistema para melhorar o desempenho e ajudar a acelerar essas unidades.

O acelerador de disco rígido Optane Memory da Intel faz exatamente isso. É uma unidade M.2 que se encaixa na sua placa-mãe (da mesma maneira que o SSD M.2 NVMe acima) e torna o acesso ao disco rígido padrão até 14 vezes mais rápido.

Simplesmente instale o acelerador em qualquer slot M.2 disponível na placa-mãe e faça o download do software que o acompanha . A partir daí, você pode escolher o disco rígido que deseja acelerar. Com o tempo, isso aumentará o desempenho e melhorará sua experiência.

Você pode usar isso para melhorar o desempenho de suas unidades de armazenamento grandes ou como uma alternativa a ter uma unidade SSD ou NVMe como unidade de inicialização do Windows.

Observe que a instalação no MSI Meg X299 Creation pode ser complicada - consulte este guia para a correção .

Veja ofertas da Intel Optane Memory na Amazon UK ou Amazon US .

Felizmente, você achou este guia útil. Deixe-nos saber se você tiver alguma dúvida nos comentários.

Agradecimentos especiais à Corsair, Nvidia, Intel, Samsung e Western Digital pelo suporte fornecido na criação deste artigo.