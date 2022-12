Em breve poderemos obter um nível mais barato, com suporte de anúncios Xbox Game Pass

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Microsoft está considerando um nível mais barato, com suporte de anúncios para seu serviço Xbox Game Pass... se os usuários quiserem.

Isso de acordo com uma "pesquisa oficial" que foi enviada a alguns proprietários de Xbox, perguntando se eles estariam dispostos a pagar menos por uma versão do Game Pass que retira algumas características, e adiciona comerciais ao iniciar um jogo.

O nível custaria $2,99 por mês - consideravelmente menos que os $9,99 para Game Pass padrão, $14,99 para Game Pass Ultimate.

No entanto, ofereceria apenas uma seleção truncada de jogos para download, incluindo os títulos de primeira pessoa que estão disponíveis há seis meses ou mais. Os assinantes do Game Pass normal podem jogar jogos no dia de seu lançamento, mais 100s de outros títulos.

Também não inclui acesso a jogos na nuvem, portanto, os jogos só estarão disponíveis no console Xbox de propriedade dos assinantes.

A Microsoft também desenvolveu recentemente uma tecnologia que pode jogar anúncios durante um jogo, portanto ainda não se sabe se isso também será fator.

É claro que a pesquisa pode não ser grande coisa de qualquer forma. Entretanto, com a Disney+ e a Netflix também acrescentando camadas mais baratas e suportadas por anúncios nos últimos tempos, existe um precedente para oferecer uma alternativa viável de assinatura para aqueles com menos dinheiro no bolso.

Nós lhe traremos mais se e quando descobrirmos detalhes adicionais.

Escrito por Rik Henderson.