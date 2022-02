Dying Light 2 dicas e truques: domine o parkour e aprimore seus saques

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dying Light 2 está aqui e é glorioso.

Se você está entrando no jogo, as dicas e truques a seguir irão ajudá-lo a evitar ser comido por zumbis e tornar sua vida um pouco mais agradável.

Como qualquer jogo de mundo aberto, o mapa de Dying Light 2 pode parecer um pouco esmagador em termos de todas as coisas para fazer, lugares para explorar e aventuras que você pode ter. Vale a pena se concentrar em algumas coisas primeiro, para obter vantagem antes de começar.

Como você provavelmente já percebeu, o parkour é uma grande parte do Dying Light 2. Não é apenas uma diversão a parte do jogo, é também uma parte importante da maneira como você deve jogar.

Correr, pular e correr é uma boa maneira de sair de problemas. Correr pelos telhados também é uma boa maneira de atravessar a cidade com segurança, especialmente à noite. Geralmente há menos zumbis lá em cima (a menos que você esteja sendo perseguido porque perturbou um uivador), o que significa muito menos perigo.

Dying Light 2 também é incrivelmente bem polido, então é fácil pular de um lugar para outro e você ficará surpreso com o quão longe você pode pular, mesmo nos estágios iniciais do jogo.

Fique de olho em objetos úteis que você pode pular, de e para. Você verá os marcadores amarelos clássicos com bordas para as quais você pode pular e subir. Mas também há postes de luz convenientemente posicionados, cabos de energia, paradas de ônibus, rampas e até mesmo uma corda ocasional pendurada convenientemente em um guindaste que você pode usar para voar pelo local.

Você descobrirá que é muito mais fácil usar obstáculos para subir alto do que simplesmente escalar a lateral de um prédio. Se você pular de um carro para um ônibus, de um pequeno abrigo para um telhado, terá muito mais sucesso do que tentar escalar uma parede e ficar sem energia na metade do caminho.

Uma coisa a se observar são os pontos de pouso. Quando você está no alto, pode ser difícil descobrir como descer ao nível do solo com segurança e rapidez. Mantenha os olhos abertos e você verá colchões no chão com marcadores X neles. Você pode pousar neles para um pouso seguro e suave. O que não é óbvio, porém, é que você também pode usar o teto de um carro ou o topo de um ônibus para absorver parte do impacto de seu pouso.

Geralmente, porém, a falta de resistência é uma dor real e drena de duas maneiras principais - escalada e luta. Você verá a barra de resistência azul cair enquanto tenta escalar as coisas e, se ela cair, você também cairá. Direto para os braços dos mortos-vivos à espera. A boa notícia é que correr não afeta a resistência, então se você estiver em uma situação difícil, CORRA!

Em nossa mente, a resistência é seu ativo mais importante e, se você a aumentar, sobreviverá por mais tempo e matará mais zumbis também. Stamina não significa apenas que você pode escalar mais, mas também balançar sua arma corpo a corpo por mais tempo também.

Felizmente, há uma maneira de aumentar sua resistência com relativa facilidade e é encontrar inibidores. Você terá encontrado inibidores no início do jogo, então já deve saber o que são. Essencialmente, esses são tratamentos para manter o vírus sob controle e estão localizados em pontos ao redor do mapa.

A primeira coisa a procurar são as pistas. Quando você estiver correndo pela cidade, às vezes você ouvirá um sinal sonoro "inibidor detectado nas proximidades". Quando você ouvir esse som, verá um indicador no canto inferior esquerdo da tela com um marcador de distância para mostrar a que distância você está do inibidor.

Use isso como um marcador quente ou frio para que você possa descobrir a direção movendo-se de uma maneira ou de outra no mundo até que a distância diminua.

Você encontrará inibidores em vários lugares:

Espalhados pelo mapa - geralmente eles estão localizados em prédios indefinidos com buracos na parede ou uma única janela aberta. Às vezes é fácil chegar lá, outras vezes estão cheios de zumbis cochilando. Você descobrirá que muitas vezes há um aviso quando você entra em um desses edifícios que você deve voltar à noite. Os zumbis estão principalmente nas ruas e você pode se esgueirar pelo prédio sem lutar contra todos eles. Use seu senso de sobrevivente (pressione Q no PC ou o polegar direito no PlayStation) e examine seus arredores e você verá o recipiente do inibidor.

geralmente eles estão localizados em prédios indefinidos com buracos na parede ou uma única janela aberta. Às vezes é fácil chegar lá, outras vezes estão cheios de zumbis cochilando. Você descobrirá que muitas vezes há um aviso quando você entra em um desses edifícios que você deve voltar à noite. Os zumbis estão principalmente nas ruas e você pode se esgueirar pelo prédio sem lutar contra todos eles. Use seu senso de sobrevivente (pressione Q no PC ou o polegar direito no PlayStation) e examine seus arredores e você verá o recipiente do inibidor. Edifícios GRE em Quarentena - Existem vários edifícios grandes no mapa que estão cobertos de tendas esverdeadas. Eles estão marcados como zonas de quarentena. Esses edifícios às vezes contêm vários inibidores. Há um com quatro, por exemplo, o que o torna colheitas maduras. Você precisa entrar à noite, depois se esgueirar usando quedas em zumbis e evitar o perigo até poder saquear as coisas boas.

Existem vários edifícios grandes no mapa que estão cobertos de tendas esverdeadas. Eles estão marcados como zonas de quarentena. Esses edifícios às vezes contêm vários inibidores. Há um com quatro, por exemplo, o que o torna colheitas maduras. Você precisa entrar à noite, depois se esgueirar usando quedas em zumbis e evitar o perigo até poder saquear as coisas boas. Anomalias GRE - você encontrará algumas áreas que parecem pequenos compostos militares. Eles são marcados como zonas de anomalia GRE. Lá você terá que lutar contra um zumbi incomum e matá-lo para desbloquear um contêiner próximo que tem um inibidor dentro. Você só pode fazer isso à noite, mas no início do jogo eles são relativamente fáceis de fazer.

Faça essas coisas assim que puder. Priorize encontrar inibidores acima de qualquer uma das principais missões ou sidequests. Fazer isso irá ajudá-lo rapidamente a melhorar a saúde ou a resistência. A resistência é muito mais digna de atualização.

Vale a pena melhorar a saúde porque você obviamente poderá sofrer mais punições ou sobreviver a mais quedas. Também ajuda aumentando seu temporizador de imunidade. A resistência, porém, é mais valiosa, pois você descobrirá que permanecerá vivo por mais tempo apenas fugindo e estacionando até que seu coração esteja satisfeito.

Além de saúde e resistência, você também pode atualizar outras coisas - suas roupas (mais sobre isso depois), suas armas e suas habilidades.

As habilidades vêm em duas formas, combate e parkour. Você ganha isso encadeando movimentos juntos. Naturalmente, lutar contra zumbis e bandidos o ajudará a construir seus pontos de habilidade de combate que você pode gastar em mais habilidades e habilidades.

Mais uma vez, porém, o parkour é mais interessante, pois as habilidades permitem que você pule mais longe, pouse com mais eficiência e atravesse o mapa com mais facilidade. Para construir pontos de habilidade de parkour, você só precisa parkour. Encadeie os saltos juntos e não pare. Não caia. Continue.

À noite, os pontos de habilidade aumentam mais rapidamente, especialmente se você estiver sendo perseguido. O perigo faz os pontos subirem mais rápido, então vale a pena correr (e lutar) à noite. Mas é essencial que você não morra. Se você morrer, perderá qualquer um dos pontos que acumulou ao longo do caminho.

Se você está indo bem e tem uma boa corrente, recomendamos encontrar uma zona segura e dormir. Isso significa que você sobreviveu à noite (ou dia) e esses pontos contarão para o seu próximo ponto de habilidade. Se você cair e morrer, perderá tudo e isso é uma merda.

Quando está escuro ou quando você está explorando dentro de um prédio, você verá um indicador na parte superior da tela com uma caveira e um cronômetro para que você saiba quanta imunidade você ainda tem. Se esse cronômetro chegar a zero, você morrerá. Portanto, é importante manter esse cronômetro cheio ou pelo menos não deixá-lo muito baixo. Existem várias maneiras de fazer isso:

Boosters e cogumelos - é possível encontrar cogumelos UV (brilhantes) pelo mapa. Eles estão em telhados, dentro de prédios, em locais subterrâneos. Você pode mastigar estes para dar-lhe um pequeno impulso e evitar a morte inevitável. Você precisa de muitos deles, pois seu efeito é mínimo. A alternativa é um reforço. Estes parecem inaladores de asma que você pode esguichar para mantê-lo ativo. Você pode comprá-los ou criá-los e vale a pena tê-los.

é possível encontrar cogumelos UV (brilhantes) pelo mapa. Eles estão em telhados, dentro de prédios, em locais subterrâneos. Você pode mastigar estes para dar-lhe um pequeno impulso e evitar a morte inevitável. Você precisa de muitos deles, pois seu efeito é mínimo. A alternativa é um reforço. Estes parecem inaladores de asma que você pode esguichar para mantê-lo ativo. Você pode comprá-los ou criá-los e vale a pena tê-los. Luz do dia e luzes UV - se for de dia, vá para a luz do sol. Isso vai parar a contagem regressiva. Se for à noite, você pode parar o balcão chegando a uma zona segura com luzes UV. Eles são destacados com marcadores de luz do sol roxo brilhante no mapa ou com um indicador quando você usa seu senso de sobrevivente. Vá e fique na luz e seu cronômetro será redefinido. Quando você sair novamente, ele começará a contagem regressiva mais uma vez. Usar essas zonas seguras é uma boa maneira de encerrar uma sequência de perseguição, se ela também estiver acontecendo.

Existem muitas, muitas missões secundárias em Dying Light 2. É fácil se distrair ao jogar um jogo de mundo aberto como este, mas algumas delas são de baixo risco e recompensa fácil.

Quando você está carregando sobre os telhados, geralmente vê dois tipos de indicadores - diamantes azuis e marcadores azuis. Estas são mini-missões que são realmente fáceis (geralmente). Alguns, por exemplo, são apenas outros sobreviventes que precisam de ajuda porque foram mordidos e precisam de um reforço de imunidade. Vá até eles e dê-lhes um e eles lhe darão uma recompensa.

Outras vezes é um grupo de bandidos que está saqueando uma caixa ou prendendo alguém. Derrote-os e reivindique seu prêmio. Fácil.

Outro tipo são os zumbis que valem a pena matar. Alguns vão fugir de você, alguns são enormes e precisam de um pouco mais de trabalho para matar. Vale a pena fazer isso porque você receberá pontos de bônus por fazê-lo, mas também porque você pode obter troféus por saqueá-los.

Matar zumbis é divertido, mas saquear zumbis também é benéfico porque você não apenas obterá recursos aleatórios, mas também troféus infectados. Troféus infectados podem ser usados com comerciantes em troca de atualizações para seus vários consumíveis. Os zumbis anormais, mutantes e especiais provavelmente terão troféus de melhor qualidade e, portanto, são ainda mais dignos de matar e saquear.

Confira o mapa e você encontrará vários moinhos de vento ao redor do mapa. Eles podem ser ativados para várias recompensas, incluindo o desbloqueio de uma zona segura nessa área. Vale a pena fazer isso, pois dá a você um lugar seguro para ir à noite, mas alguns deles também desbloqueiam estruturas com pessoas vendendo equipamentos e muito mais.

Estes também são fáceis de fazer, pois você só precisa escalar o moinho de vento (saltando várias partes móveis), chegar ao topo e clicar na parte marcada para consertar o moinho de vento. Faça alguns desses e você melhorará a vida na cidade.

Uma coisa que você descobrirá no início é que não é uma boa ideia tentar lutar contra a horda. Claro, você pode tirar um punhado com bastante facilidade, mas quando eles o inundam, você rapidamente fica sem resistência. Sua arma também quebrará se for usada e abusada demais. Então você terá que encontrar ou comprar um novo.

É melhor empregar furtividade sempre que puder. Se você estiver se esgueirando por um prédio, pode usar seu senso de sobrevivente para ver onde estão os zumbis e se aproximar atrás deles para usar um movimento de derrubada. Eles ainda contam para pontos de combate e não causam dano à sua arma. Faça isso com frequência e você achará a vida mais fácil.

A distração também ajuda. Você pode pegar botijões de gás do chão e acendê-los e depois jogá-los. Eles podem ser usados para explodir um monte de zumbis ou simplesmente criar uma distração com um barulho em uma direção enquanto você corre para o outro lado.

Na maioria dos jogos de sobrevivência desse tipo, suas armas se degradam e quebram com o tempo. Dying Light 2 não é diferente. Em suas viagens, você pode encontrar uma arma de que goste particularmente porque tem boas estatísticas ou é apenas eficaz ou satisfatória por um motivo ou outro.

Infelizmente, não há uma maneira óbvia de simplesmente reparar suas armas quando elas são danificadas. Então você pode acabar usando-os até quebrarem ou vendê-los em uma loja quando estiverem desgastados.

Existe, no entanto, uma maneira de atualizar algumas armas. Algumas armas têm um slot de mod ou dois. Você pode ver se uma arma pode ser modificada olhando em seu inventário. Você verá pequenos círculos sobre um ícone de arma que indica que ele possui slots de atualização. Se você aplicar atualizações na ponta ou no eixo, essas armas serão "reparadas". Infelizmente não está totalmente reparado, mas será utilizável por mais algum tempo.

Claro, esse tipo de reparo exige que você tenha duas coisas - armas que podem aceitar mods e mods para usar nelas. Você pode comprar ambos da maioria dos fornecedores embora.

Você descobrirá que existem diferentes peças de roupa no jogo, cada uma com estatísticas diferentes e se adequando a um estilo de jogo diferente. Estes incluem chapéus, luvas, tops, calças, sapatos, etc., para diferentes classes:

Medic - tem foco no movimento parkour e cura

Ranger - adiciona características para combate com armas à distância

Tanque - reduz o dano recebido e aumenta o combate corpo a corpo de duas mãos

Brawler - Concentre-se no combate frenético com uma mão

Dê uma olhada nas estatísticas de cada peça de roupa e tipo e combine-as para se adequar ao seu estilo. Gostamos do equipamento médico, por exemplo, porque gostamos muito do parkour e o achamos a coisa mais útil do jogo.

As roupas são classificadas de acordo com o seu nível de jogador, mas você também verá que elas também são classificadas por raridade. Assim você terá roupas comuns, incomuns, raras, únicas e muito mais. Naturalmente, quanto maior o nível, melhores as estatísticas.

Abrir fechaduras em Dying Light 2 é relativamente fácil. Se você estiver familiarizado com a mecânica de Skyrim e Fallout, saberá como fazer isso. No PC, você usa o mouse para mover um dos pinos e, em seguida, pressiona A para tentar girar a trava. Se o lockpick balançar muito, ele vai quebrar e quebrar. O que você quer é um pino estável, então se ele balançar demais, solte e pare de girar, reposicione e mova-o novamente.

Estranhamente, descobrimos que o ponto ideal geralmente está no lado esquerdo.

As gazuas são fáceis de fabricar a partir de peças que você encontra no mundo, então faça isso sempre que tiver uma chance. Quanto mais difícil for uma fechadura, mais complicado pode ser e você pode descobrir que quebra algumas gazuas ao tentar. No entanto, se não estiver indo bem, você pode sair do processo e reiniciá-lo antes que o lockpick quebre e assim você não o perderá.

Você tem binóculos para ver as coisas. Pressione B no PC para equipá-los. Eles podem ser usados para detectar inimigos, mas também são ótimos para encontrar coisas no mapa. Suba em algum lugar alto - como um moinho de vento - e pegue seus binóculos e examine os arredores.

Ao fazer isso, você verá uma caixa aparecer no meio da tela. Mova-o até que comece a encolher. Quando você chegar no lugar certo, a caixa encolherá e você ouvirá um barulho. Em seguida, você fará um ping em um local, por exemplo, um lançamento aéreo militar ou uma zona segura. Continue fazendo isso e você encontrará muito mais locais para saquear e pilhar. Basta pensar nas atualizações!

Escrito por Adrian Willings.