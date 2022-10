O chefe do Xbox dá dicas para futuros consoles, aumentos de preços do Game Pass

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O diretor de jogos da Microsoft, Phil Spencer, deu a entender que os preços dos serviços e consoles estão em ascensão, incluindo a popular assinatura do Game Pass.

A notícia chegou quando o executivo do Xbox estava sendo entrevistado durante o evento Tech Live do Wall Street Journal. Ele se recusou a descartar a perspectiva de um aumento de preços em jogos, consoles e Game Pass. Na verdade, parece que a única razão pela qual os preços não aumentaram até agora é que a Microsoft acreditava ser importante que eles permanecessem os mesmos, indo para o trimestre de férias.

Isso pode sugerir que os preços subirão quando o novo ano chegar, mas Spencer parou de confirmar quando podemos esperar que as coisas fiquem mais caras. Em vez disso, ele simplesmente disse que pensava que a empresa teria que "aumentar alguns preços em certas coisas", porque não pode mantê-los iguais para sempre.

"Temos mantido preços em nosso console, temos mantido preços em jogos... e em nossa assinatura. Acho que não conseguiremos fazer isso para sempre. Eu acho que em algum momento teremos que aumentar alguns preços em certas coisas..." pic.twitter.com/jRt5ifKpE5- Tom Warren (@tomwarren) 26 de outubro de 2022

A assinatura do Xbox Game Pass começa atualmente em £7,99 / EUR9,99 / $9,99 por mês com uma assinatura de £10,99 / EUR12,99 / $14,99 para obter o Xbox Game Pass Ultimate. O preço dos jogos varia, enquanto que um Xbox Series S por $249,99 / EUR279,99 / $299,99. Quem comprar o melhor dos melhores Xbox Series X pagará um preço de varejo da Microsoft de $449,99 / $449 / $547 no momento em que for redigido.

