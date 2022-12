A vida está matando no Xbox Game Pass

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ficamos realmente impressionados quando jogamos uma hora de High on Life na Gamescom 2022 no verão, por isso não é uma grande surpresa que tenha caído no Xbox Game Pass para o sucesso desordenado do boca-a-boca.

O Xbox acaba de confirmar, de fato, que o jogo se tornou o maior lançamento de qualquer tipo de Game Pass em 2022, e o maior lançamento de terceiros no serviço.

Isso realmente o coloca na estratosfera rarificada de jogos como Halo Infinite e Forza Horizon 5, por isso o Xbox sem dúvida está zumbindo sobre o resultado tão necessário para sua plataforma.

O High on Life é um título muito mais peculiar do que qualquer um deles também, por isso é um pouco mais impressionante que tenha conseguido sair desta maneira. É um atirador onde suas armas falam com você, em resumo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ou, para expandir, é um atirador de comédia da mente do criador de Rick e Morty, Justin Roiland, onde suas armas falam com você com uma variedade de vozes e personalidades, tudo isso num universo alienígena vibrantemente estranho e maduro.

O tom do jogo é muito divertido, e seu simples tiro arcade mantém as coisas agradáveis e leves sem afogá-lo em sistemas de jogabilidade.

É exatamente o tipo de título estranho que Game Pass se encaixa tão bem, e será interessante ver se o serviço pode dobrar nesta instância de sucesso com sua ardósia de 2023.

Por que a tecnologia DLSS da Nvidia é perfeita para maior desempenho e eficiência Por Pocket-lint International Promotion · 10 Maio 2022 Este sistema revolucionário tem sido um grande impulso para os jogadores.

Escrito por Max Freeman-Mills.