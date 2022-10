Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Hellblade: O Sacrifício de Senua era um pouco desconhecido quando entrou em cena em 2017, um novo IP da Teoria Ninja que fez coisas ousadas com seu retrato de saúde mental em um cenário de período inquietante.

Agora está recebendo uma seqüência na forma da Saga de Senua: Hellblade 2, que foi mostrada em algum estilo como o Xbox Series X e S foram anunciados. Aqui estão todos os detalhes chave.

Saga da Senua: Hellblade 2 - Data de lançamento

O Hellblade 2 foi anunciado há muito tempo em 2019, embora quase sem detalhes anexados a ele, por isso temos esperado muito tempo para saber quando ele sairá.

Infelizmente, esse ainda é o caso - não há nenhuma janela de liberação ou data afixada ao Hellblade 2.

Enquanto dezembro de 2021 viu um trailer de jogo que parecia bastante polido sair, em junho de 2021 também recebemos uma atualização da Teoria Ninja de que o jogo ainda não estava em "produção completa", então é provável que ainda esteja bastante cedo em seu processo de desenvolvimento.

Isso significa que não apostaríamos em uma data de lançamento anterior ao final de 2023, com 2024 uma possibilidade muito realista também.

Saga da Senua: Hellblade 2- Plataformas

O Hellblade 2 está sendo desenvolvido para o Xbox Series X e Series S, bem como para PC, e não será lançado em nenhuma outra plataforma.

O jogo atingirá o Xbox Game Pass no primeiro dia, quando ele eventualmente for lançado também, portanto, se você for assinante do Game Pass você o receberá sem custo extra, o que é sempre bem-vindo.

Também foi confirmado que o Xbox Cloud Gaming significará que os jogadores que ainda estiverem em um Xbox One poderão acessar o Hellblade 2 através de streaming quando ele for lançado.

Saga da Senua: Hellblade 2 - Trailers

O primeiro trailer do Hellblade 2 caiu em 2019, quando o Xbox revelou seus consoles de próxima geração, a Série X e a Série S.

É um trailer bastante curto e muito enigmático que sugere que o Hellblade estará contando mais uma vez uma história sombria quando a Senua voltar.

Era tudo o que tínhamos para nos agarrar até alguns anos depois, quando a Teoria Ninja deixou cair um trailer mais longo que é, na maioria das vezes, um jogo.

O trailer mostra o que parece ser uma caçada gigante, liderada por Senua, que envolve uma série de armadilhas e obstáculos que cada um deles é atravessado por sua vez, com as coisas indo cada vez piores para sua tribo de pictos.

Esta é a última vez que ouvimos falar do Hellblade 2, então esperamos que não demore muito até que tenhamos outro trailer para desmontar.

Saga da Senua: Hellblade 2 - História e jogabilidade

O primeiro jogo de Senua foi doloroso, pois ela foi em peregrinação na tentativa de salvar a alma de seu amante morto, um jogo que acabou por terminar com a aceitação de que ele tinha partido para sempre.

Com uma compreensão do século oitavo da psicose com a qual ela está vivendo, foi um jogo desconcertante e às vezes perturbador que foi, no entanto, impressionantemente compreensivo em seu tratamento da condição de Senua.

Pela aparência dos dois trailers até agora, estamos prontos para uma escalada desse mesmo tópico, com Senua ainda ouvindo vozes e lidando com as "Fúrias" com as quais ela vive, enquanto o mundo dos deuses e monstros Pictish à sua volta continua a ser aterrorizante.

Nós não sabemos qual será a motivação principal da história, nesta fase, mas o trailer de gameplay de dezembro de 2021 sugere que o lado gameplay das coisas será bastante familiar.

Senua ainda é controlada em terceira pessoa com um ponto de vista apertado sobre os ombros, e o jogo parece que ainda é bastante lento e deliberado, em vez de um título de ação rápida.

Dito isto, dado o aumento de escala que a Teoria Ninja está aplicando (o primeiro jogo foi feito por menos de 20 funcionários), o sistema de combate deveria ser mais intrincado e gratificante, com mais tipos de inimigos para encontrar e prevalecer.

Os visuais parecem surpreendentes, empurrando os novos consoles da Microsoft ao limite e estamos ansiosos para ver quanto mais espera.

