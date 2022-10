Prateleiras do Xbox Passagem de jogos planos de disco de transmissão... por enquanto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O chefe do Xbox Phil Spencer revelou que a empresa estacionou planos para lançar seu próprio dispositivo de streaming.

O projeto Keystone, como era conhecido internamente, foi sucateado por enquanto. O executivo da Microsoft explicou durante o WSJ Live que o acordo com a Samsung para incluir o Xbox Cloud Gaming como parte de seu smart TV Gaming Hub alterou as intenções da marca:

"Keystone é algo que estávamos incubando internamente... um console de streaming. Não há jogo local, [é] de baixo custo, conecte-o a uma televisão e você será capaz de transmitir os jogos Xbox que estão disponíveis", disse ele.

"[Mas] ao invés disso, nós nos movemos no final da primavera para trabalhar com a Samsung. Colocamos um aplicativo nas televisões Samsung para que você possa jogar jogos Xbox.

"Dar às pessoas escolha - se querem jogar em seu tablet, em sua TV inteligente, no Xbox, em um PC - achamos que isso é realmente crítico para onde estamos indo. Vamos fazer um dispositivo de streaming em algum momento? Suspeito que sim, mas está a anos de distância".

Spencer também explicou porque um dispositivo que se parece com a caixa de streaming Keystone foi recentemente avistado em uma imagem que ele postou em seu próprio feed do Twitter: "Eu ainda tenho o protótipo - ele está na prateleira atrás do meu computador", acrescentou ele.

Esperamos que, embora um disco de transmissão dedicado esteja "a anos de distância", o Xbox continuará a fazer acordos com outros fabricantes de TV inteligente, até mesmo empresas de dispositivos de transmissão como a Amazon para sua plataforma Fire TV, Google para Android TV e/ou Google TV, Apple TV, e Roku. Dessa forma, não precisaremos de uma caixa dedicada do próprio Xbox, e o Cloud Gaming com Xbox Game Pass Ultimate estará prontamente disponível para aqueles sem consoles de qualquer forma.

Escrito por Rik Henderson.