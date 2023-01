Regulador britânico atrasa relatório sobre a compra da Activision da Microsoft

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido confirmou que atrasou a publicação de seu relatório sobre a possível compra da Activision Blizzard pela Microsoft.

O relatório deveria originalmente ser tornado público em 1 de março, mas a CMA confirmou agora que não será lançado até 26 de abril. No entanto, ainda há esperança de que a Microsoft saia de sua miséria mais cedo do que isso - a CMA diz que "pretende concluir o inquérito o mais rápido possível e antes desta data".

A CMA está investigando a proposta de compra de $68,7 bilhões da Activision Blizzard pela empresa controladora do Xbox, Microsoft. Assim como outros reguladores ao redor do mundo, a CMA tem preocupações com a mudança. Essas preocupações se resumem a uma coisa - se a Microsoft, proprietária da franquia Call of Duty, terá um impacto negativo sobre a Sony e a Nintendo.

Essas preocupações, e o tempo que está levando para reunir e rever provas, são a principal razão pela qual a CMA optou por adiar seu relatório. O presidente do grupo de inquérito Martin Coleman disse que o grupo levou em conta "o escopo e a complexidade da investigação e a necessidade de considerar um grande volume de provas" ao confirmar a mudança.

Nos Estados Unidos, a Comissão Federal de Comércio (FTC) já confirmou que não está muito interessada em possuir a Activision da Microsoft - chegando ao ponto de entrar com uma ação judicial para impedir que isso aconteça.

A Microsoft tem repetidamente tentado colocar as mentes à vontade, dizendo que está disposta a assinar um acordo de uma década com a Sony e a Nintendo que assegure que a plataforma Call of Duty permaneça como uma plataforma patronal, mesmo depois que a compra da Activision Blizzard seja concluída.

