Jogos Xbox Series X/S para obter aumento de preços em 2023

(Pocket-lint) - A Microsoft vai aumentar o preço de alguns de seus jogos Xbox Series X/S no próximo ano, com títulos de primeira linha, tais como Starfield, Forza Motorsport e Redfall a custar US$69,99 no lançamento.

Eles ainda estarão disponíveis para assinantes do Game Pass sem custo extra, mas se você quiser comprar um de verdade, custará mais $10 a mais do que títulos equivalentes comprados nos últimos anos.

A empresa ainda não anunciou os preços para outros países, incluindo o Reino Unido, mas esperamos que o aumento seja global.

"Este preço reflete o conteúdo, escala e complexidade técnica destes títulos", disse um porta-voz da Microsoft para a IGN.

Para ser justo com a Microsoft, outras editoras já subiram os preços dos títulos AAA nos últimos tempos - com as versões do Xbox Series X/S (e PS5) de Call of Duty: Modern Warfare II e FIFA 23 já custando $69,99. Por isso, ela se manteve por mais tempo do que a maioria.

E, ao contrário da Sony, ela também conseguiu manter os preços de lançamento de seus consoles até hoje. Mas isso é algo que pode mudar em breve, com o chefe do Xbox, Phil Spencer, dizendo no início deste ano: "Acho que não seremos capazes de fazer isso para sempre. Eu acho que em algum momento teremos que aumentar os preços em certas coisas".

