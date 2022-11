Hyperkin Xenon permite que você jogue Xbox Series X como se fosse 2005 novamente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Todos desfrutam de um pouco de nostalgia e, se você muitas vezes se lembra do Xbox 360, você vai adorar este controlador Xbox Series X/S inspirado em 2005.

O fabricante de acessórios Hyperkin está trabalhando no Xenon, um controlador que se parece com uma réplica bastante sólida do controlador Xbox 360 que foi enviado com o console quando foi lançado em 2015. Este funcionará com o Xbox Series X/S, Xbox One e o PC e virá em branco, preto, rosa e vermelho.

A única cor que alguém deve comprar é o branco.

No entanto, como esta coisa é completamente moderna, não pode ser exatamente igual ao controlador original do Xbox 360 que alguns de nós adorávamos na época. As mudanças incluem a adição de um cabo USB-C enquanto os botões Start e Back dão lugar a botões mais modernos de Menu e View. Um botão Share também foi adicionado, de modo que aqueles que jogam em um Xbox mais contemporâneo ainda poderão fazer todas as coisas que podem fazer com seu controlador oficial.

Infelizmente, enquanto esse cabo USB-C for destacável, você terá que conectar algo para que isto funcione. Não há uma versão sem fio, o que é uma pena.

Ainda não sabemos quando o controlador será colocado à venda, nem quanto custará. Mas o remake do controlador Xbox original do Hyperkin custa US$ 70, o que pode ser uma boa figura para se trabalhar.

