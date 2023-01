Os assinantes da Apple Music podem finalmente ouvir música em streaming na sua Xbox pela primeira vez, com uma aplicação disponível para download na Xbox Store.

A nova aplicação é compatível com as consolas Xbox One, Xbox Series S, e Xbox Series X da Microsoft e permite aos assinantes da Apple Music ouvir as suas listas de reprodução e álbuns enquanto jogam jogos. A própria aplicação é semelhante às que estão disponíveis também noutras plataformas, incluindo a Apple TV.

A nova aplicação Apple Music acaba de ser lançada na Loja e o The Verge's Tom Warren já publicou uma pequena amostra do que tem para oferecer. Vai reparar nas conhecidas obras de arte em ecrã grande, listas de reprodução curadas, e muito mais - tudo tal como seria de esperar se já tivesse utilizado a aplicação Apple Music em outros dispositivos de ecrã grande.

A Apple Music está longe de ser a única forma de ouvir música numa Xbox, mas ser capaz de ouvir a sua própria lista de reprodução em segundo plano enquanto joga é bastante agradável - especialmente quando está a passear pelas ruas em jogos do Forza Horizon ou a causar o caos no Grand Theft Auto 5.

Pode pegar na aplicação Apple Music do Microsoft Store gratuitamente agora mesmo.

É claro que precisará de uma subscrição Apple Music para ouvir as músicas na sua Xbox, mas assumindo que tem o quadrado a seu alcance, está pronto para ir. Não são necessários outros pagamentos para além da subscrição de $9,99 / £9,99 / EUR9,99. Alternativamente, pode obtê-lo como parte do pacote Apple One que inclui outros serviços como Apple TV+ e Apple Arcade, também.