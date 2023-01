Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Outer Worlds foi uma surpresa realmente agradável quando chegou em 2019 - um RPG da velha guarda espacial que pegou os melhores pedaços de Fallout e os remixou através de uma nova lente.

Portanto, não é uma grande surpresa saber que está recebendo uma seqüência depois que The Outer Worlds 2 foi anunciado em 2021 como parte de uma vitrine do Xbox. Aqui estão todos os (por enquanto bastante escassos) detalhes que você deve saber.

Para outros títulos empolgantes da Série Xbox X e S, confira nossa lista de jogos que você deve ficar de olho aqui mesmo.

O anúncio do Outer Worlds 2

Como mencionado acima, The Outer Worlds 2 foi anunciado em meados de 2021 como parte de uma grande vitrine do Xbox - apanhando algumas poucas pessoas de surpresa, uma vez que haviam passado menos de dois anos desde o lançamento do primeiro jogo naquele momento.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

No entanto, foi assim que o Xbox fez as coisas naquele ponto, fazendo anúncios cedo antes de deixar as coisas às vezes anos sem uma atualização sobre sua chegada real esperada.

O teaser de anúncios não surpreende, mas é firme, tirando o mickey dos teasers CGI enquanto ele se desdobra. Dito isto, isto não muda o fato de que ele mesmo é um teaser de CGI.

A data de lançamento do Outer Worlds 2

O primeiro trailer para The Outer Worlds 2 não deu nenhuma indicação de uma data provável de lançamento, o que é sua própria pista de que o jogo não deve ser esperado particularmente cedo.

Dado o ciclo de desenvolvimento em um RPG típico de mundo aberto como este, ficaríamos surpresos se o jogo saísse mesmo em 2023, já que isso ainda marcaria uma reviravolta muito rápida de quatro anos em relação ao último título.

Assim, especulativamente, pensamos que uma data para 2024 é mais provável, embora pudéssemos descobrir mais sobre esta frente em algum momento em breve para descansar os rumores.

As plataformas do Outer Worlds 2

O Outer Worlds está sendo desenvolvido pela Obsidian, sob o guarda-chuva mais amplo do Xbox e Bethesda, para que você possa estar bastante confiante sobre algumas coisas relativas a suas plataformas esperadas.

O jogo chegará ao Xbox Series X e Series S, por um lado, e o fará via Game Pass em sua data de lançamento, ao mesmo tempo em que pulará completamente a PlayStation 5.

Isto o torna um console exclusivo para o Xbox, uma vez que ficaríamos extremamente surpresos se ele chegasse a Switch como o primeiro jogo acabou fazendo.

Entretanto, os jogadores de PC podem respirar facilmente, já que Obsidian está quase certo de lançar o jogo também no PC, já que é uma parte fundamental do foco histórico do desenvolvedor.

A história de The Outer Worlds 2

Os primeiros Mundos Exteriores tiveram algumas reviravoltas para suas múltiplas terminações dependendo das escolhas feitas durante todo o jogo, mas todos eles convergem novamente em um certo ponto com algumas consistências principais (cuidado com os spoilers abaixo!).

O Estranho, o personagem jogador, acaba sendo o líder das colônias Halcyon que o jogo lhe permite explorar, liberto do jugo da Terra e de suas corporações.

Foi um final bastante finito para os procedimentos, e, portanto, nós nos posicionaríamos que é provável que The Outer Worlds 2 começará de novo, com um novo personagem jogador e planetas para explorar.

Isto seria consistente com sua herança, pois sempre foi assim que a série Fallout lidou com as coisas, por exemplo.

A conseqüência também seria que The Outer Worlds 2 seria livre para contar uma história totalmente nova, sem a exigência de ser excessivamente deferente aos eventos do primeiro jogo.

The Outer Worlds 2 jogabilidade

Há algumas suposições que podemos fazer com segurança sobre como The Outer Worlds 2 irá jogar - afinal de contas, é uma seqüência, portanto haverá alguma consistência.

Especificações do PS5, data de lançamento, preço e muito mais: as últimas novidades no PlayStation 5 Por Rik Henderson · 17 Setembro 2020 O preço do PlayStation 5, a data de lançamento, até mesmo os detalhes da encomenda agora são conhecidos. Leia mais para descobrir.

Portanto, pode-se esperar que seja um atirador de alguma forma tático com raízes de RPG que alterna entre árvores de diálogo extenso e interessante com os estranhos e companheiros que você encontra, e tiroteios.

Haverá planetas para explorar, inimigos para vencer, e deverá se misturar em muita comédia enquanto tudo isso se desdobra.

Se o tiroteio é expandido, com novas opções e tecnologias, não podemos dizer no momento, mas também pensamos que seria uma aposta segura esperar que ele tenha alguma iteração.

Escrito por Max Freeman-Mills.