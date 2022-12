O Xbox poderia estar planejando um grande evento para o início de 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Para todos os anúncios interessantes e novos trailers que recebemos na entrega do The Game Awards de 2022, um nome muito grande estava conspicuamente ausente - Xbox.

Ele não apresentou nenhum trailer, anúncio ou gameplay showcase, apesar de alguns títulos seriamente grandes como Starfield e Redfall que poderiam ser exibidos.

Isto disparou a especulação de que estava ficando quieto por causa do tumultuado progresso de sua aquisição da Activision, mas os fãs ainda estavam desapontados. Há rumores de que o Xbox tem seu próprio evento planejado para o início de 2023, no entanto.

A primeira dica veio do VP de marketing de jogos do Xbox, Aaron Greenberg, em um Tweet que você pode ver abaixo.

Temos muito planejado para mostrar e compartilhar sobre um ano incrivelmente emocionante para 2023. O pessoal agradecido está ansioso para aprender e ver mais. O tempo é sempre fundamental, mas não se preocupe, você não terá que esperar muito tempo pelo que virá em seguida. https://t.co/d1dca2i2Nt-- Aaron Greenberg U (@aarongreenberg) 9 de dezembro de 2022

Agora, isso pode significar apenas alguns comunicados de imprensa que cairão em janeiro, pelo que sabemos, mas agora circulam rumores de que há um evento real nas obras.

OWindows Central aparentemente ouviu rumores nesta frente, embora nada preciso ou anexado a uma data.

Muitos observadores certamente esperam que isto seja preciso, no entanto, já que o Xbox está em uma fase estranha onde seu hardware é impressionante, mas ele continua cheirando quando se trata de embalar um ano civil inteiro com lançamentos de primeira linha.

O Starfield poderia marcar o início dessa mudança, mas contará com um sólido lançamento e sucesso de vendas, nenhum dos quais está realmente garantido.

No entanto, vamos manter nossos ouvidos no chão e cruzar os dedos para mais notícias em 2023. Enquanto isso, veja que jogos estamos mais animados para ver no Xbox Series X e S nos próximos dois anos.

