Thunderbolt 3 explicou: Levando as portas USB-C para o próximo nível

As portas na lateral do seu laptop são importantes. Eles decidem o que você pode fazer no seu dispositivo e com que rapidez.

Quando a Apple lançou a primeira versão do novo estilo MacBook Pro , a Apple abandonou todas as portas de suas máquinas antigas e a substituiu por apenas Thunderbolt 3.

Muitos PCs agora seguiram o exemplo no mundo do Thunderbolt - apesar de ainda serem relativamente poucos os que passaram por toda a parte e despejaram todas as outras portas da mesma maneira que a Apple no Pro e no MacBook Air .

Por que mudar para o Thunderbolt? A resposta é fácil: Thunderbolt 3 é a única porta para governar todas elas. Aqui está tudo o que você precisa saber.

A Intel introduziu a plataforma Thunderbolt em 2011, numa época em que o USB 3.0 era a última moda e podia transferir dados em velocidades de até 5 Gbps. O Thunderbolt foi capaz de duplicar isso, além de poder transferir vários tipos de dados, não apenas dados seriais para dispositivos de armazenamento.

Poderia, por exemplo, canalizar dados de vídeo para displays. Também pode conectar dispositivos em cadeia, como o disco rígido no computador e uma tela no disco rígido.

O USB 4 já está a caminho , o que incluirá a especificação Thunderbolt 3. Em outras palavras, todas as portas USB 4.x serão compatíveis com Thunderbolt.

Thunderbolt 3 é a versão mais recente do Thunderbolt e usa o mesmo design que o conector USB-C familiar. Esse conector é usado principalmente pela simplicidade, mas também há outros motivos.

As primeiras versões do Thunderbolt contavam com um conector estilo Mini DisplayPort, e a Apple era o único grande fabricante a abraçar o Thunderbolt. Mas quase nenhum laptop usava ou usaria o Mini DisplayPort e, com o USB-C aparecendo e de várias maneiras substituindo o Mini DisplayPort, fazia todo o sentido.

O Thunderbolt 3 também suporta o protocolo DisplayPort, para que você possa usar um cabo para conectar em cadeia e acionar vários monitores 4K a 60Hz.

O Thunderbolt 3 permite velocidades de conexão de até 40 Gbps, o dobro da velocidade da geração anterior, USB 3.1 10Gbps e DisplayPort 1.2. Ele também oferece velocidades USB de até 10 Gbps e pode conectar até dois monitores 4K, emitindo sinal de vídeo e áudio ao mesmo tempo. Ele também suporta redes rápidas DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 e 10GbE. Além disso, o Thunderbolt 3 é compatível com o Thunderbolt 2.

USB-C é o mais recente conector USB físico . Ele substituiu os conectores micro-USB usados anteriormente pela maioria dos telefones Android e eventualmente substituirá o USB Tipo A, que é o conector USB padrão em que todos pensam quando ouvem "USB".

A especificação USB 4 mencionada anteriormente ainda utilizará o conector USB-C.

O USB Type-C é bem conhecido porque permite uma transferência de dados mais rápida. Por padrão, o USB Tipo C oferece transmissões de 7,5W e 15W, enquanto o USB 3.0 oferece transmissão de 4,5W. O USB Type-C também permite que seus dispositivos carreguem, pois podem transmitir até 100W, o que é suficiente para carregar a maioria dos laptops.

Isso significa que você pode usar um único cabo com um conector USB tipo C para transferir rapidamente dados para o seu dispositivo enquanto o carrega.

Mas o mais interessante sobre o USB-C é que o conector é reversível: não há "caminho certo". Você pode colocá-lo cegamente em uma porta de um dispositivo e ele entra e funciona sem problemas.

Os fabricantes adotaram o Thunderbolt 3 por causa dos recursos do Thunderbolt 3 - principalmente a rápida transferência de dados para o armazenamento de arquivos grandes. O fato de usar o conector USB-C agora comum é um bônus bem-vindo.

Uma porta de computador pode conectá-lo a dispositivos Thunderbolt, todos os monitores e bilhões de dispositivos USB. Ele fornece quatro vezes os dados e duas vezes a largura de banda de vídeo de qualquer outro cabo, além de fornecer até 100W de energia.

Você pode usá-lo para conectar seu Mac ou PC a monitores, transferir dados rapidamente entre computadores e discos rígidos, dispositivos externos em cadeia e ligar - tudo com apenas uma conexão física.

Lembre-se de que nem todas as portas USB tipo C suportam Thunderbolt 3. Embora smartphones e tablets possam usar o conector, a plataforma Thunderbolt está disponível apenas em dispositivos com processadores Intel.

Portanto, embora você possa conectar tecnicamente qualquer dispositivo ou cabo USB Tipo C a uma porta Thunderbolt 3, ele não suporta os recursos do Thunderbolt. E um periférico Thunderbolt 3 conectado a uma porta USB tipo C comum também não suporta os recursos Thunderbolt.