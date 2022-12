Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Microsoft está sendo processada pela Federal Trade Commission (FTC) em uma tentativa de bloquear sua compra da editora Call of Duty Activision Blizzard.

A compra planejada de US$68,7 milhões da Activision Blizzard é algo que a Microsoft vem tentando superar a linha há muito tempo, e murmúrios recentes sugeriram que a FTC estava pronta para ratificar o acordo. Isso claramente não está acontecendo agora, com a empresa confirmando que está processando a Microsoft em um comunicado de imprensa emitido em seu site. Está preocupado que a Microsoft mantenha algumas franquias como exclusivas do Xbox.

"A Comissão Federal de Comércio está procurando bloquear a gigante tecnológica Microsoft Corp. de adquirir a líder em desenvolvimento de videogames Activision Blizzard, Inc.", diz a declaração. A FTC alega "que o negócio de US$ 69 bilhões, o maior negócio de sempre da Microsoft e o maior da indústria de jogos de vídeo, permitiria à Microsoft suprimir a concorrência de seus consoles de jogos Xbox e seu conteúdo de assinatura e negócios de jogos em nuvens em rápido crescimento".

Tinha havido preocupações de que a Microsoft fizesse do Call of Duty, em particular, um exclusivo do Xbox, apesar das alegações em contrário da empresa. Ela estava pronta para entregar à Sony um contrato de 10 anos que garantisse que os jogos seriam lançados na PlayStation e em outras plataformas, mas isso não foi suficiente para aplacar a FTC.

A declaração aponta a aquisição da Bethesda pela Microsoft como um motivo de preocupação para o futuro. "A Microsoft decidiu fazer vários títulos de Bethesda incluindo Starfield e Redfall exclusivos da Microsoft apesar das garantias que tinha dado às autoridades antitruste européias de que não tinha nenhum incentivo para reter jogos de consoles rivais", diz a declaração.

Parece cada vez mais improvável que este acordo vá adiante, e será muito interessante ver a resposta da Microsoft no que é uma história em desenvolvimento.

Escrito por Oliver Haslam.