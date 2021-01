O YouTube no Xbox Series X e Xbox One agora reproduz HDR

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foi um bom tempo vindo, mas o aplicativo do YouTube para consoles Xbox agora reproduz conteúdo HDR.

O Xbox One S, o Xbox One X, o Xbox Series S e o Xbox Series X não eram capazes de mostrar HDR em vídeos antes, mas a versão mais recente do aplicativo permite isso. Nós mesmos tentamos em um Xbox Series S conectado a uma TV Philips OLED754 e o aparelho ativa imediatamente o HDR quando um vídeo compatível é iniciado.

Você precisará de uma TV HDR, é claro, mas para verificar você mesmo, basta pesquisar "HDR" no aplicativo do YouTube e vários vídeos e canais aparecerão. Nós gostamos particularmente do canal The HDR , que tem muitos clipes relevantes disponíveis para você conferir.

O Engadget afirma que usa o formato PQ Rec.2020 HDR usando o codec VP9-2.

A resolução dependerá naturalmente do console de sua escolha. Como a Netflix, a maioria reproduz conteúdo do YouTube em 4K, mesmo que a resolução máxima para jogos seja 1080p / 1440p.

A própria Netflix também é capaz de gerar Dolby Vision e Dolby Atmos em consoles Xbox compatíveis, desde que você tenha uma TV compatível e uma configuração de sistema de som surround.

Escrito por Rik Henderson.