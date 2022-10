Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Algumas pessoas podem ter inventado um grande nome online muito cedo, ou em sua primeira tentativa, mas também há muitos de nós que querem mudar o controle que usamos em um serviço online em algum momento.

Felizmente, isto é bastante fácil de fazer quando se trata de gamertag handles do Xbox - você pode mudar sua gamertag com bastante facilidade. Aqui estão todos os detalhes que você deve saber.

É grátis para mudar sua gamertag Xbox?

A primeira vez que você quiser mudar sua gamertag, você pode fazê-lo completamente de graça.

Se você já o trocou uma vez, no entanto, será cobrada uma taxa - nos EUA, é $9,99 cada vez, enquanto no Reino Unido é £7,99, e isto varia ainda mais entre as regiões.

Como mudar seu Xbox gamertag em um console

Se você estiver em seu Xbox Series X, Series S ou Xbox One, aqui está como mudar sua gamertag.

Pressione o botão Xbox no seu controlador para abrir o guia inteligente, e vá para Perfil & Sistema Selecione o perfil que você deseja mudar Chegar ao meu perfil e depois personalizar o perfil Vá para Escolher sua nova gamertag e digite sua nova escolha, depois clique em Verificar disponibilidade Se sua escolha estiver disponível, você verá como ela será exibida Pressione Change gamertag se você estiver feliz em completar o processo

Como mudar seu Xbox gamertag na web

Você também pode mudar seu gamertag pela web, caso isso seja mais fácil, seguindo os passos abaixo.

Vá para a página Change gamertag no site do Xbox Acesse a conta relevante da Microsoft Verifique se a gamertag que você quer mudar é a que aparece no canto superior direito da página Digite sua nova gamertag e clique ou toque em Verificar disponibilidade Quando você tiver uma nova gamertag, lhe será mostrado como ela será exibida Pressione Reivindicá-lo para completar o processo e mudar sua gamertag

Escrito por Max Freeman-Mills.