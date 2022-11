Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O chefe do Xbox, Phil Spencer, abriu mais o dispositivo de transmissão do Xbox Game Pass, com o nome de código "Keystone".

Embora houvesse planos de ter o bastão/caixa de transmissão no mercado este ano, ele revelou que quando um produto protótipo foi construído, ele se tornou "mais caro do que queríamos que fosse".

Ainda há uma intenção de produzir um produto no futuro, mas somente se ele puder atingir um preço de US$ 99 a US$ 129.

Falando ao podcast do The Verge's Decoder, Spencer explicou que o custo fez com que a equipe voltasse sua atenção para outro lugar por enquanto: "Decidimos concentrar o esforço dessa equipe na entrega do aplicativo Smart TV streaming", disse ele.

"Para que uma caixa só de streaming faça sentido, o preço delta para[Xbox Series] S tem que ser bastante significativo. Eu quero ser capaz de incluir um controlador nele.

"Acho que você tem que ser $129/$99 - em algum lugar lá dentro - para que isso faça sentido".

O CEO do Xbox já havia revelado que os planos para Keystone haviam sido arquivados por enquanto - algo irônico considerando que tivemos um vislumbre do protótipo em sua prateleira em um post no Twitter. Ele disse em outubro que um lançamento poderia estar agora "a anos de distância".

