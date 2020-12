Computex 2021: O que está acontecendo com o show de tecnologia de Taipei?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Computex é uma exposição internacional de computadores realizada anualmente em Taipei, Taiwan, e é onde muitas empresas envolvidas no negócio de PCs fazem novos anúncios.

O evento físico não aconteceu em 2020 como acontece com tantos eventos, mas a organização por trás do show está planejando que o evento volte ao normal em 2021. E agora tem datas programadas para o evento de 1 a 4 de junho de 2021.

No entanto, o evento fará uso de uma plataforma online da próxima vez - presumivelmente reconhecendo que nem todos poderão assistir ao show devido a restrições de viagem. Os organizadores afirmam que "a Computex 2021 criará uma plataforma de exibição inteligente Online-Merge-Offline (OMO), conectando a comunidade de tecnologia por meio de um modelo inovador que quebra barreiras e limitações."

Nos últimos anos, muitos dos anúncios têm sido relacionados à realidade virtual, com várias marcas lançando equipamentos de última geração ou baratos capazes de executar a RV. Da última vez, houve um foco em 5G, IA e aprendizado de máquina ao lado de anúncios de laptop e desktop.

A AMD revelou seus novos produtos de hardware de CPU e GPU, incluindo a Radeon RX 5700, tornando-a a primeira placa de vídeo de 7 nm para o consumidor, bem como uma nova série Ryzen 3000 de 7 nm, com diferentes modelos de chips nas famílias 9, 7 e 5, todas dos quais oferecem suporte a memória PCIe 4.0 e GDDR6. Os chips Ryzen de terceira geração da AMD também apresentam sua arquitetura Zen 2, o dobro do desempenho de ponto flutuante e o dobro do cache sobre seus últimos CPUs.

Mas a estrela do show é o primeiro processador mainstream de 12 núcleos / 24 threads: Ryzen 9 3900X. Custa $ 499 e vai contra $ 1.189 12-core i9-9920X da Intel. Ele apresenta uma velocidade base / boost de 3,68 GHz / 4,6 GHz e 70 MB de cache total.

Para saber mais sobre os anúncios da AMD, clique aqui.

A Asus lançou um monte de novos dispositivos, incluindo laptops com dois monitores, produtos de edição especial para o 30º aniversário da empresa e um monitor portátil para jogadores. As séries Zenbook Duo e Pro Duo chamaram mais atenção, entretanto. O modelo Pro tem duas telas 4K - uma onde você normalmente veria uma tela e outra acima do teclado. O ZenBook Duo é um modelo mais barato de 14 polegadas com telas Full HD.

Para saber mais sobre o Zenbook Duo e o Pro Duo, dê uma olhada em nosso hands-on .

A Dell redesenha o Alienware m15 e m17 "do zero"

Dell anuncia pilhas de atualizações XPS e Inspiron

A Dell revelou as versões mais recentes de seu laptop XPS 13 2 em 1. Os novos modelos incluirão processadores Intel Core de 10ª geração, que exigirão a adição de dois ventiladores. As telas de 13 polegadas também vêm com uma nova proporção de tela de 16 por 10. A Dell também finalmente mudou a câmera do laptop da posição de ponta do teclado para o local mais típico acima da tela.

A Dell também revelou uma série de laptops para jogos na Computex deste ano, incluindo os laptops m15 e m17 da Alienware, que estão vindo com novo hardware, novos recursos e um design muito aprimorado. Eles agora são equipados com CPUs Intel Core i5 a i9 de 9ª geração. Também na lista definida do Computex 2019 da Dell estão três modelos de seus laptops para jogos da série G: Dell G3 15, Dell G7 15 e Dell G7 17.

Para obter mais informações sobre o novo Alienware, clique aqui . Para a atualização do XPS 13, clique aqui .

Os laptops HP Envy adicionam painéis de madeira e evocam memórias dos dias de feno da Atari

A HP teve uma enxurrada de anúncios. Mas os destaques incluem uma nova opção Wood para seus laptops Envy, completa com folheados de madeira nos apoios de mão e touchpad. Também gostamos do Elite x2 G4, que permite destacar a tela para usá-lo como um tablet. HP envolveu seu corpo em couro. Finalmente, há uma nova "HP VR Backpack G2" com uma CPU Intel Core i7 de 8ª geração e uma GPU Nvidia RTX 2080.

Para mais informações sobre os anúncios da HP, veja aqui .

Descubra como estamos impulsionando a inovação em computação para nosso mundo centrado em dados para expandir o potencial humano em #COMPUTEX . Junte-se a Gregory Bryant, vice-presidente sênior e gerente geral do Client Computing Group da Intel e aos nossos palestrantes convidados na construção de poderosas plataformas de PC. https://t.co/2iLAGm7Weq - Intel @ #Computex 2019 (@intel) 28 de maio de 2019

Intel Project Athena explicou: Padrões do Ultrabook 2.0 para laptops modernos?

O conceito Honeycomb Glacier da Intel é um laptop de tela dupla

A Intel exibiu 11 novos processadores fabricados na escala de 10 nanômetros e, infelizmente, iniciaria a décima geração de sua linha de processadores Core, codinome Ice Lake, com uma série de chips para laptop que incluirão melhor processamento gráfico e Wi-Fi mais rápido Conexões Fi. Esses chips serão 18% mais rápidos do que a geração anterior. E o top de linha será um chip Core i7 com quatro núcleos e velocidade máxima de 4,1 GHz.

A Intel também introduziu um chip de desktop, chamado Core i9-9900KS, com oito núcleos que podem funcionar a uma velocidade de 5 GHz simultaneamente. Por último, a Intel compartilhou detalhes da plataforma Project Athena que anunciou pela primeira vez neste CES.

A Intel também demonstrou um laptop conceito de tela dupla com o codinome "Honeycomb Glacier". Além de uma tela padrão, há também um painel acima do teclado - voltado para criativos e jogadores.

Para mais anúncios da Intel na Computex 2019, clique aqui.

Nvidia revela laptops Studio voltados para criadores

A Nvidia foi um pouco decepcionante, tendo se concentrado em seu novo programa de certificação Nvidia RTX Studio que define padrões específicos para laptops projetados para criativos para garantir que eles possam ser colocados em prática. Os requisitos de especificação para essas máquinas estipulam que elas devem incluir um Nvidia RTX 206o ou superior (ou Nvidia RTX Quadro 5000), CPU Intel Core i7 série H ou superior e pelo menos 16 GB de RAM, um SSD de 512 GB e um 1080p ou 4K exibição.

A empresa também exibiu uma linha atualizada de chips para laptops maiores e mais potentes, chamados de Quadro RTX. Possui o design Turing da Nvidia. Laptops com esses novos chips chegarão no segundo semestre deste ano. A Nvidia também disse que alguns novos laptops incluirão chips com seu design Turing, sob a marca GeForce RTX. Eles serão voltados para videogames e terão telas de resolução 4K com altas taxas de atualização.

Você pode aprender mais sobre o programa NVIDIA RTX Studio aqui .

A Lenovo está lançando o primeiro laptop Qualcomm Snapdragon 8cx - com 5G

A Qualcomm ajudou a anunciar os primeiros laptops 8cx. Ela revelou pela primeira vez sua plataforma Snapdragon 8cx voltada para o desempenho para laptop Windows em dezembro de 2018. Agora, na Computex 2019, estamos aprendendo que a Lenovo está revelando o primeiro PC esta semana baseado em 8cx. Apelidado de " Project Limitless ", o novo laptop também é o primeiro PC a ter um modem 5G em vez da unidade 4G nos laptops Snapdragon anteriores baseados em ARM.

A vantagem de ter um celular a bordo é que o sistema pode estar sempre conectado, mesmo quando estiver longe de uma rede wi-fi. Não temos muitas informações sobre o novo dispositivo ainda, mas esperamos ouvir as especificações completas em breve.

Para saber mais sobre os anúncios da Qualcomm, clique aqui.

Escrito por Dan Grabham e Maggie Tillman.