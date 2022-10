Call of Duty permanecerá na PlayStation, chefe do Xbox reitera

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Apesar das contínuas preocupações com a aquisição pendente da Activision Blizzard pela Microsoft, o chefe do Xbox Phil Spencer diz que a Call of Duty permanecerá na PlayStation.

Embora essa seja a linha que a Microsoft vem liderando há meses, ela tem que se repetir, pois a proposta de compra da Activision Blizzard continua a ser colocada sob o microscópio. A compra ainda está sendo verificada pelas autoridades para garantir que não seja anti-competitiva, mas a Microsoft está interessada em garantir que todos saibam que pretende manter a franquia Call of Duty como uma franquia transversal, e não como algo preso a seu próprio hardware.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Falando em uma entrevista com o podcast Same Brain, Spencer disse que "enquanto houver uma PlayStation por aí para enviar, nossa intenção é continuar a enviar o Call of Duty na PlayStation". Isso parece bastante cortado e seco, mas Spencer procurou levar o ponto para casa apontando para a Minecraft.

Spencer diz que a idéia é que o Call of Duty seguiria o modelo Minecraft - a Microsoft continuou a apoiar o jogo em várias plataformas, incluindo a PlayStation da Sony, muito depois de comprá-la por US$ 2,5 bilhões em 2014.

Próximos jogos para PC: Os melhores jogos novos que se esperam em 2022 e além Por Adrian Willings · 20 Outubro 2022 · Próximos novos jogos para PC para ficar entusiasmado com os exclusivos, lançamentos entrantes e os melhores jogos para procurar no Steam, Epic e

Call of Duty é uma série enorme e o último jogo da Modern Warfare 2 só foi à venda há alguns dias. O título é, é claro, multi-plataforma e isso é algo que os fãs do PlayStation esperam que continue mesmo se a compra da Microsoft for aprovada. Neste ponto, a Microsoft tem sido clara quanto a isso, mas poucos acreditam até que isso realmente aconteça.

Escrito por Oliver Haslam.