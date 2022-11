Atualização de novembro do Xbox adiciona Discord voice chat e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A atualização do software Xbox de novembro da Microsoft traz consigo uma tonelada de novos recursos, incluindo suporte a bate-papo de voz Discord, suporte a streaming ao vivo e muito mais.

A nova atualização, que está disponível para download agora mesmo, adiciona novos recursos ao seu Xbox e melhora outros. No topo da lista está o novo suporte a bate-papo de voz Discord, incluindo supressão de ruído. Agora, as pessoas podem se juntar a um canal de voz Discord com medo da parte Party & Chats do software embutido do Xbox. Há também uma prévia das pessoas que estão no servidor e no canal de voz para que você possa verificar isso antes de realmente entrar.

Uma vez que você entre nesse canal de voz, o Xbox agora suporta a supressão de ruídos para filtrar "cachorros que batem e clicam no teclado", o que significa que você pode ouvir mais facilmente o que as pessoas estão dizendo, mesmo quando você está no calor da batalha.

Outras melhorias notáveis incluem melhorias em torno da doação. Agora você pode compartilhar sua lista de desejos do Xbox com familiares e amigos e eles receberão uma notificação para que possam ver o que você está esperando. Agora você também pode optar por receber notificações se alguma coisa em sua lista de desejos for à venda, tornando mais fácil do que nunca economizar algum dinheiro.

A última das grandes adições é a possibilidade de iniciar uma transmissão ao vivo diretamente de seu Xbox usando Twitch, Livestream, e Streamlabs. Como resultado da mudança, o aplicativo Twitch agora atua apenas como uma forma de visualizar as transmissões, não de fato criá-las.

Há mais coisas acontecendo aqui também, com melhores opções de gerenciamento de energia e recomendações de como melhorar sua experiência no Xbox apenas no começo. Você pode saber mais sobre todas as pequenas melhorias no anúncio de atualização do Xbox, também.

Escrito por Oliver Haslam.