Uma nova actualização de software para a sua Xbox significa que pode agora ser utilizada para controlar o volume da sua televisão pela primeira vez. Acabaram-se os mergulhos para o comando!

A nova actualização de software da Microsoft Xbox traz consigo uma série de melhorias, mas a mais notável é uma expansão do suporte do Consumer Electronics Control (CEC) da consola. O CEC permite que os dispositivos controlem outros que estão ligados via HDMI, e a última actualização de software da Microsoft significa que a Xboxes pode utilizar o CEC para aumentar e diminuir o volume de uma TV ligada utilizando um menu de software. É tudo bastante manhoso - basta premir o botão Xbox no seu controlador e navegar para a secção "Áudio & Música" para começar.

Por falar em som, outra nova adição é a capacidade de silenciar os sons de arranque da sua Xbox, eliminando aquele carrilhão que por vezes nos pode apanhar a todos de surpresa. Há mais, também. A Microsoft renomeou algumas das opções de estado de potência, incluindo a mudança de "Standby" para "Sleep", enquanto os passes Xbox e as teclas de convidado são agora chamados PINs Xbox. Pequenas mas notáveis alterações, ambas.

Esta última actualização traz consigo também uma actualização de firmware do controlador Xbox, lidando com correcções de bugs através de sticks de voo USB que se ligam ao Controlador Adaptativo Xbox. Foram também aplicadas correcções adicionais a uma série de outros controladores Xbox de primeira mão, incluindo o mais recente Xbox Elite Wireless Controller Series 2.

Se tiver a sua Xbox configurada para actualizações automáticas, poderá já ter este novo software instalado. Caso contrário, pode descarregá-lo manualmente agora mesmo através das definições da sua consola.