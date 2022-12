Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Xbox confirmou que se ofereceu para manter o Call of Duty na PlayStation por 10 anos em meio a rumores de que sua compra da Activision Blizzard poderia realmente acontecer.

O acordo para a Microsoft comprar a empresa por trás da franquia Call of Duty é um acordo que ainda está sendo ponderado por inúmeros órgãos em todo o mundo, mas o presidente da Microsoft, Brad Smith, confirmou agora os rumores de um acordo especial de 10 anos oferecido à PlayStation. Tal acordo garantiria que os jogos Call of Duty não poderiam se tornar um Xbox exclusivo por pelo menos uma década.

Escrevendo em um artigo de opinião para o Wall Street Journal, Smith disse que a Microsoft "ofereceu à Sony um contrato de 10 anos para disponibilizar cada novo lançamento do Call of Duty no PlayStation no mesmo dia em que ele chegar ao Xbox". Ele foi mais longe para dizer que a empresa estaria aberta a fornecer "o mesmo compromisso com outras plataformas e torná-lo legalmente exigível pelos reguladores nos EUA, Reino Unido e União Européia".

Isto se segue à revelação de que a compra da Activision Blizzard poderia realmente ter o aval, apesar das expectativas de que a FTC procuraria bloqueá-la. Um novo relatório afirma que a presidente da FTC Lina Khan poderia ser confrontada com uma divisão de votos, com metade do painel de quatro pessoas interessadas em permitir que a compra fosse concluída. Tal votação seria problemática para Khan, com alguns sugerindo agora que uma decisão mais prudente seria permitir que isso acontecesse enquanto exigia concessões da Microsoft.

Um acordo de 10 anos com a PlayStation poderia ser visto como uma dessas concessões.

Pensou-se que Khan procuraria bloquear o acordo em uma tentativa de flexibilizar os músculos da FTC, mas isso não funcionaria se a votação fosse dividida - daí a necessidade de uma nova abordagem. Ter a Microsoft concordando com as concessões poderia ser o melhor de dois mundos.

Escrito por Oliver Haslam.