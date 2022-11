Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A tentativa de compra da Microsoft da Activision Blizzard deverá ser bloqueada pela Comissão Federal de Comércio (FTC), de acordo com um relatório.

O proprietário do Xbox tem tentado fazer passar o negócio de US$ 69 bilhões há meses e está no meio de um esforço global para tentar fazer com que os governos internacionais aprovem o negócio. Mas a Microsoft pode ter sua maior batalha em solo nacional, com a FTC devendo entrar com uma ação antitruste na tentativa de bloquear a fusão.

Citando três pessoas com conhecimento do que está acontecendo, Politico relata que a ação judicial ainda não está garantida, mas que "o pessoal da FTC que está revendo o negócio é cético em relação aos argumentos das empresas" que a compra não terá um efeito arrepiante sobre a concorrência.

A compra da Activision Blizzard daria à Microsoft e ao Xbox o controle de alguns dos maiores nomes em jogos, com a franquia Call of Duty no topo da maioria das listas. A Microsoft procurou acalmar os temores prometendo que Call of Duty permaneceria uma franquia entre plataformas - mesmo chegando ao ponto de oferecer à Sony um acordo de 10 anos para ajudar as coisas. Se a Sony concorda ou não pode não importar, com a FTC alegadamente segurando quaisquer promessas feitas.

"Central para as preocupações da FTC é se a aquisição da Activision daria à Microsoft um impulso injusto no mercado de videogames", observa o relatório da Politico. Pensa-se que pessoas como a Sony ficariam em desvantagem se o negócio fosse permitido.

Até agora, apenas um punhado de países deram luz verde ao acordo, incluindo a Arábia Saudita e o Brasil. Agora parece cada vez mais improvável que os Estados Unidos sigam o exemplo.

Escrito por Oliver Haslam.