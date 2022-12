Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O chefe do Xbox Phil Spencer revelou que um acordo de 10 anos foi firmado com a Nintendo para reintroduzir o Call of Duty em seus consoles.

A última COD a aparecer em um sistema Nintendo foi Call of Duty: Ghosts, que foi lançado para o Wii U em 2013. O novo acordo significará que os futuros jogos COD aparecerão no Nintendo Switch e em qualquer outra geração de consoles do gigante japonês dos jogos. Isto é, se a aquisição da Activision Blizzard for aprovada por órgãos reguladores globais, como a Federal Trades Commission (FTC) nos EUA e a Competition and Markets Authority (CMA) do Reino Unido.

Ambos ainda estão examinando a compra, com a CMA em particular expressando preocupações baseadas em argumentos apresentados pela Sony.

Spencer, entretanto, alega que está disposto a fazer um acordo semelhante com a Sony e com a Nintendo. O Xbox também ofereceu as mesmas condições ao Steam, para os jogadores de PC.

Tenho também o prazer de confirmar que a Microsoft se comprometeu a continuar a oferecer Call of Duty em @Steam simultaneamente ao Xbox depois de termos fechado a fusão com a Activision Blizzard King. @ATVI_AB @ValveSoftware- Phil Spencer (@XboxP3) 7 de dezembro de 2022

A Microsoft se reunirá com a FTC ainda hoje para dissipar qualquer preocupação adicional sobre a fusão, num esforço para que ela ultrapasse a linha em breve. Bloomberg escreve que o presidente da Microsoft Brad Smith falará com a presidente da FTC, Lina Khan.

Ainda não se sabe se as conversações com a CMA também ocorrerão em breve.

Escrito por Rik Henderson.